Анонсы на 10 декабря

19:04 | 9.12.2019

10:00 Атриум Палас Отеля (ул. Куйбышева, д. 44, зал «Ассамблея»). В рамках премии в сфере индустрии гостеприимства «Уральская звезда – 2019» в Екатеринбурге состоятся следующие мероприятия.

В 10.00 на площадке Атриум Палас Отеля (г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44, зал «Ассамблея») пройдут мастер-классы, организованные федеральным агентством по туризму, где выступят президент коллегии шеф-поваров Санкт-Петербурга Илья Лазерсон, президент международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман, член федерации рестораторов и отельеров Валентин Шубин и другие.

В 17.45 в Театре эстрады (8 Марта, 15) состоится пресс-подход первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова, советника руководителя Ростуризма Елены Лысенковой, вице-президента федерации отельеров и рестораторов Вадима Прасова, президента международного эногастрономического центра Леонида Гелибтермана.

В 18.00 – церемония награждения c участием членов правительства Свердловской области и федеральных экспертов.



10:00 Общественная организация «Пеликан» (пер. Отдельный, д. 5). Состоится презентация методики, направленной на развитие навыков прикладного творчества у детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Ее разработка стала возможной благодаря поддержке министерства социальной политики Свердловской области.

Участниками встречи станут специалисты учреждений социального обслуживания. Они обсудят вопросы развития творческого и логического мышления детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Основой для обсуждения станет проект «Волшебный мир Бажова», получивший субсидию из бюджета минсоцполитики.



10:00 Свердловский областной медицинский колледж (ул. Сиреневый бульвар, д. 6). Пройдет итоговый семинар для организаторов и преподавателей Школ пожилого возраста. В рамках мероприятия будут представлены современные инновационные практики и технологии работы с людьми пожилого возраста, представлен опыт работы по актуальным направлениям Школ пожилого возраста, обозначены инновации и перспективы развития данной деятельности, пройдет церемония награждения лучших организаторов и преподавателей Школ пожилого возраста 2019 года.

В семинаре примут участие руководители и специалисты учреждений социального обслуживания Свердловской области, организаторы и преподаватели Школ пожилого возраста.



11:00 Дом Севастьянова (пр. Ленина, 35). Губернатор Евгений Куйвашев вручит жителям Свердловской области государственные награды Российской Федерации, награды Президента Российской Федерации и награды Свердловской области.

Торжественная церемония пройдет в колонном зале Дома Севастьянова.



11:00 Первоуральск (Инновационный культурный центр, ул. Ленина, 18 Б). Состоится областной фестиваль «Волонтерство в социокультурной сфере». Его участниками станут порядка 200 человек – члены волонтерских отрядов из Екатеринбурга, Кировграда, поселка Арти, Камышлова, Верхней Салды, Ревды, Каменск-Уральского, Полевского, Ирбита, Шали. Также участие в мероприятии примет заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко. В рамках фестиваля «Волонтерство в социокультурной сфере» состоится награждение самых активных волонтеров региона знаками «Добро и воля».

Опытом работы с гидами-волонтерами, создания и развития инклюзивных и экологических проектов, привлечения добровольцев в культурные проекты поделятся координатор проектов Ural Music Volunteer Crew и Ural Music School, руководитель волонтеров Ural Music Night и «Старый новый рок» Екатерина Тарасова, фандрайзер фестиваля Ural Music Night и сайд-проектов Ural Music Camp, Ural Music School, Ural Music Volunteer Crew Екатерина Шубенко, руководитель проектов ассоциации «Наследие реки Чусовой» Валентина Юлдашева, активист общественного движения «Город первых» Данила Шестаков, экоактивист ресурсного центра добровольчества «Сила Урала» Дмитрий Микушин, руководитель педагогического добровольческого отряда «Дельта» Анна Быстрова, руководитель проектов некоммерческой организации «Благое дело» Олег Федчук.

Фестиваль «Волонтерство в социокультурной сфере» призван объединить представителей учреждений культуры, добровольческих организаций и волонтеров, занимающихся добровольческой деятельностью в социокультурной сфере.



14:00 Синара-Центра (ВИЗ-бульвар, 15/4). Глава региона Евгений Куйвашев вручит стипендии губернатора Свердловской области лучшим студентам и аспирантам уральских вузов.



15:00 Дворец культуры железнодорожников (ул. Якова Свердлова, 35). Состоится Бал старшеклассников «Рождественская звезда» для школьников, проявивших успехи в учении, творчестве, спорте и общественной работе.

По ежегодной доброй традиции школьники будут награждены памятными подарками и дипломами Департамента образования Администрации города Екатеринбурга в номинациях: «Творческая натура», «Лидеры школьного самоуправления», «Спортивные достижения», «Учение с увлечением», «Волонтер»; «Юный корреспондент», «Активисты районных советов старшеклассников».

Также 15 ученикам, достигшим значимых результатов в интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности, будут вручены сертификаты на получение стипендии «Признание», которую ребята будут получать в течение 2020 года.



16:00 ЦК «Урал» (Студенческая ул., 3). При поддержке Минздрава Свердловской области состоится финал областного конкурса для будущих мам. Все финалистки будут награждены сертификатами на послеродовые сервисные палаты и ценными призами от спонсоров, а победительница получит главный приз – ювелирное украшение.

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