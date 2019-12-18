Анонсы событий на 19 декабря

18:33 | 18.12.2019

10:00 Правительство Свердловской области (Октябрьская пл., 1). Губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области.

Основной темой станет ход выполнения в Свердловской области соглашения, устанавливающего общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений. Доклад по этому вопросу представит заместитель губернатора Олег Чемезов. Содоклады — депутат Государственной думы, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских, первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов.



11:00 Екатеринбургский цирк (ул. 8 Марта, 43). Состоится пресс-конференция, на которой будут подведены итоги работы цирка в 2019 году, а также презентована программа «Итальянский Новый год – шоу слонов и тигров».

В пресс-конференции примет участие директор Екатеринбургского государственного цирка Тамара Бортникова, а также представители управления культуры администрации Екатеринбурга. После пресс-конференции представители СМИ смогут увидеть саму программу.

Впервые в Екатеринбурге выступят всемирно известные итальянские артисты династии Тоньи, которой более 150 лет. В новогоднем шоу «Итальянский Новый год» на арене цирка появятся экзотические животные со всего мира: индийские слоны, бенгальские тигры, крокодилы, удавы, анаконда, питоны, попугаи, зебры, кенгуру. Номера с животными в программе сменяют друг друга, чередуясь со зрелищными акробатическими и иллюзионными шоу, и объединяясь в новогоднюю сказку о мальчике, который мечтал стать клоуном и дарить людям радость.

Династия Тоньи с 1872 года открывает в Европе свои цирки и насчитывает тысячи профессиональных артистов, работающих в разных жанрах. Некоторые из этих знаменитостей, вместе с именитыми артистами из России, Белоруссии, Казахстана участвуют в новогодней программе.

Программа «Итальянский Новый год – шоу слонов и тигров» будет идти в Екатеринбургском цирке до 12 января.



11:00 Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова (ул. Крауля, 168). Состоится открытие инклюзивной образовательной площадки молодежного проектного центра. Мероприятие пройдет в рамках образовательного проекта «Дорога к жизни», поддерживаемого Фондом президентских грантов.

Инклюзивная образовательная площадка – это уникальный молодежный проектный центр, оснащенный самым современным высокоточным токарно-фрезерным и компьютерным оборудованием компании «УНИМАТИК». Здесь дети, подростки и взрослые, оказавшиеся в инвалидной коляске, смогут найти свою профессиональную предрасположенность, повысить квалификацию или пройти переподготовку.

В рамках мероприятия запланирована экскурсия и презентация социальной инфраструктуры для обучения людей с ОВЗ и их комфортного пребывания в образовательном учреждении.



11:00 Центр цифрового образования детей «IT-куб» (ул. Красных Командиров, 11 А). Состоится официальное открытие первого центра цифрового образования детей «IT-куб», который создан в рамках реализации национального проекта «Образование». Планируется, что участие в мероприятии примет начальник отдела реализации стратегических программ и модернизации инфраструктуры системы образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области Галина Полякова, начальник департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, директор Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» Инна Денюш, руководители предприятий-партнеров и образовательных учреждений.

Занятия в центре «IT-куб» будут проводиться с использованием высокоточного оборудования по шести направлениям: «Мобильная разработка», «Программирование на Python», «Кибергигиена и большие данные», «VR-AR-разработка» и «Базовые навыки программирования на С-подобных языках». Планируется, что ежегодно обучение в «IT-кубе» будут проходить 400 детей и подростков в возрасте от 8 до 17 лет.

В ходе открытия площадки будет проведена экскурсия, на которой представят возможности нового проекта, а также пройдут мастер-классы для детей – они напишут компьютерные игры и алгоритм игры в шахматы, соберут гоночные машинки и устроят соревнования.

Центр цифрового образования «IT-куб» – это новый формат технической подготовки школьников в сфере информационных технологий. Проект представляет собой современную образовательную экосистему, объединяющую лидеров IT-рынка, опытных наставников, которые прошли обучение в «Сколково» и офисах партнеров-участников проекта, школьников, которые планируют связать свое будущее с современными информационными технологиями и цифровой экономикой. Центр цифрового образования детей «IT-куб» создан при поддержке министерства образования и молодежной политики Свердловской области, Институт радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина и ведущих цифровых компаний России. Федеральный оператор проекта – Фонд новых форм развития образования, региональный оператор – Дворец молодежи.

Отметим, что 19 декабря также станет единым днем открытия детских технопарков «Кванториум» в России. В Свердловской области 19 декабря в 14.00 будет представлена вторая очередь уже работающего технопарка в Первоуральске (Инновационный культурный центр, ул. Ленина, 18 Б). Состоится презентация хайтек-цеха – нового направления технопарка, который начнет работу в январе. Планируется, что участие в мероприятии примет первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева. Также запланировано проведение множества мастер-классов, например, «Gameroom» – турниры в шахматы и шашки, а также командная игра на коммуникацию «Железная дорога»; «Ардуинка» – участники этого мастер-класса узнают, что такое плата Arduino и начнут учиться программировать.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная охране елей в предновогодний период в Свердловской области.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области - директор департамента лесного хозяйства Свердловской области Олег Сандаков, начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесная охрана) министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области Михаил Шабунин и директор ГКУСО "Сысертское лесничество" Игорь Верещагин объяснят, как самостоятельно и законно можно срубить новогоднюю ель в лесу, огласят информацию по ценам на живые ели, поделятся знаниями о выборе вечнозеленого дерева, напомнят об ответственности, в том числе и материальной, за незаконную рубку хвойных деревьев, также спикеры расскажут об организации охраны елового молодняка в лесничествах области.

После пресс-конференции у представителей СМИ будет возможность побывать в Билимбаевском лесничестве. Автобус отправится от здания пресс-центра (ул. Ленина, 50Б). Встреча в Первоуральске в 12.45 – 13.00 у здания лесничества (ул. Лесничество, 17).



11:00 Детсад №43 (пр. Академика Сахарова, 85 «а»). Состоится торжественное открытие четвертого здания детского сада № 43 в микрорайоне Академический. В мероприятии примут участие первый заместитель Главы Екатеринбурга Александр Ковальчик, заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов, начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, депутаты Екатеринбургской городской Думы.



12:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20А, оф.502). Состоится пресс-конференция, посвященная введению налога для самозанятых в Свердловской области.

Участвуют: и.о. министра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяна Гладкова, заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла, уполномоченный по правам предпринимателей Свердловской области Елена Артюх, начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Свердловской области Юлия Смирнягина, член Свердловского областного отделения «Опора России» Юлия Силина.

Отметим, налог на профессиональный доход – это специальный налоговый режим для самозанятых, который предполагает применение ставки налога для физлиц – 4%, для юрлиц – 6%. Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно через мобильное приложение, на сайте госуслуг или ФНС России. С 2019 года этот режим был введен в четырех регионах России: Москве, Московской области, Калужской области и Республике Татарстан. С 1 января 2020 года в число участников вошли еще 19 субъектов, включая Свердловскую область.



12:00 Дом Севастьянова (пр. Ленина, 35). Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручит премии педагогическим работникам, являющимся победителями профессиональных конкурсов в 2019 году.

В 2019 году конкурс состоялся по шести номинациям: «Сердце отдаю детям», «Педагогический дебют», «Воспитать человека», «Мастер-наставник», «Образование без границ», «Лидер в образовании». Также премиями будут награждены лучшие педагоги дополнительного образования, осуществляющие обучение по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности; победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019» и регионального этапа X Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России». Кроме того, будут вручены премии учителям школ за достижения в педагогической деятельности. Всего в ходе церемонии будут награждены и поощрены денежными премиями 73 работника системы образования.



12:30 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). У баннера пресс службы Администрации города Екатеринбурга состоится брифинг председателя Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга Тамары Сайдалиевны Благодатковой, посвященный результатам опроса горожан по выбору общественных территорий города для их первоочередного благоустройства в 2021 году.

Напомним, сбор предложений от екатеринбуржцев по благоустройству общественных территорий уральской столицы для включения их в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» проводился на официальном портале Екатеринбурга с 18 ноября по 13 декабря. Тамара Сайдалиевна расскажет о территориях- лидерах опроса и том, каким образом его результаты будут учтены при формировании планов муниципалитета по благоустройству города.



13:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 531). Состоится пресс-конференция начальника Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга Дениса Александровича Демидова, посвященная итогам 2019 года в развитии здравоохранения уральской столицы. Денис Александрович расскажет о результатах работы учреждений здравоохранения Екатеринбурга, значимых событиях года в области медицины и поделится планами Горздрава на следующий год.



13:30 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов проектов Единой промышленной карты: "День без турникета и "Урал для школы".

«Урал для школы"— это открытый курс повышения квалификации для классных руководителей и учителей окружающего мира, географии, истории Урала, английского язык. Мероприятие проводится с 1 июля по 25 декабря 2019 в Свердловской области и охватывает 600 педагогов общеобразовательных школ и 12 000 учащихся. Его целью является внедрить программы образовательного туризма не только во внеурочную деятельность, но и в основной курс уроков.

"День без турникета" - акция по профориентации и патриотическому воспитанию с помощью бесплатных экскурсий на ведущие предприятия Свердловской области. В акции могут принять участия как коллективы учащихся, так и семьи с детьми.

Секретарь Свердловского регионального отделения "Единой России" Виктор Шептий, начальник отдела развития туризма и туристкой инфраструктуры министерства инвестиций и развития Свердловской области Екатерина Иванова и директор Всероссийского форума "Педагоги России: Инновации в образовании" Вероника Пиджакова расскажут об итогах проектов в 2019 году, поделятся информацией о тиражировании опыта промышленного и образовательного туризма Свердловской области за пределами региона, обсудят влияние проектов на профориентацию школьников, озвучат обратную связь от посетителей и поделятся планами по реализации проектов в будущем.



14:00 ул. С.Ковалевской, 8. В преддверии новогодних и рождественских праздников инспекторы МЧС совместно с представителями МВД и Управления социальной политики проведут рейд по местам проживания лиц, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел, в том числе неблагополучных и многодетных семей, имеющих малолетних детей.

Во время рейда будут проверены неблагополучные семьи, исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей, защите их жизни и здоровья. Учитывая, что в некоторых семьях родители употребляют спиртные напитки, курят – возможно неосторожное обращение с огнем, сотрудники МЧС расскажут, как избежать пожара, выдадут памятки, проверят в порядке ли электрооборудование, не грозит ли опасность данным семьям, а также напомнят основные правила пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий.

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