Анонсы событий на 3 декабря

18:53 | 2.12.2019

9:50 МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бул. Экспо, 2, главный концертный зал). Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов примет участие в открытии форума «Мой бизнес», который соберет более 4 тысяч человек. В рамках форума успешные предприниматели, известные бизнес-тренеры, а также представители институтов развития расскажут об особенностях открытия своего дела с нуля, новых технологиях для бизнеса и мерах государственной поддержки предпринимательства.

В 9.50 – пресс-подход с участием Алексея Орлова, заместителя директора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразития РФ Бэллы Паниной, вице-президента корпорации «Синергия» Ильи Мурадова, директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Ильи Суллы.

В 10.00 – открытие форума. В течение дня на одной площадке выступят: звезда мирового спорта, многократная чемпионка Европы и мира по художественной гимнастике, популярная телеведущая, предприниматель Ляйсан Утяшева, эксперт по маркетингу, основатель издательства «Манн, Иванов и Фербер» Игорь Манн, эксперт по тайм-менеджменту, основатель компании «Организация времени» Глеб Архангельский, магистр игры «Что? Где? Когда?», генеральный директор R&P consulting Максим Поташев, бизнес-лидер банка «Открытие» в Свердловской области Наталья Алемасова и другие.

Мероприятие организовано в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство, поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», участие в форуме бесплатное для всех желающих, необходима регистрация на сайте https://мойбизнес.рф/events/ekaterinburg



10:00 В Свердловской области пройдут мероприятия в рамках международной акции #ЩедрыйВторник.

Цель акции – вовлечение людей в благотворительность через объединение НКО, бизнеса, государственных учреждений, инициативных групп и частных лиц. Движение уже получило распространение в более чем 100 странах мира.

В 10.00 (ул. Металлургов д. 40, кор. 3) волонтеры спасатели и волонтеры-медики начнут акцию по оказанию адресной помощи, поддержки и внимания ветеранам Великой Отечественной войны и маломобильным свердловчанам пожилого возраста. Номер квартиры можно уточнить по телефону 8-922-100-55-51, руководитель Свердловского регионального отделения Российского союза спасателей Евгений Дайнес.

В 12.00 в детской библиотеке №18 (ул. Менделеева, 17) в рамках работы «Микстура позитива» состоится тренинг по развитию эмоционального интеллекта для пенсионеров. Люди в возрасте 50+ будут выполнять различные игровые и интеллектуальные задания, получат возможность высказаться, а также примут участие в играх, развивающих такие навыки как артистичность, коммуникабельность, фантазия, память, внимательность.



10:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). В зале заседаний Екатеринбургской городской Думы состоится очередное, двадцать шестое заседание заседание городского представительного органа. Одним из вопросов, который будет рассмотрен депутатами Годумы, станет первое чтение проект бюджета уральской столицы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Итоги его рассмотрения в ходе брифинга прокомментирует Глава Екатеринбурга Александр Высокинский.



10:30 УрГЭУ (ул. 8 марта, 62). Состоится II Съезд народов Урала.

В 10.00 на площадке начнет работать выставка мастеров народных промыслов и ремесел национально-культурных обществ и образовательных учреждений Свердловской области, будут организованы мастер-классы по национальным танцам и игре на музыкальных инструментах.

В 10.30 состоится пленарное заседание съезда, на котором представители органов власти расскажут о формах поддержки национальных организаций и взаимодействии с ними. Председатель правления Ассоциации национально-культурных объединений региона Фарух Мирзоев представит отчет о работе организации.

В 13.30 участники съезда в рамках отдельных секций представят лучшие практики муниципальных образований в развитии этнопедагогики, обсудят устойчивое развитие этнокультурного сектора в Свердловской области, обменяются опытом работы с молодежью.



11:00 Каменск-Уральский. Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов посетит Каменск-Уральский и ознакомится с организованным на муниципальном уровне полным циклом обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) – от их сбора и сортировки до дальнейшей переработки.

В мероприятии примут участие и.о. директора ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова, главный инженер ЕМУП «Спецавтобаза» Дмитрий Осокин, представители администрации Каменска-Уральского и АО «Горвнешблагоустройство» – муниципального оператора по транспортированию и размещению отходов.

Участники встречи посетят мусоросортировочное и перерабатывающее предприятия, познакомятся с новым контейнерным оборудованием и специализированной техникой, расскажут об изменениях, произошедших в системе обращения с отходами с начала реализации экологической реформы и дальнейших планах работы.

Автобус для аккредитованных журналистов в Каменск-Уральский отправляется 3 декабря в 9.00 от Дома правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1)



11:30 Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, д. 3, 5 этаж, Точка кипения). Состоится тотальный тест «Доступная среда», посвященный организации доступной среды и навыкам общения с людьми с инвалидностью. Всероссийская общественная акция пройдет в восьми субъектах Российской Федерации в восьми федеральных округах РФ.

В 11.30 состоится торжественная официальная региональная часть.

В 12.00 – приветственное слово от федерального центра и начало теста.

Цель теста – повышение уровня осведомленности граждан о существующих проблемах и потребностях людей с инвалидностью, а также этики общения с людьми с ограничениями по здоровью.

Социально значимый проект реализует «Центр обучения профессионалов здравоохранения» при поддержке Фонда президентских грантов.



12:00 Земская школа (ул. Малышева, 6). Состоится открытие нового социального центра для жителей Екатеринбурга и Свердловской области. Здесь будет реализован целый ряд социально значимых проектов, направленных на реабилитацию и абилитацию людей с ограниченными возможностями здоровья и ментальной инвалидностью. Здание было передано ассоциации «Особые люди» по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, а реставрация проведена на средства Екатерининской Ассамблеи.

В 12.00 состоится официальное открытие.

В 12.30 – экскурсия по зданию.

В 13.00 – посещение «Мастерских безграничных возможностей» и мастер-класс от молодых людей с особенностями развития, открытая тренировка участников проекта «Особый спорт», выступления детских коллективов, просмотр фильма «Особый путь».



12:00 Екатеринбургский театр юного зрителя (ул. Карла Либкнехта, 48). Состоится торжественное собрание в честь 30-летия ассоциации патриотических отрядов «Возвращение».

В рамках мероприятия будет работать передвижная выставка поискового движения Свердловской области, будут вручены благодарственные письма губернатора Свердловской области, Законодательного собрания Свердловской области, знаки отличия в поисковом движении I,II,III степени. Кроме того, еще одна семья узнает о судьбе участника Великой Отечественной войны, считавшегося пропавшим без вести.

Напомним, организация ведет работу по увековечиванию памяти павших защитников Отечества и патриотическому воспитанию подростков.

Мероприятие состоится при поддержке министерства образования и молодежной политики Свердловской области и министерства культуры Свердловской области. Участие в нем примут руководители поисковых, патриотических отрядов, архивных групп.



14:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 531). Состоится пресс-конференция, посвященная старту приемной кампании в 1 класс на 2020-2021 учебный год.

С каждым годом в рамках законодательства городские власти Екатеринбурга стараются оптимизировать процесс подачи заявлений в 1 классы для создания более комфортных условий для каждого родителя будущих первоклассников.

В этом году благодаря совместным усилиям Департамента образования Администрации города Екатеринбурга и ПАО «Ростелеком» удалось внести ряд нововведений в период подачи заявлений на зачисление детей в школу, а также добавить ряд новшеств, которые помогут родителям лучше разобраться с условиями и возможностями записи в школу.

О том, какие изменения и улучшения ждут родителей расскажут: начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева; прокурор города Екатеринбурга, старший советник юстиции Светлана Кузнецова; руководитель проектов Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Федоров; директор МКУ «Центр муниципальных услуг» Сергей Баранов.



14:00 Поселок Студенческий Белоярского района (ул. Мира, 23 А). Состоится открытие модельной библиотеки, созданной в рамках реализации национального проекта «Культура».

В результате модернизации коренным образом изменился дизайн помещения: интерьер оформлен с учетом основных принципов современной библиотеки –доступности и многофункциональности. Созданная модельная библиотека станет современным информационным, культурным и коммуникационным центром, местом дополнительного образования и досуга. В обновленной библиотеке созданы прекрасные условия для чтения, неформального общения, творческой работы. Персонал учреждения культуры прошел повышение квалификации.

В фонд библиотеки поступило 680 новых книг и 44 наименования журналов. Кроме того, читатели модельной библиотеки получат бесплатный доступ к лучшим качественным цифровым ресурсам – Национальной электронной библиотеке, Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина, электронной библиотеке ЛитРес и другим.

На модернизацию библиотеки было направлено пять миллионов рублей из федерального бюджета и более 400 тысяч рублей – из местного.

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