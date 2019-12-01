Анонсы событий на 6 декабря

18:25 | 5.12.2019

8:00 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21-23). Губернатор Евгений Куйвашев совершит рабочий визит в Сысертский городской округ. Планируется, что глава региона и генеральный директор УГМК Холдинга Андрей Козицын дадут старт строительству комплекса зданий учебно-тренировочного ледового центра для детей. Кроме того, как ожидается, городскими властями будет презентована концепция развития туристического кластера «Большая Сысерть», идея которого ранее была поддержана губернатором.



10:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). В зале заседаний Екатеринбургской городской Думы состоится заседание депутатской группы «Женская фракция».

В повестке вопрос о ситуации с распространением и употреблением табакосодержащих веществ (снюса) среди несовершеннолетних в Екатеринбурге, а также угроза здоровью детей в связи с токсичностью и опасным воздействием вещества на организм. Депутаты планируют направить обращение в Государственную Думу РФ в поддержку внесенного законопроекта, запрещающего оптовую и розничную торговлю насваем, снюсом и любыми другими сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин и его производные.



10:00 Екатеринбургский колледж транспортного строительства» (ул. Первомайская 73). Состоится открытие Международного конгресса людей, преодолевающих зависимость. Мероприятие объединит лидеров реабилитационной и социальной работы. Цель конгресса – создание площадки для организации межрегиональных проектов, посвященных включению людей, преодолевающих зависимость, в «строительство будущего». Конгресс будет проходить в течение двух дней.

7 декабря в 10.00 в Областной наркологической больнице (ул. Косотурская, 7) состоится круглый стол, посвященный вопросам преодоления зависимостей.

В 15:00 в Уральском государственном педагогическом университете (ул. Космонавтов, 26) состоится деловая бизнес-игра «Деловой город»: люди, преодолевающие зависимость, для гостей мероприятия проведут мастер-классы, которые они придумали самостоятельно, и смогут оценить уровень своих компетенций.

В 17.00 в Уральском государственном педагогическом университете (ул. Космонавтов, 26) – официальное закрытие конгресса.



10:00 Микрорайон Мичуринский (ул. Евгения Савкова, д. 35/2). Начнет работу комиссия по обследованию жилья, приобретаемого в муниципальную собственность, для расселения аварийных домов.

Специалисты министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, департамента государственного жилищного и строительного контроля региона, администрации Екатеринбурга и общественных организаций оценят качество жилья и соответствие его всем нормам.

Напомним, в Свердловской области благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда» почти в три раза перевыполнены планы по расселению аварийного жилья в 2019 году. На 1 декабря уже переселено 844 человека, под снос пошли дома общей площадью 15,6 тысячи квадратных метров. 5 декабря на очередном заседании регионального правительства губернатор Евгений Куйвашев поручил профильным министерствам и ведомствам региона уделять особое внимание контролю качества жилья, предоставляемого людям при переселении из ветхих и аварийных домов.



10:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 531). Состоится оргкомитет, посвященный строительству ледового городка и организации новогодних мероприятий в Екатеринбурге. Мероприятие проведет заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов. После завершения оргкомитета он ответит на вопросы журналистов.



11:00 Нижний Тагил (ул. Максарева, 5, 5 этаж главного корпуса). Состоится открытие гинекологического отделения стационара городской больницы № 1 после капитального ремонта.

В отделении оказывается специализированная медицинская помощь по профилю «акушерство и гинекология» и проводится широкий спектр гинекологических операций женщинам Дзержинского района Нижнего Тагила и Пригородного района. Неотложная помощь оказывается круглосуточно. Всего за год медицинскую помощь получают более 2,2 тысяч женщин.



11:00 Автозаправочная станция № 114 (Кольцовский тракт, 51). Состоится презентация информационных стоек для туристов.

В Свердловской области 20 автозаправочных станций, расположенных на дублере Сибирского тракта, на трассе Екатеринбург – Серов, по дороге в Нижний Тагил, Невьянск, Карпинск, Богданович, Тугулым и другие населенные пункты, оборудованы стойками, где представлена актуальная информация о достопримечательностях Среднего Урала, маршрутах для самостоятельного путешествия, отелях, объектах питания. Карты, буклеты, путеводители можно получить бесплатно.

В презентации участвуют: директор центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, представитель ассоциации придорожного сервиса и туризма Ирина Давыдова.

Установка туристических информационных стоек на автозаправочных станциях направлена на расширение аудитории потенциальных туристов.



12:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, оф.502). Состоится пресс-конференция, посвященная развитию видеофикасации на дорогах Свердловской области

Участники пресс-конференции:

Дмитрий Кузнецов, начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений Управления ГИБДД Свердловской области

Кристина Кашина, начальник отдела по организации исполнительного производства Управления федеральной службы судебных приставов РФ по Свердловской области

Вопросы пресс-конференции:

-Какое количество камер видеонаблюдения работает сегодня на дорогих в Свердловской области? В каких точках они установлены и чем обусловлен выбор места?

-Сколько новых камер появится в 2020 году? Где они будут установлены?

-Какие нарушения отслеживают автоинспекторы с помощью автоматической фиксации? Какой объем штрафов сегодня выписывается по результатам этой работы?

-Какова платежная дисциплина автомобилистов? Насколько сильно автовладельцы задерживают платежи и по каким причинам?

-6 декабря завершается очередной совместный рейд судебных приставов и ГИБДД по выявлению должников на дорогах: каковы результаты таких рейдов? Какие меры принимаются к автовладельцам?

-На какие уловки идут водители, чтобы избежать штрафов с камер наблюдений, и почему эти уловки не работают?



13:00 Арамиль («Урал кожа», ул. Клубная, д.13). Состоится открытие нового производства кожгалантерейных изделий.

В Арамили будут производить ремни, сумки, канцтовары, ошейники и снаряжение для животных, а также товары для охоты, оружейные чехлы, ножны и другие изделия. Планируется создание дополнительно 100 новых рабочих мест.

Участвуют: министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, глава Арамильского городского округа Виталий Никитенко, директор предприятия Карапет Геворкян, представители ассоциации «Свердловсклегпром».

Напомним, содействие развитию рынка легкой промышленности, продвижение производителей на новые рынки и привлечение инвестиций для развития действующих и создания новых производств – задачи, поставленные губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. В планах компании двукратное увеличение объемов производства изделий из кожи, а также выход на европейский рынок.

Отметим, сырье для будущих изделий производится на Камышловском кожевенном заводе, также у предприятия есть производственная площадка в Дегтярске, где, в том числе, изготавливаются чешки. На данный момент ведутся работы по организации фурнитурного производства для кожгалантереи, а также планируется открытие производства обуви.



14:00 БЦ «Высоцкий» (ул. Малышева, 51, этаж 50, ресторан «Панорама»). Состоится неформальная встреча с экспертами, посвященная проблеме псориаза: «Псориаз. Что важно сделать уже сегодня?». Псориаз — это хроническое прогрессирующее неизлечимое заболевание, характеризующееся поражением не только кожи, но и суставов, а также других органов и систем. Оно поражает одинаково женщин и мужчин, нередко встречается у детей. Псориаз оказывает серьезное влияние на психологическое состояние и социальное благополучие человека, вызывает стыд, гнев, беспокойство и смущение. Люди, болеющие псориазом, могут страдать от низкой самооценки, вызванной боязнью общественного неприятия и страхами психосексуального характера. Сталкиваясь с дискриминацией в обществе, пациенты с псориазом часто ведут закрытый образ жизни, стараясь утаить от окружающих свой недуг.

В мероприятии примут участие:

Татьяна Анатольевна Сырнева — д-р мед. наук, профессор, ведущий научный сотрудник Уральского научно-исследовательского института дерматовенерологии и иммунопатологии, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения Свердловской области;

Муза Михайловна Кохан — д-р мед. наук, профессор, заведующая научным клиническим отделом дерматологии Уральского научно-исследовательского института дерматовенерологии и иммунопатологии, заслуженный врач России;

Людмила Петровна Евстигнеева — д-р мед. наук, главный внештатный специалист-ревматолог Министерства здравоохранения Свердловской области, заведующая ревматологическим отделением Свердловской областной клинической больницы № 1 г. Екатеринбурга;

представитель пациентской организации МБОО «Кожные и аллергические болезни»;

пациенты, живущие с псориазом.

В ходе встречи вы сможете получить актуальную информацию о распространенности заболевания в Екатеринбурге и Свердловской области, влиянии псориаза на физическое и психологическое состояние человека, различных аспектах жизни пациента с этим заболеванием из первых уст, методах лечения и поддержки людей, страдающих от псориаза, а также услышать опровержение мифов об этом распространенном и окруженном предрассудками заболевании.



19:00 Синара-Центр (Верх-Исетский бульвар, 15/4). Состоится благотворительный вечер "Екатерининская ассамблея".

Благотворительный вечер "Екатерининская ассамблея" в 9 раз соберет в одном зале представителей бизнес-сообщества, меценатов и благотворителей региона. Центральным событием традиционно станет большой аукцион, где в качестве лотов будут представлены предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников.

Собранные денежные средства в виде гранта будут переданы благотворительному фонду "Жизнь в Движении", который помогает детям с нарушением опорно-двигательной системы. В рамках реализации проекта дети из Свердловской области, имеющие патологию нижних конечностей и нуждающиеся в протезах, специальных корсетах и ходунках, изготавливаемых по индивидуальному заказу, пройдут реабилитацию в детском Центре протезирования "Хочу Ходить". Учредитель фонда – Народный артист России, художественный руководитель Государственного Театра Наций – Евгений Миронов лично представит проект на благотворительном вечере.

В этом году на аукционе будут разыграны 14 лотов, среди которых антикварные статуэтки XIX века из севрского фарфора, скульптура из полудрагоценных камней "Царские дети", воплощающая образы детей Николая II, теннисная ракетка и спортивная форма с автографом Роджера Федерера, швейцарского теннисиста, победителя 20-ти турниров Большого Шлема, боксерские перчатки с автографом Майка Тайсона, фрейлинский шифр Екатерины II и другие. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в качестве лота передал ассамблее стол, сделанный своими руками.

"Екатерининская Ассамблея" с 2011 года ежегодно проводится по инициативе Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей. За 8 лет на реализацию социально важных проектов направлено более 85 млн рублей.

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