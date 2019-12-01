Анонсы событий на 5 декабря

18:27 | 4.12.2019

10:00 Правительство Свердловской области (пл. Октябрьская,1). Губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области.

Ключевой вопрос повестки — реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах. С докладом выступит министр строительства и развития инфраструктуры региона Михаил Волков. Содоклады представят глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и глава городского округа Дегтярск Вадим Пильников.



10:00 Свердловский областной кожно-венерологической диспансер (ул. Розы Люксембург, 1). Стартует акция «Живи без страха», в рамках которой можно будет пройти бесплатное обследование на меланому кожи.



11:30 в Дом Севастьянова (ул. Горького, 21, колонный зал). Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретится с участниками симпозиума, проходящего в рамках международного музыкального фестиваля «Евразия». Участие в мероприятии также примут генеральный директор агентства Karsten Witt Musik Management (Германия) Карстенн Витт и ректор Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина Виктор Кокшаров.

Торжественный прием даст официальный старт международному симпозиуму «На пути к филармонии: концертный зал нового времени», который входит в деловую программу крупнейшего в регионе музыкального фестиваля «Евразия». В рамках симпозиума состоится презентация нового концертного зала Свердловской филармонии, а также знакомство с мировым опытом функционирования и организации деятельности крупных филармонических концертных залов. Мероприятия симпозиума пройдут в Свердловской государственной академической филармонии (ул. К. Либкнехта, 38 А).



12:00 Технопарк «Университетский» (Конструкторов, 5, 2-й этаж, конференц-зал). Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин вручит награды победителям конкурса «Лучший молодой работник организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенных на территории Свердловской области».

Конкурс по решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева проводится ежегодно в трех номинациях: «Лучший инженерно-технический работник: разработка, подготовка производства и выпуск основной продукции», «Лучший инженерно-технический работник: разработка, подготовка производства и выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения», «Лучший рабочий». Премию получат 33 победителя.

Главная задача конкурса – развитие кадрового потенциала оборонных предприятий Среднего Урала. В регионе находится 40 промышленных предприятий и научных организаций ОПК, заявки на участие в конкурсе поступили от 22 организаций.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится круглый стол, посвященный роли международных компаний в поддержке малого и среднего бизнеса и вкладу в социально-экономическое развитие России.

Директор департамента внешнеэкономического и гуманитарного сотрудничества министерства международных связей и внешнеэкономической деятельности Свердловской области Олег Александрин, президент Уральской Торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла, заместитель генерального директора по привлечению инвестиций АНО "Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области" Михаил Васильев, региональный руководитель по взаимодействию с органами власти Coca-Cola в России по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку Антон Калтыгин и директор по коммуникациям и связям с государственными органами регион Восток ГК Danone в России Юлия Легкая оценят инвестиционную привлекательность Свердловской области для иностранного бизнеса, обсудят реализацию национального проекта "Международная кооперация и экспорт" с точки зрения запуска совместных производств на территории Свердловской области, определят роль международных компаний в формировании новых бизнес-проектов на территории Свердловской области, а также обозначат перспективные направления развития иностранного бизнеса в регионах России (на примере Свердловской области).



16:00 Центр общественных инициатив (ул. Техническая, 42а). Состоится торжественное открытие «Центра общественных инициатив» для некоммерческих общественных организаций микрорайона «Сортировочный» Железнодорожного района (Техническая, 42а).

Администрация Железнодорожного района тесно сотрудничает с 29 некоммерческими организациями различной направленности (ветеранские, организации людей с ограниченными возможностями, воинские, студенческие, спортивные организации, казачьи общины, Советы территориального общественного самоуправления). Одной из эффективных форм взаимодействия с НКО стало открытие в 2007 году в центральной части Железнодорожного района НП «Центр поддержки некоммерческих организаций», который доказал свою эффективность.

В связи с увеличением количества общественных организаций в районе здание НП «ЦПНО» перестало обеспечивать все общественные организации необходимой площадью, рабочими местами и современной техникой для решения социально-направленных задач на ту или иную категорию граждан. Именно поэтому в 2017 году Администрация Железнодорожного района инициировала создание новой площадки «Центра общественных инициатив» для объединения некоммерческих организаций, территориально охватывающих жителей микрорайонов «Новая Сортировка» и «Старая Сортировка».

Участники мероприятия: глава Администрации Железнодорожного района Андрей Курочкин, представители Администрации города Екатеринбурга, депутаты Екатеринбургской городской Думы, представители общественных организаций района, города и области.

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