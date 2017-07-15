Анонсы событий на 28 ноября

19:02 | 27.11.2019

9:00 Серов (Серовская городская больница, ул. Луначарского, 114). Состоится открытие после ремонта и перепланировки женская консультация Серовской городской больницы (Серов, ул. Луначарского, 114).

В торжественном открытии примут участие: глава города Василий Сизиков, представитель ТФОМСа Наталья Палабужева, медицинская общественность города.

Здесь началась реализация мероприятий по созданию «Новой модели медицинской организации» в рамках национального проекта «Здравоохранение». Одной из первых в области к реализации «Новой модели» подключилась взрослая поликлиника Серовской городской больницы, месяц назад была торжественно открыта после значительных перемен детская поликлиника и вот настала очередь женской консультации. Открытая регистратура, комфортная зона ожидания, электронная очередь, организация работы call-центра, картохранилища, оптимизация работы кабинетов врачей. Сейчас больница планирует приступить к реализации остальных направлений, делающих из обычной женской консультации – бережливую.



10:00 Правительство Свердловской области (Октябрьская пл., 1). Губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области.

Основным вопросом повестки станет достижение целевых показателей в сфере образования, определенных майским указом Президента России. Доклад представит министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Об основах формирования системы непрерывного обновления компетенций и квалификаций в регионе расскажет руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Свердловской области Вера Лихачева. Глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников доложит о создании и организации работы центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в муниципалитете.



10:00 Ельцин Центр (ул. Б.Ельцина, 3, 1-й этаж). Состоится конференция, посвященная 25-летию Свердловского областного художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам.

В 10.00 – пленарное заседание с участием директора центра развития туризма Свердловской области Эльмиры Тукановой, члена правления ассоциации «Народные художественные промыслы России» Елены Кувшиновой, других региональных и федеральных экспертов.

В 14.00 – торжественная церемония награждения экспертов Свердловского областного художественного-экспертного совета по народным художественным промыслам в связи с 25-летием со дня основания Совета.

Вручение специальных званий «Мастер народных художественных промыслов Свердловской области» и «Хранитель народных художественных промыслов Свердловской области».

Награждение победителей конкурса профессионального мастерства среди мастеров народных художественных промыслов Свердловской области. Участвуют: первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова, заместитель директора департамента развития промышленности социально-значимых товаров Минпромнауки РФ Лилия Нургатина, председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин.



11:00 БЦ «Онегин Плаза» (ул. Розы Люксембург, 49, зал «Ротонда», 14 этаж). Состоится пресс-завтрак с генеральным директором ОЭЗ «Титановая долина» Артемием Кызласовым.

В повестке:

Железнодорожная инфраструктура в ОЭЗ: подписание концессионного соглашения, строительство железной дороги – этапы, обязательства, сроки.

Инвесторы и резиденты ОЭЗ: механизмы и условия получения (и лишения) статуса резидента.

Финансирование ОЭЗ: источники и размеры бюджетов, их распределение, затраты и прибыль.

Резидент «СТОД-Урал»: намерения, причины и условия выхода из проекта ОЭЗ.



11:00 УрГПУ (пр. Космонавтов, 26). Состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная проведению очного тура Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций "Вожатые России".

27-30 ноября в Екатеринбурге на базе УрГПУ при поддержке Ресурсного молодежного центра состоится очный тур Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций "Вожатые России". Заочный тур конкурса прошел с 16 сентября по 15 октября этого года.

Начальник методического отдела Федерального государственного бюджетного учреждения "Ресурсный Молодежный Центр" Александр Почкин, руководитель Департамента образовательной политики РДШ Андрей Толкачев, исполнительный директор Межрегиональной общественной организации "Содействие детскому отдыху" Галина Суховейко, руководитель Федерального координационного центра подготовки и сопровождения вожатских кадров Наталья Лесконог и ректор УрГПУ Светлана Минюрова расскажут о целях и задачах конкурса, огласят программу и правила всероссийского конкурса, озвучат информацию о географии участников, поделятся своим видением профессии вожатого в современном мире.



12:00 СОСПП (ул. Пушкина, 6). Состоится подведение итогов интернет-аукциона благотворительного проекта «Екатерининская ассамблея» и церемония передачи лотов покупателям.

Близится главное благотворительное событие года – торжественный вечер «Екатерининской Ассамблеи», который состоится 6 декабря 2019 года. Вот уже второй год подряд некоторые лоты, любезно предоставленные нам друзьями и партнерами проекта, можно было купить онлайн. Интернет-аукцион сделал доступным участие в Ассамблее любого желающего, вне зависимости от его местонахождения.

В этом году на интернет-аукцион были выставлены: джерси с автографом Владислава Третьяка, дирижерская палочка Алексея Богорада и пуанты Анастасии Горячевой, футболка с автографом Сергея Светлакова, выход ребенка на поле за руку с футболистами ФК «Урал», рассекреченная фотография космонавтов с автографом Валентины Терешковой и другие лоты.

Предусмотрено вручение благодарственных писем покупателям, передача лотов и общее фото.



14:00 Свердловская государственная академическая филармония (ул. К. Либкнехта, 38 А). Состоится презентация Международного музыкального фестиваля «Евразия», который начнется 29 ноября. Участие в мероприятии примет заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, художественный руководитель фестиваля «Евразия», главный дирижер и художественный руководитель Уральского филармонического оркестра Дмитрий Лисс, директор Свердловской филармонии Александр Колотурский, директор «Фонда Х.В. Хенце» (Германия) Михаэль Керстан, дирижер, участник фестиваля «Евразия» (Великобритания) Оливер Зеффман, менеджер творческих проектов концертного агентства Karsten Witt Music Management, директор отдела по связям с Восточной Европой Ян Дрибинский, первый заместитель директора Свердловской филармонии Рустем Хасанов.

На презентации фестиваля участники первого концерта, солисты Бохумского симфонического и Дортмундского филармонического оркестров представят редкие музыкальные инструменты. Также для гостей приготовлены фирменные сладкие сувениры фестиваля – черемуховые пирожки.

V Международный музыкальный фестиваль «Евразия» продлится до 6 декабря. Слушателей ждут встречи с величайшими исполнителями, уникальные премьеры, «битва художников», образовательные лекции и деловая программа с участием представителей крупнейших концертных залов мира.



15:00 Ельцин Центр (ул. Б.Ельцина, 3, Точки кипения», 5 этаж)..Губернатор Евгений Куйвашев примет участие в расширенном заседании общественного экспертного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Свердловской области. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Прямой контакт с губернатором», реализуемого по инициативе свердловского бизнес-омбудсмена Елены Артюх.

К участию в мероприятии приглашены руководители и представители крупнейших бизнес-объединений региона, а также представители бизнес-сообщества.

Ожидается, что на полях расширенного заседания состоится церемония подписания соглашений о взаимодействии между уполномоченным по защите прав предпринимателей в Свердловской области и Ассоциацией строителей Урала, а также между уполномоченным и отделением Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей в Екатеринбурге.



18:00 Ельцин Центр (ул. Б.Ельцина, 3, 1-й этаж, ауд. 710). Состоится очередное заседание народной трибуны, посвященное теме «Экология как стратегическая жизненная ценность: взаимодействие человека, общества, бизнеса и власти. Политософия взаимной ответственности».

В рамках дискуссии будут подняты вопросы реформы обращения с ТКО, рекультивации земель, природоохранной деятельности, лесных пожаров и другие важные экологические темы.

Ведущими станут первый госсекретарь России Геннадий Бурбулис и Егор Николаев.

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