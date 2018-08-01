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18:28 | 3.12.2019

Анонсы событий на 4 декабря

11:00 Уральская футбольная академия (ул. Фестивальная, д. 10). Состоится фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди лиц с ограниченными возможностями здоровья II - IV ступени (9-15 лет).
В Свердловской области фестиваль проводится второй раз, и позволяет принять участие в комплексе ГТО ребятам, для которых действуют свои, особые правила и нормативы. Поэтому для участия необходимо не только соответствовать возрастной ступени, но и кроме желания иметь допуск от спортивного врача. Всего в фестивале ВФСК ГТО планируется участие порядка 50 детей из муниципалитетов Свердловской области, у которых имеются следующие нозологии: лица с поражением опорно-двигательного аппарата – «ПОДА»; лица с нарушением зрения (слабовидящие и тотально слепые) – «слепые»; лица с нарушением слуха (1 и 2 группы) – «глухие».
Для создания спортивного духа и заряда бодрости на весь день, фестиваль начнётся с акции «Зарядка с чемпионом» – разминку для всех ребят проведут мастер спорта международного класса по легкой атлетике, многократный призер Чемпионатов России, Кубка Европы Олег Кульков, и мастер спорта международного класса, многократная чемпионка России в беге на 200 и 400 метров, чемпионка и серебряный призёр международных этапов гран-при по легкой атлетике, участница чемпионата мира по легкой атлетике Елена Третьякова.
Организатором Фестиваля выступает Региональный центр развития физической культуры и спорта с отделением спортивной подготовки по каратэ, который с сентября этого года является региональным оператором ГТО на территории Свердловской области.
Для аккредитации на мероприятие необходима предварительная запись по тел. 8-912-665-40-99 - Владимир Павлович Мартьянов, специалист по связям с общественностью Регионального центра развития физической культуры и спорта с отделением спортивной подготовки по каратэ.

11:30 Технопарк высоких технологий «Университетский» (ул. Конструкторов, 5). Губернатор Евгений Куйвашев и члены правительства Свердловской области примут участие в рабочем визите полномочного представителя Президента РФ в УрФО Николая Цуканова в технопарк «Университетский» и в совещании, посвященном реализации национальных проектов в регионе.
Автобус для аккредитованных представителей СМИ отправляется от резиденции губернатора в 10.00. После окончания работы в технопарке автобус возвращается к резиденции губернатора.
В 13.00 начнется совещание при полпреде Президента РФ в УрФО, темой которого станет реализация национальных проектов на территории Свердловской области.
Мероприятие пройдет на площадке Законодательного собрания региона (ул. Бориса Ельцина, 10). Ожидается, что оно продлится до 18.00.

12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция в формате телемоста Екатеринбург-Москва, посвященная результатам федеральной программы обучения водителей-родителей "Детство без опасности".
Об итогах обучения молодых родителей на базе перинатальных центров правилам перевозки детей в автомобиле, статистике детского дорожно-транспортного травматизма, а также планах по реализации проекта в ближайшие годы расскажут заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин и член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, президент экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре.
На связь из Екатеринбурга выйдет начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Алексей Кисляков.

16:30 Ельцин Центр (ул.Б.Ельцина, 3, «Точка кипения – Екатеринбург»). Состоится конференция общественных советов при исполнительных органах государственной власти Свердловской области. Собравшиеся обсудят возможности и формы участия общества в реализации национальных проектов в Свердловской области, а также механизмы общественного контроля за достижением поставленных результатов. Участники дискуссии обсудят также перспективы развития гражданского общества.

18:00 Дом Поклевских-Козелл (ул. Малышева, 46). Состоится открытие международного выставочного проекта "Китай и Россия – годы регионального сотрудничества", приуроченного к 70-летней годовщине установления дипломатических отношений между странами.
Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера и Генеральное консульство КНР в Екатеринбурге приглашают жителей и гостей столицы Урала на международный выставочный проект, посвященный годам сотрудничества регионов Китая и России.
Материалы выставки подготовлены в сотрудничестве Генерального консульства КНР в Екатеринбурге и государственного информационного агентства России ТАСС. В Екатеринбурге она экспонируется впервые.
Выставка "Китай и Россия – годы регионального сотрудничества" через работы фотокорреспондентов ТАСС рассказывает о деятельности Генерального консульства КНР в Екатеринбурге и активности китайских дипломатов по развитию взаимодействия регионов КНР и Урала. На многочисленных фото – совместные праздники и будни. Это и концерты традиционной китайской музыки, и проводимые на Урале традиционные китайские праздники, и масштабно отмеченный в Екатеринбурге юбилей известной всем россиянам и китайцам и любимой в обеих странах песни "Уральская рябинушка", и поездка китайских дипломатов на место гибели героя Гражданской войны на Урале Жэнь Фучэня, и спортивные матчи между китайскими дипломатами и уральскими чиновниками, и запуск на Урале значимых промышленных объектов с участием китайских бизнесменов и инвесторов, и крупные мероприятия – ИННОПРОМ и российско-китайское ЭКСПО.

© «Вечерние ведомости»

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