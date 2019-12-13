Анонсы событий на 18 декабря

17:53 | 17.12.2019

11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная вопросам исполнения требований законодательства при призыве граждан на военную службу.

Военный прокурор Центрального военного округа генерал-лейтенант юстиции Александр Антюфеев, начальник отдела призыва и подготовки граждан к военной службе организационно – мобилизационного управления штаба Центрального военного округа полковник Сергей Яровой, заместитель военного комиссара Свердловской области Юрий Аксенов и председатель Правления Региональной общественной правозащитной организации "Союз Солдатских материей Свердловской области" Мария Лебедева огласят основные результаты надзорной деятельности военной прокуратуры Центрального военного округа, включая вопросы о размещении призывников на сборных пунктах, об обеспечении их питанием, обмундированием, медикаментами, а также о взаимодействии прокуроров со структурами военного и местного управления, территориальными правоохранительными органами, общественными и правозащитными организациями, родственниками призывников.



11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция руководителя Управления федеральной службы судебных приставов по Свердловской области Альбины Сухоруковой

Вопросы пресс-конференции:

-Ключевые итоги работы УФССП по Свердловской области с начала года.

-Как меняется ситуация с задолженностями по коммунальным платежам, кредитам, по выплате алиментов?

-Сколько должников ограничены в выезде за границу перед новым годом?

-Судебные приставы запланировали специальную акцию перед новогодними каникулами, чтобы помочь горожанам узнать про свои долги и закрыть задолженности. Где и как она пройдет?



11:00 Международный центр искусств «Главный проспект» (пр. Ленина, 8). Состоится заседание Совета представительных органов муниципальных образований Свердловской области.

В рамках этого мероприятия будут рассмотрены вопросы о реализации национального проекта «Жилье и городская среда», об исполнении регионального закона «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области», о реализации положений Федерального закона от 1 мая 2019 года № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».



13:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей в 2019 году.

Первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов расскажет об итогах работы в 2019 году, озвучит информацию о работе комиссий Союза, оценит налоговое регулирование предпринимательской деятельности на Урале, поделится информацией о встрече "без галстуков" президиума СОСПП и губернатора Свердловской области, оценит результаты прошедшей "Екатерининской ассамблеи", проинформирует о планах работы СОСПП в 2020 году.



13:00 Областной центр реабилитации инвалидов (ул. Белинского ,173 А). Состоится чествование спортсменов сборной команды Свердловской области, показавших высокие результаты на Всероссийских и международных соревнованиях «Лучший спортсмен 2019 года по адаптивным видам спорта в Свердловской области». Планируется, что в мероприятии примут участие министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов. Награждение состоится по номинациям: герои Спартакиады, за служение спорту, рекордсмен года, лучшая команда по летним видам спорта, лучшая команда по зимним видам спорта, молодое дарование, воля к победе, лучший тренер Свердловской области по адаптивным видам спорта. Кульминацией мероприятия станет награждение «Лучшего спортсмена 2019 года по адаптивным видам спорта в Свердловской области».



17:00 Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии (пр. Ленина, 47). Состоится церемония закрытия Года театра в Свердловской области и предпремьерный показ спектакля «Сильва».

В 17.00 представители СМИ смогут записать комментарии артистов, исполняющих роли в постановке. В 18.00 начнется торжественная церемония закрытия Года театра в Свердловской области, в ходе которой будут награждены наиболее активные его участники. Планируется, что участие в мероприятии примет первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, председатель регионального Законодательного собрания Людмила Бабушкина, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

В 18.30 состоится показ оперетты «Сильва».

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