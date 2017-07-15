Анонсы событий на 30 ноября, 1 и 2 декабря

18:48 | 29.11.2019

30 ноября



11:00 Нижний Тагил. В трех детских музыкальных школах Нижнего Тагила состоятся презентации музыкальных инструментов и оборудования, приобретенного в рамках национального проекта «Культура». Каждому из учреждений было выделено порядка семи миллионов рублей.

Мероприятия пройдут в детской музыкальной школе № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова (Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 73); детской музыкальной школе № 3 им. Н.И. Привалова (Нижний Тагил, улица Гастелло, 1) и в детской музыкальной школе № 2 (Нижний Тагил, ул. Патона, 4).

Напомним, всего в период с 2019 по 2024 год в Свердловской области новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами будут оснащены 84 школы искусств, колледжей и училищ. В общей сложности на эти цели будет направлено более 546 миллионов рублей.

График презентаций:

30 ноября в 11.00 – детская музыкальная школа № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова

30 ноября в 12.00 – детская музыкальная школа № 3 им. Н.И. Привалова

30 ноября в 14.00 – детская музыкальная школа № 2



12:00 Пышма (ул. Куйбышева, 42). Состоится открытие первой в Свердловской области модельной библиотеки, созданной в рамках национального проекта «Культура». Детская библиотека в поселке Пышма появилась в 1949 году, в этом году учреждение культуры празднует юбилей. Работы по модернизации библиотеки стали настоящим подарком для местных жителей – ежегодно ее услугами пользуются более двух тысяч человек, количество посещений составляет более 24 тысяч.

В пышминской библиотеке был проведен ремонт с расширением площади, приобретена новая мебель и мультимедийное оборудование – интерактивный стол с разнообразными развивающими играми, 3D-принтер и сканер, благодаря которым ребята смогут заниматься моделированием и попробовать себя в роли конструкторов. Кукольный театр библиотеки пополнился несколькими наборами кукол и театральной ширмой.

После модернизации у посетителей появилась возможность посещать разнообразные развивающие занятия, общаться и отдыхать в современном и комфортном пространстве. Количество посадочных мест для гостей библиотеки увеличилось в три раза. Также созданы специально оборудованные для различных занятий локации: книжная гостиная – зона выдачи книг, театральная, художественная, творческая мастерские и медиа мастерская, информационный центр с журналами и газетами, арт-галерея, книжный балкон. Многофункциональные зоны оснащены полиэкранами, персональными компьютерами, удобной современной мебелью-трансформером, которая легко меняется в соответствии с форматом мероприятия и может трансформироваться в диалог-пространство, кинозал, место для интеллектуальных игр.

Организованы точки доступа к федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека» (НЭБ), а также к электронной базе ЛитРес. Книжный фонд библиотеки пополнился более чем двумя тысячами экземпляров, большую часть которых составляют издания отечественной, зарубежной классики и современная популярная художественная литература, книги-лауреаты литературных премий. Также читателям будет предложено более 50 наименований журналов и газет. Кроме того, персонал библиотеки прошел обучение новым технологиям, чтобы включить в сферу своей деятельности как можно больше партнеров, организовать работу студий, мастер-классов, лекториев, клубов по интересам. На создание модельной муниципальной библиотеки из федерального бюджета было выделено пять миллионов рублей.



1 декабря



11:00 Большой Исток, 14:00 поселок Первомайский Сысертского городского округа. Состоится торжественное открытие парковых территорий, благоустроенных по программе «Комфортная городская среда» с привлечением средств из областного и федерального бюджетов.

Парк культуры и отдыха в Большом Истоке – место, значимое для каждого жителя поселка. Построенный в советское время, он был главной точкой притяжения. В 90-е годы парк был полностью разрушен. Благодаря реализации программы «Благоустройство городской среды» теперь здесь появились детская и воркаут-площадки, сцена, обустроена лыжная трасса, ротонда и фонтан в классическом стиле.

Парк в пос.Первомайский – большое событие для местных жителей, ведь это первая общественная территория, появившаяся в поселке за все годы его существования. Здесь построен корт, сцена для выступлений местных коллективов, детская и спортивная площадки, высажены деревья.

Ориентиры для СМИ:

11:00, Большой Исток, ориентир – ул. Парковая, 8.

14:00, Первомайский, ул. Садовая, 34 б, за домом культуры.



12:00-17:00 ТЦ Мега. Состоится профилактическая акция «Пропустить нельзя, пройти» для жителей и гостей города.

Акция проводится в целях раннего выявления онкологических заболеваний и содействует работе по снижению смертности от инфекционных заболеваний в Екатеринбурге.

На территории ТЦ «Мега» в специально оборудованных кабинках можно будет пройти консультацию терапевта, маммолога, дерматолога, оптометриста и психолога, тест на память, экспресс-тестирование на сахар и холестерин, анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Дата акции выбрана не случайно: 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом.

Врачи оценят факторы риска развития неинфекционных заболеваний и при необходимости проконсультируют, куда следует обратиться для дополнительных способов обследования.



2 декабря



10:00 Отель Онегин (ул. Розы Люксембург, 49). Состоится торжественное открытие III межрегиональной научно-практической конференции «Ислам на Урале: история, современность, вызовы». Ожидается, что участие в форуме примут представители региональных органов госвласти, Верховный муфтий России Шейх уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин, секретарь научно-консультативного совета при Антитеррористическом центре СНГ Павел Мареев, директор Центр исламоведческих исследований Академии наук Республики Татарстан Ринат Патеев, а также имамы и муфтии, исламоведы и теологи из других регионов страны.

Темой конференции станут вопросы истории и современного положения ислама в России и на Среднем Урале, межконфессионального диалога и роли мусульманского сообщества в противодействии экстремизму и терроризму.

Пресс-подход участников конференции запланирован на 9.45.



11:00 Интерфакс (пр. Ленина, 20а, оф.502). Состоится пресс-конференция, посвященная новым вызовам кибербезопасности

Участники пресс-конференции:

Григорий Ахунов, руководитель группы по продуктам информационной безопасности «Ростелеком» на Урале

Денис Улейко, директор департамента информационной безопасности СКБ-Банка

Представитель команды «ХакерДом», УРФУ.

29-30 ноября команда университета принимает участие во всероссийских хакерских соревнованиях - III кубке CTF России в инновационном центре «Сколково». 30 ноября в международный день защиты информации станет известен чемпион страны в области защиты информации. Команда УрФУ становилась чемпионом страны в 2017 году,

Вопросы пресс-конференции:

-В 2019 году участилась информация о случаях потери и слива данных пользователей крупными компаниями. Насколько защищены данные пользователей и клиентов? Какие системы безопасности используют пользователи на Урале для защиты баз данных?

-Каким образом хакерам удается обходить сложнейшие системы защиты и находить уязвимости?

-Какие технологии сегодня используются компаниями для противодействия киберугрозам?

-Какие ошибки допускают пользователи при работе в Интернете? Как уберечь свои финансы и личную информацию от кибермошенников?



12:00 Березовский (ул. Красных Героев, 7). Состоится открытие модельной библиотеки, созданной в рамках национального проекта «Культура». «Библиотека семейного чтения» преобразилась – сделан просторный холл, открылся коворкинг.

Библиотека продолжит развиваться как информационный и культурный центр – в ней будет проходить еще больше встреч с писателями, презентаций книг, мастер-классов, театральных и концертных мероприятий. Кроме того, планируется появление новых направлений работы – запуск мастерской квестов, создание молодежных площадок, организация выступлений молодежных музыкальных групп.



12:00 Свердловский государственный областной дворец народного творчества (ул. Фестивальная, 12). Состоится торжественное мероприятие, посвященное празднованию Международного дня инвалидов.

В рамках праздника гости смогут вспомнить наиболее значимые события уходящего года в сфере социальной адаптации и реабилитации инвалидов Свердловской области (организацию модуля учебно-тренировочной квартиры для родителей, желающих взять в семью особого ребенка, приобретение автомобилей, оснащенных оборудованием для перевозки людей на колясках, подготовка мест для трудоустройства инвалидов в медицинских организациях, создание игрового комплекса для детей с ограниченными возможностями здоровья в парке Маяковского и другие).

С 10.00 на площадке проведения мероприятия начнут работать мастер-классы по плетению кос, завязыванию оригинальных узлов на платках, шалях и шарфах, рисованию пеной, изготовлению новогодних сувениров.

В 11:15 начнутся показательные выступления танцевальных пар-победителей инклюзивных исторических балов, которые прошли в шести городах Свердловской области в преддверии торжественного мероприятия, посвященного Международному дню инвалидов.

Официальная часть и концерт начнутся в 12.00



14:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина 24 а, вход с пер. Банковского, 316). Состоятся публичные слушания по проект актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «город Екатеринбург» до 2030 года.

Об изменениях, которые ждут систему теплоснабжения уральской столицы, после завершения слушаний расскажет заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Алексеевич Гейко.

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