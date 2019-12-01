Анонсы событий на 11 декабря

19:08 | 10.12.2019

9:35 Школа №110 (ул. Бажова, д.124). Пройдет «Урок цифры» в рамках Всероссийской образовательной акции. Заместитель директора департамента информатизации и связи Свердловской области Павел Борисов проведет тематический урок по теме «Сети и облачные технологии». Также он расскажет одиннадцатиклассникам о внедрении цифровых технологий в Свердловской области и о подготовке новых кадров в рамках национальной программы «Цифровая экономика России».



10:00 Первоуральск (Центр занятости, ул. Береговая, 48). Состоится награждение специалистов центра, прошедших обучение в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

В 10.30 состоится экскурсия по модельному центру занятости, усовершенствование которого ведется за счет средств, выделенных в рамках нацпроекта: на территории учреждения были созданы дополнительные парковочные места и установлены указатели, с учетом доступности отремонтирована входная группа, в здании модернизирована зона первичного приема, кабинеты для консультирования и индивидуальной работы с людьми. Официальное открытие центра состоится в конце декабря.



10:00 Поликлиника №6 детской городской клинической больницы №11 (ул. Онуфриева 32/2). Капитальный ремонт проводился в рамках национального проекта «Здравоохранение» в части создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».

Благодаря правильной эргономике пространства поликлиники, которая размещается не в типовом здании, а на первом этаже жилого дома, удалось добиться снижения времени пребывания посетителей в учреждении, разделить потоки пациентов и упростить запись на прием к врачу. В холле детской поликлиники установлено электронное табло с актуальным расписанием врачей, красивая и понятная навигация, терминал электронной очереди, инфомат. Получить справки и выписки теперь можно за один визит в поликлинику в кабинете доврачебного приема. Для заболевших пациентов – отдельный вход и отдельный кабинет неотложной помощи. Созданы комфортные условия пребывания для маленьких пациентов и медперсонала. Изменился формат работы регистратуры, которая стала открытой для посетителей. Теперь время ожидания в регистратуре составляет всего две минуты. Создано отдельное помещение для хранения медкарт – картохранилище.



10:00 Поликлиника №6 Детской городской клинической больницы №11 (ул.Онуфриева 32/2). Лечебное учреждение обновлено в рамках создания и тиражирования «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».

На торжественное открытие приглашены заместитель Главы по социальным вопросам Администрации Екатеринбурга Дмитрий Баранов, начальник Управления здравоохранения Администрации Екатеринбурга Денис Демидов, представители Министерства здравоохранения Свердловской области, руководитель регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Свердловской области Елена Жолобова, Администрация Верх-Исетского района, главные врачи муниципальных медицинских учреждений.

Теперь пациент тратит меньше времени на ожидание приема, ему стало удобно и приятно посещать поликлинику. Благодаря правильной эргономики пространства поликлиники, которая размещается не в типовом здании, а на первом этаже жилого дома, удалось добиться снижение времени пребывания в учреждении, а также разделить потоки пациентов и упростить запись на прием к врачу. Все преобразования проводились по стандартам «бережливости» и в рамках новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.



10:20 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина 24а, главный вход). Отправится автобус для журналистов в пресс-тур в поселок Северка, где идет заготовка льда для Ледового городка Екатеринбурга на площади 1905 года.

Работы по пилке льда начались здесь в конце прошлой недели. Часть ледяных кирпичей уже привезены на площадь, из них началось возведение горок. Предлагаем увидеть, как идет заготовка льда и пообщаться с людьми, которые готовят праздник для горожан в непростых условиях.

По возвращении с Северки (около 13 часов), участники пресс-тура смогут побывать на строительстве Ледового городка, где представители подрядчика расскажут об уже возведенных объектах и ответят на вопросы журналистов.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению XXVI ежегодной конференции "Базовые стратегии бизнеса 2020" в Екатеринбурге.

Ведущий эксперт по бизнес-стратегиям в России, управляющий ГК "Институт Тренинга – АРБ Про", доктор психологических наук Сергей Макшанов, руководитель направления "Стратегическое планирование", консультант ГК "Институт Тренинга – АРБ Про", магистр по экономике Оксфордского Университета (UK) Демид Голиков и организатор конференции - управляющий партнер ГК ЦБО "Центр Бизнес – Образования" и "CBO BUSINESS SCHOOL" Ольга Жигальцова обсудят "длинные" тренды, определяющие будущее на 10-20 лет вперед, перечислят главные события мирового значения, которые произошли в 2019 году и оказали влияние на российскую экономику, расскажут о перспективах и направлениях развития российской экономики, о рисках, а также о сферах и технологиях, в которых скрыты неочевидные возможности.



11:00 Дворец железнодорожников (ул. Челюскинцев, 102). Состоится открытие патриотического фестиваля «Гордость за Родину, ценность культуры страны», посвященного Дню Героев Отечества.

Участники обсудят подготовку к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях, особенности патриотического воспитания казачьей молодежи, допризывную подготовку, спортивно-патриотическое воспитание и другие темы.

В программе фестиваля: «Диалоги с Героями» (встреча с Героями Российской Федерации), семинар-практикум «Проекты грантовых конкурсов: разработка, защита, реализация, экспертиза», мастер-классы и дискуссионные площадки.

Организаторами фестиваля являются министерство образования и молодежной политики Свердловской области и региональный центр патриотического воспитания.



12:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция, посвящённая участию уральских экипажей в ралли-марафоне «Дакар-2020»

Участники пресс-конференции:

Александр Доросинский, пилот, выступает на ралли «Дакар» в категории Т1 (внедорожники)

Алексей Шмотьев, пилот, выступает в категории Т3 (SSV – side-by-side-vehicles, или багги - мотовездеходы)

Сергей Карякин, пилот, выступает в категории Т3

Антон Власюк, штурман в экипаже Сергея Карякина

Андрей Зяблицев, заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области

В Саудовской Аравии с 5-17 января пройдет 42-й ралли-марафон «Дакар», самая крупная, известная и титулованная гонка мира. В ралли-марафоне примет участие 351 экипаж: 170 мотоциклов и квадроциклов, 134 автомобиля и багги, 47 грузовиков. Екатеринбург представляют три экипажа. Вопросы пресс-конференции:

-Гонка продлится две недели при 50-градусной жаре. Как гонщики готовятся к этому испытанию?

-Автомобили участников уже отправлены на место соревнований. Какую техническую подготовку прошли внедорожники и багги, на которых гонщики будут выступать?

-У спортсменов есть богатый опыт соперничества с мировыми звездами автоспорта. Что они ожидают от встречи с конкурентами на ралли «Дакар-2020», где им будет противостоять также чемпион мира «Формулы-1» Фернандо Алонсо.

- В этом году ралли впервые после десяти лет дислокации в Южной Америке переезжает в Саудовскую Аравию. В Париже состоялась презентация трассы-2020. Как гонщики оценивают ее трудность и проходимость?



15:00 Областная детская клиническая больница (ул. Серафимы Дерябиной, 32). Состоится открытие приемного и педиатрического отделений после ремонта.

В больнице значительно улучшились условия пребывания посетителей. Например, для пациентов с диагнозом муковисцидоз организованы несколько отдельных боксов для предотвращения перекрестного распространения патогенной микрофлоры «внутри» данной группы пациентов. Приемное отделение выделено в самостоятельную структурную единицу и предназначено для приема пациентов, доставленных на скорой помощи, из поликлиник или обратившихся самостоятельно в круглосуточном режиме. Помимо смотровых боксов в отделении организованы противошоковая палата, что позволит улучшить качество оказания медицинской помощи пациентам в экстренном порядке. Капитальный ремонт приемно-диагностического отделения выполнен на средства целевой субсидии от Минздрава Свердловской области.



15:40 Отель «Хаятт Ридженси Екатеринбург», (ул. Б.Ельцина, 8). Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов примет участие в деловой встрече с делегацией Итальянской Республики. Встреча проводится в преддверии Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2020, страной-партнером которой станет Итальянская Республика, и посвящена вопросам сотрудничества региона с Италией.

В 15.40, зал «Silver» – соглашение о сотрудничестве подпишут генеральный директор АО «Корпорация развития Среднего Урала» Максим Прачик и президент некоммерческого партнерства «Содействие и защита интересов итальянских предприятий «Джим-Унимпреза» Джорджио Каллегари.

В 15.45 пресс-подход, в котором участвуют: Алексей Орлов, директор отдела по развитию торгового обмена Посольства Итальянской Республики в Российской Федерации (ИЧЕ) Франческо Пенсабене, Максим Прачик, Джорджио Каллегари.

В 16.00, зал «Ballroom» – в формате открытого диалога пройдет V регулярная встреча бизнеса «Investors Talks. Сотрудничество с Италией 2020» с участием представителей органов власти, дипломатического корпуса и бизнеса Свердловской области и Итальянской Республики.



18:00 Ельцин-центр (ул. Б.Ельцина, 3). Директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов примет участие в очередном заседании Экспертного клуба Екатеринбурга, которое состоится в Ельцин-Центре, в Точке кипения.

Тема дискуссии: «Как удержать людей в регионах?».

Вопросы для обсуждения:

1. Миграция это неизбежное зло или конкурентное преимущество?

2. Удержит ли молодежь наличие рабочих мест?

3. Какие перспективы для молодежи есть в уральских муниципалитетах?

В обсуждении также примут участие:

1. Бедрина Елена Борисовна, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института экономики УрО РАН.

2. Вшивцева Марина Николаевна, исполнительный вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей.

1. Гагарин Анатолий Станиславович, руководитель «Экспертного клуба Екатеринбурга», доктор философских наук, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов.

2. Гиниева Светлана Борисовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики труда и управления персоналом Уральского государственного экономического университета.

3. Замощанский Иван Игоревич, бизнес-тренер, основатель и руководитель проекта «4К».

4. Коробельников Михаил, политолог.

5. Косинцев Александр Петрович, доктор экономических наук, советник Генерального директора Публичного акционерного общества «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина», глава Общественной палаты Екатеринбурга.

6. Мозолин Андрей Владимирович, директор АНО «Центр «Аналитик».

7. Мошкарев Олег Геннадьевич, директор Института системных коммуникаций, общественный представитель АСИ по направлению «Новый бизнес».

8. Русаков Андрей, директор Центра Европейско-Азиатских исследований.

9. Стаценко Сергей Валерьевич, директор Евро-Азиатского центра социальных исследований.

В работе «Экспертного клуба Екатеринбурга» так же примут участие общественники, блогеры.



18:00 Исторический парк «Россия – моя история» (ул. Народной воли, 49). Состоятся открытые дебаты между представителями молодежных объединений «МИКрофON». Тема дебатов: «Молодежный парламент: для кого и зачем?».

В числе приглашенных гостей-экспертов – председатель Законодательного cобрания Свердловской области Людмила Бабушкина, заместитель губернатора Свердловской области – руководитель аппарата губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области Валерий Чайников, заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов, министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Организатором мероприятий выступает молодежная избирательная комиссия Свердловской области, которая действует в Свердловской области с 2010 года. Проект направлен на повышение правовой грамотности молодых и будущих избирателей, проживающих в Свердловской области.

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