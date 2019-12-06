Анонсы событий на 8 и 9 декабря

20:49 | 6.12.2019

8 декабря



12:00 Ирбит. Накануне Дня Героев в Ирбите торжественно откроется аллея Героев на бульваре Победы, полностью реконструированном в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Открывает аллею памятник Георгию Жукову, который был установлен в Ирбите в 1994 году. Отметим, это был первый в России памятник полководцу. Как известно, маршал Победы был депутатом Верховного Совета СССР от ирбитчан.

Далее вдоль аллеи расположены 11 бюстов ирбитчан - Героев Советского Союза. Все увековеченные Герои - уроженцы Ирбитского района, воевавшие в Великой Отечественной войне. Эти бюсты были отлиты заново в 2019 году по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева (прежние сильно обветшали и пришли в негодность). На отливку было выделено из областного бюджета 7,5 млн рублей. Над созданием бронзовых бюстов по старинным фотографиям трудился отряд нижнетальгильских литейщиков.

В том числе, в Аллее Героев установлен бюст знаменитого летчика-аса, дважды Героя СССР Григория Речкалова. На его малой родине в поселке Зайково (ул.Коммунистическая, 207) в эти дни, в преддверии 100-летнего юбилея героя, проходит капитальный ремонт музея имени Речкалова. И сейчас уже установлен перед музеем переданный в дар уникальный экспонат – полная копия истребителя «Аэрокобра», на котором Григорий Речкалов совершал боевые вылеты и сбил большинство самолетов противника. В макете, выполненном в натуральную величину, находятся оригинальные детали.

8 декабря музей Речкалова готов принять журналистов. Переезд от Ирбита до пос. Зайково займет 20 минут.



9 декабря



11:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). В Екатеринбургской городской Думе состоится открытие творческой выставки, посвященной Дню Героев Отечества России.

В рамках выставки посетители смогут увидеть две экспозиции.

Первая - прекрасные работы Екатеринбургского художника Рифа Садыкова на тему Военно-морского флота, в том числе и подводного.

Вторая - фотографии председателя Свердловского областного Совета ветеранов Военно-морского флота, капитана I ранга Павла Саенко. Это снимки военной техники, подводников, морские и городские пейзажи.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная ходу реализации федерального проекта "Старшее поколение" в рамках национального проекта "Демография" в Свердловской области.

Заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда России по Свердловской области Ольга Шубина и заместитель директора Департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова

озвучат информацию о ходе реализации национального проекта "Демография" в Свердловской области, расскажут о межведомственном взаимодействии в рамках нацпроекта, поделятся информацией о количестве бюджетных средств, затраченных на его реализацию в Свердловской области, огласят плановые показатели по переобучению жителей, в том числе лиц старше 50 лет, также спикеры объявят результаты работы органов Пенсионного фонда по вопросам пенсионного обеспечения по итогам 2019 года, проинформируют о внедрении электронных сервисов Пенсионного фонда РФ в Свердловской области, разъяснят понятие "предпенсионер", перечислят критерии отнесения граждан к предпенсионерам по категориям льгот.



11:43-11:49 Железнодорожный вокзал Екатеринбурга (ул. Вокзальная д.22). Состоится торжественная встреча первых межрегиональных поездов «Ласточка», которые начали курсировать на СвЖД в формате «Дневного экспресса» по маршрутам Пермь – Екатеринбург и Тюмень – Екатеринбург.

В Свердловской области и Пермском крае ранее «Ласточки» курсировали только на пригородных маршрутах, в Тюменской области инновационный состав появился впервые.

Ожидается, что в торжественном мероприятии примет участие министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, руководители СвЖД, органов власти Тюменской области и Пермского края.



12:00 Дворец молодёжи (пр. Ленина, 1). Состоится открытие III Областного форума трезвости, цель которого – популяризация ценностей трезвого и здорового образа жизни на территории Свердловской области.

С 10.30 на площадке будут работать выставка «Я - ТОЖе!» (интерактивные площадки по формированию трезвого и здорового образа жизни; ярмарка инициатив в области формирования трезвого образа жизни), будут представлены ролики профилактической направленности.



13:40 Мультимедийный исторический парк «Россия - моя история» (ул. Народной воли, 49) состоится открытие мультимедийной выставки «Георгиевская слава России», приуроченной ко Дню Героев Отечества.

Самой почетной военной награде Российской империи – ордену Святого Георгия – в этом году исполняется 250 лет. Георгиевский крест на груди офицера или солдата — это особая награда, свидетельствующая о том, что для ее обладателя нет ценности выше, чем служение Отечеству.

К юбилею высшей военной награды Российской империи и одной из значимых военных наград Российской Федерации – парк «Россия – Моя история. Свердловская область» подготовил уникальную мультимедийную экспозицию. Поддержку в реализации выставочного проекта оказали благотворительный фонд Русской медной компании, Фонд гуманитарных проектов, министерство культуры Свердловской области, Екатеринбургская епархия и культурно-просветительский центр «Царский».

Экспозиция представляет историю ордена Святого Георгия как открытую книгу: выставка разделена по главам, рассказывающим о самой награде, ее кавалерах и ярких событиях военной истории России, связанных с орденом. Помимо мультимедийной экспозиции выставка подлинных наград за военные подвиги и дореволюционной периодики также покажет, как орден Святого Георгия оказал влияние на российскую наградную систему.

Выставка откроется в парке в День Героев Отечества, предваряя празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, и будет работать до 29 февраля 2020 года. Вход для посетителей свободный.



14:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная премии Свердловской области в сфере гостеприимства "Уральская звезда 2019".

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, президент НП "Клуб отельеров" Данилик Сергей, консультант по маркетингу систем гостеприимства Novikov school Жанна Прашкевич расскажут о подготовке к вручению премии "Уральская звезда 2019", о целях и задачах мероприятия, поделятся информацией о новых номинациях, огласят программу деловых мероприятий Федерального агентства по туризму (Ростуризм) в рамках премии "Уральская звезда 2019", в частности проинформируют о мастер-классах от экспертов, кулинарном поединке с участием шеф-поваров, а также о проведении круглого стола на тему "Успешные концепции ресторана в отеле как способ продвижения сервиса в сфере гостиничных услуг".

Торжественная церемония награждения победителей премии Свердловской области в сфере гостеприимства "Уральская звезда 2019" состоится 10 декабря в 18:00 в Театре Эстрады.



14:00 Дом журналистов (ул. Клары Цеткин, 1). Состоится пресс-конференция, посвященная старту Года памяти и славы в России и запуску федерального проекта «Большая история», который стартует 13 декабря по всей стране.

В рамках проекта будут реализованы более 10 крупных событий по всей стране. Среди них – спортивные мероприятия (забеги, триатлон и другие), культурные и образовательные проекты. Ключевым и самым массовым событием проекта станет «Тест по истории Великой Отечественной войны» и «Тест по истории Отечества», который пройдет уже 13 декабря.

О мероприятиях и значимости их для регионов расскажут председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Антон Шипулин, депутат Екатеринбургской городской Думы Алексей Вихарев и региональный куратор проекта «Большая история» Иван Лебединцев.

В рамках пресс-конференции планируется включение с московской пресс-конференции, посвященной запуску федерального проекта «Большая история» с участием заместителя председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Петра Толстого, руководителя Федерального агентства по делам молодежи Александра Бугаева.

Организаторами проекта выступают организация «Большая история», Молодежный парламент при Государственной Думе Российской Федерации и органы власти субъектов Российской Федерации.

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