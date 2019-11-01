Анонсы
16:54 | 22.11.2019
Анонсы событий на 23, 24 и 25 ноября
10:00-17:00 Первоуральск (стадион «Уральский трубник», Первоуральск, пр-кт Ильича, 2 «в»). В Свердловской области продолжается акция «Урал – территория здоровья», направленная на профилактику онкологических заболеваний у жителей.
В Екатеринбурге – 24 ноября с 10.00 до 17.00 во втором корпусе Свердловского областного медицинского колледжа (ул. Сиреневый бульвар, 6).
В ходе бесплатной акции жители городов смогут пройти обследование в мобильных диагностических комплексах «Флюорограф», «Маммограф» и «Диагностика».
Также желающие смогут пройти медицинское обследование у врачей-специалистов (опционально для каждого города): онколога, уролога, гинеколога, маммолога с проведением маммографии (иметь при себе паспорт, полис ОМС).
15:30 Центр истории УДТК (ул. Репина, 19). Состоится «Героический бранч», посвященный вручению гвардейских знамён Уральскому добровольческому танковому корпусу. Это завершающее мероприятие, на котором будут подведены итоги и обозначены планы на новый год.
В рамках встречи состоится вручение флага первичных организаций Свердловской областной общественной организации ветеранов УДТК (точная копия знамени 10-й гвардейской Уральско-Львовской добровольческой танковой дивизии) волонтёрскому отряду колледжа «Стиль» и презентация нового масштабного проекта Совета ветеранов УДТК «Дороги Победы. Эстафета поколений», который будет реализован в 2020 году.
Волонтёры колледжа и поисковики из отряда «Ровесник» поделятся совместными планами по участию в акции «Вспомним всех поименно», а кадеты из Серова расскажут о своем двухдневном туре «Дорогами Уральского добровольческого…» который стал возможен благодаря реализации проекта «Подвиг народный. Сохранение истории Уральского добровольческого танкового корпуса», получившего поддержку Фонда президентских грантов в 2018 году.
В мероприятии примут участие ветераны военной службы Уральского Добровольческого танкового корпуса и члены волонтёрского отряда колледжа «Стиль», гостями станут представители поискового отряда «Ровесник» центра внешкольной работы «Спектр» Октябрьского района Екатеринбурга и воспитанники кадетской школы-интерната из города Серова.
25 ноября
11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная решениям, принятым на XIX партийном Съезде «Единой России», который пройдет 23 ноября в Москве.
Спикеры:
Виктор Шептий, Секретарь Свердловского отделения «Единой России»;
Делегаты Съезда.
11:30 Асбест (больничный городок, 3, 1 этаж здания хирургического корпуса). Состоится открытие отремонтированного приёмного отделения стационара городской больницы Асбеста.
Приёмное отделение ведет плановую и экстренную госпитализацию жителей Асбеста, Малышевского, Рефтинского и Белоярского городскиих округов, Камышлова, Сухого лога, Заречного. В месяц через приёмное отделение проходит более 1,5 тысяч пациентов.
После ремонта работа в приёмном отделении будет организована по технологии бережливого производства. Для пациентов, нуждающихся в плановой госпитализации и амбулаторной помощи, оборудовали зал ожидания. Экстренным пациентам медпомощь будет оказываться незамедлительно. Распределение потоков пациентов позволит сократить время ожидания медицинской помощи, улучшит доступность и качество медпомощи, создаст комфортные условия для посетителей.
12:00 Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества (ул. Репина, 1). 25-27 ноября наборы для новорожденных будут подарены мамам Свердловской области, родившим детей 24 ноября – в День матери.
Акция «Подарок новорожденному» реализуется в рамках мероприятий Десятилетия детства. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева проект курирует министерство социальной политики.
25 ноября в 12.00 в Уральском научно-исследовательском институте охраны материнства и младенчества (Репина, 1) наборы для новорожденных мамам подарит первый заместитель министра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов. Необходимо уведомить о желании осветить мероприятие по телефону 8-963-04-03-199, Анна Стадник.
Наборы для новорожденных будут подарены мамам из 25 муниципалитетов региона. В том числе:
25 ноября в 12.00 в Демидовской городской больнице (Нижний Тагил, ул. Горошникова, 37).
25 ноября в 16.30 в Центральной медико-санитарной части № 91 Федерального медико-биологического агентства (Лесной, ул. Белинского, 21а).
26 ноября в 18.30 в Серовской городской больнице (Серов, ул. Горького, 73а).
27 ноября в 14.00 в детской городской больнице Каменска-Уральского (г. Каменск-Уральский, пр. Победы 101).
13:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20 А, 5 этаж, оф. 502). Состоится пресс-конференция, посвященная поддержке предприятий малого и среднего бизнеса в Свердловской области.
Участвуют: министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, предприниматель, директор компании Koffer Павел Лебедев, операционный директор университета «Синергия» Арсен Касумян.
Участники обсудят реализацию на территории региона национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также предстоящий форум «Мой бизнес», организованный Минэкономразвития РФ.
© «Вечерние ведомости»
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