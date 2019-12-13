Анонсы событий на 17 декабря

18:27 | 16.12.2019

10:00 Военизированный горноспасательный отряд «ВГСО Урала» (ул. Степана Разина, 109). Пройдут тактико-специальные учения горноспасателей.

В ходе тренировки будут отработаны методы проведения аварийно-спасательных работ в условиях сильной задымленности и ограниченной видимости (имитация спасательных работ в горных выработках, разбор завала при помощи специнструмента, эвакуация пострадавшего).



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению VIII Фестиваля светового искусства НЕ ТЕМНО.

Инициатор и куратор фестиваля НЕ ТЕМНО Евгения Никитина, директор фестиваля НЕ ТЕМНО Софья Сол, академический руководитель образовательной программы фестиваля НЕ ТЕМНО, кандидат социологических наук, проректор по научной и инновационной работе Екатеринбургской академии современного искусства Лара Петрова, художник наружных проекций и интерактивных световых инсталляции, научный сотрудник отделения живописи Гданьской академии изящных искусств Роберт Сохацкий (Польша), профессор Университета искусств Бремена, куратор световых фестивалей, руководитель образовательных программ в сфере медиа-искусства Беттина Пельц (Германия) расскажут об идее и программе фестиваля, о его особенностях в 2019 году, обсудят влияние проекта на город, культурные взаимосвязи и культурную идентичность региона в целом, а также поделятся информацией о фестивалях светового искусства в мире и об образовательных проектах, связанных со световым искусством за рубежом.

Восьмой фестиваль светового искусства НЕ ТЕМНО будет проходить в Екатеринбурге 21-22 декабря 2019 года. Проект реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Тема этого года - "Визуальная экология новых территорий". Авторы световых инсталляций и видео-перформансов съедутся в Екатеринбург из Швейцарии, Польши, Германии, Туниса, Финляндии, Австрии и США.



12:00 Дом журналистов (ул. Клары Цеткин, 1). Состоится пресс-конференция «Климатические итоги 2019 года и прогноз погоды на начало нового года».

В пресс-конференции примут участие начальник Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Роговский и главный синоптик Галина Шепоренко.



12:00 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. М.Горького, 21). Губернатор Евгений Куйвашев вручит студентам техникумов и колледжей региона дипломы стипендиатов «За успехи в освоении рабочей профессии». В числе награждаемых – 50 лучших студентов из 18 учебных заведений профессионального образования из Ревды, Талицы, Екатеринбурга, Сысерти, Красноуфимска, Камышлова, Нижнего Тагила и других муниципалитетов Свердловской области.

Напомним, стипендии «За успехи в освоении рабочих профессий» были учреждены в 2008 году. Размер стипендии составляет 1500 рублей в месяц. Стипендиатам единовременно выплачивается сумма годовой стипендии.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная вопросам регулирования алкогольного рынка в Свердловской области.

Руководитель межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО Юрий Чащин, заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светлана Островская и оперуполномоченный Управления экономической безопасности и противодействий коррупции ГУ МВД России по Свердловской области Сергей Устюжанин озвучат данные по регулированию алкогольного рынка в Свердловской области, расскажут о количестве выявляемых нарушений, а также о контрольных мероприятиях и совместной работе всех задействованных структур, поделятся информацией о новых законодательных инициативах в сфере регулирования алкогольного рынка.



12:00 Дворец игровых видов спорта (ул. Олимпийская набережная, 3, спортивная площадка блока «Б»). Состоится торжественное открытие скалодрома, в котором примут участие министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и исполнительный директор фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев.

Стоит сказать, что скалодром построен в рамках программы «Поддержка субъектов Российской Федерации в связи с развитием в них новых олимпийских видов спорта». Программа предполагает финансирование мероприятий по подготовке спортивного резерва сборных команд России по новым олимпийским видам спорта, включенным в программу игр XXXII Олимпиады 2020 года в Токио (Япония) – каратэ, сёрфинг, скейтбординг, скалолазание, бейсбол, софтбол. Екатеринбург один из трех городов России, которые получили финансирование по данной программе. Секции скалолазания есть в 9 муниципальных образованиях Свердловской области и в 8 вузах. В них занимаются 2023 человека, в том числе 819 детей и подростков, 243 человека – по программам спортивной подготовки. После открытия предусмотрен пресс-подход.

В 13.00 (ул. Олимпийская набережная, 3, пресс-центр, блок «Б») состоится заседание коллегии министерства физической культуры и спорта Свердловской области, на котором будут подведены предварительные итоги работы в 2019 году и реализации регионального проекта Свердловской области «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в 2019 году.



14:00 Нижняя Тура (ул. Ленина д.65). Состоится вручение ключей от новых квартир детям-сиротам и переселенцам из аварийного жилья. Новоселов поздравят глава Нижнетуринского городского округа Алексей Стасёнок и директор фонда жилищного строительства Свердловской области Оксана Вохминцева. Всего в новую пятиэтажку переедут 48 детей-сирот и 14 семей по программе переселения из ветхого аварийного жилья.

В этот же день в 18.00 состоится торжественное открытие новогоднего ледового городка (Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 2а, здание администрации). Праздник будет посвящен 70-летию российско-китайских отношений и пройдет в китайском стиле. Дело в том, что во время гражданской войны 1918 года на станции Выя Нижнетуринского городского округа погиб китайский полк «Красные орлы» со своим командиром Жень Фучень, являющимся национальным героем в Китайской Народной Республике. В настоящее время прорабатывается вопрос установки между городом Телин, откуда родом был Жень Фучень, и Нижней Турой побратимских связей. На площади горожан встретят драконы, дома сыхэюань изо льда, Дед мороз и Снегурочка в китайских костюмах.

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