Анонсы
21:48 | 21.11.2019
Анонсы событий на 22 ноября
В соревнованиях примут участие 18 команд из Екатеринбурга, Заречного, Асбеста, Сухого Лога, Артемовского, Ирбита, Нижнего Тагила, Верхней Салды, Туринска, Нижней Салды, села Байкалово и Горноуральского городского округа. Ранее эти команды стали победителями в отборочных этапах соревнования.
Спортсменам предстоит состязаться в подъеме по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни и преодолении 100-метровой полосы с препятствиями.
10:00 Министерство социальной политики Свердловской области (ул. Большакова, 105). Состоится форум по истории развития социальной защиты в Екатеринбурге.
С 10.00 будет работать выставка материалов по истории социальных служб Екатеринбурга. В это же время состоится демонстрация видеоматериалов о деятельности учреждений социальной защиты Екатеринбурга, будут организованы стендовые декады у экспозиций муниципальных образований.
В 11.00 – открытие форума. Участники форума поговорят об истории социального служения церкви в Екатеринбургском уезде, благотворительности, деятельности ветеранских организаций в сохранении прошлого и др.
Планируется участие руководителей органов исполнительной и законодательной власти, общественных организаций и ученого сообщества.
10:00 Екатеринбург-ЭКСПО (бул. Экспо, 2). Начнется работа выставки «Образование и карьера на Урале». Уникальный проект за два дня работы соберет на одной площадке представителей образовательных учреждений и ведущих работодателей региона. Впервые выпускники школ, колледжей и вузов в одном месте смогут определить свое профессиональное будущее. В 10.15 начнется обход экспозиции первым заместителем губернатора Свердловской области Алексеем Орловым. В 10.30 состоится торжественное открытие выставки (главный холл второго этажа конгресс-центра).
В 11.00 на стенде Уральского государственного экономического университета состоится подписание договора о прохождении практики и стажировке студентов вуза в МВЦ «Екатеринбург-Экспо».
Также в 11.00 (холл второго этажа) начнется проведение квест-игры «К.В.А.Н.Т.У.М. Креатив/ Внимательность/Актуальность/Научный подход/Творчество/Ум/Мышление». Квест-игра для людей будущего от детского технопарка «Кванториум» и Центра цифрового образования «IT-КУБ». Дети от 8 до 18 лет смогут протестировать все направления проектов. Школьников разобьют на команды, которые должны пройти девять станций и выполнить задания. Например, написать программу, спаять микросхемы, провести исследование под микроскопом, выиграть в виртуальном конкурсе, а на последней станции – дать блиц-интервью юнкорам медийной студии Дворца молодежи «Громко».
В 13.30 состоится встреча министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова со свердловчанами, принимавшими участие в Чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition 2019 в Казани в составе сборной России.
В 14.30 состоится открытое выступление видеоблогера, автора YouTube-канала «Все работы хороши» Олега AsSa (главный зал конгресс-центра).
В 14.40 на выставке пройдет дискуссия «Дополнительное образование. Пора менять/СЯ!» (конференц-зал 2.3, второй этаж), темой которой станут запросы рынков и возможности для обучения актуальному и перспективному.
23 ноября с 10.00 на площадке выставки пройдут мастер-классы и интерактивные семинары по программированию импровизации, запланирована сессия, в ходе которой о своей работе расскажут представители различных профессиий.
В 11.00 (холл второго этажа) начнется квест-игра для людей будущего от детского технопарка «Кванториум» и Центра цифрового образования «IT-КУБ».
В 12.00 (конференц-зал 3.2, третий этаж) российский эксперт в области современного образования Артем Соловейчик проведет лекцию для родителей и педагогов на тему: «Чему и как мы учим в школе и почему это не учит?». В частности, он расскажет, как получать знания, не потонув под грузом информации и почему важно сформировать у ребенка целостную картину мира. Чтобы принять участие в лекции, нужно обязательно получить бесплатный билет на официальном сайте и иметь при себе паспорт.
В 13.00 состоится открытая лекция специального гостя форума, российского продюсера, актера, популярного пародиста и видеоблогера Ильи Шабельникова – SATYR (главный зал конгресс-центра).
12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению XX Ежегодной благотворительной акции "Елка желаний - 2020" в Екатеринбурге.
"Елка желаний" — ежегодный благотворительный проект движения "Дорогами добра", задачей которого является поддержка детей в сложной жизненной ситуации: дети-сироты, дети-инвалиды, дети из неблагополучных, малообеспеченных и многодетных семей.
В этом году впервые в рамках акции "Елка желаний" в Свердловской области открывается официальный офис Деда Мороза.
Председатель СРОО "Добровольческое движение "Дорогами добра" Валерий Басай, нападающий ХК "Автомобилист", российский хоккеист, олимпийский чемпион и чемпион мира Павел Дацюк расскажут о проведении акции в этом году, предоставят информацию об участниках и возрасте детей, озвучат, как будут доставляться подарки детям, поделятся планами по развитию "Елки желаний" в России, а также обсудят вопросы "умной" и эффективной корпоративной благотворительности.
В прошлом году "Елки желаний" зажгли свои огни во всех без исключения крупных городах России (26 городов), в нескольких сотнях малых населенных пунктах и впервые в Кремле - ее участниками стали президент России и главы субъектов РФ.
Акция проходит при поддержке министерства социальной политики, министерства образования и молодежной политики и администрации губернатора Свердловской области.
13:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства.
Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, начальник Управления культуры администрации города Екатеринбурга Илья Марков, генеральный директор АО "ПО Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова" Анатолий Слудных, комиссар Уральской индустриальной биеннале Алиса Прудникова, куратор программы арт-резиденций Кристина Горланова и куратор публичной программы Дмитрий Безуглов обозначат результаты проведения 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства для региона и культурной жизни города, подведут итоги взаимодействия современного искусства и действующего предприятия, сообщат итоги экспансии художников в города уральского региона, озвучат статистику посещаемости, а также расскажут о дальнейших планах развития проекта.
В пресс-конференции также примут участие куратор специального проекта в Ельцин Центре "AES+F | Allegoria Sacra" Илья Шипиловских, куратор специальных проектов "После нас" и "Все не то, чем кажется" Владимир Селезнев, куратор специального проекта в Синара Центре "Бернар Гаро. Глубины и поверхности" Дарья Костина, кураторы исследовательского проекта Ульяна Яковлева и Настя Елизарьева, сокуратор театрального проекта "1 000 лет вместе" Валентина Ануфриева.
В 2019 году юбилейная 5-я Уральская индустриальная биеннале проходит с 12 сентября по 1 декабря в Екатеринбурге и городах Уральского региона и посвящена теме "Бессмертие".
14:00 Областной рынок на Громова (Екатеринбург,ул. Громова, д.145). Состоится торжественное открытие после реконструкции филиала Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
Новый офис МФЦ оформлен в соответствии с единым фирменным стилем «Мои документы». Также он отвечает всем требованиям территориальной доступности. Для удобства посетителей выделены зона ожидания, зона информирования, а также предусмотрена зона для посетителей с детьми.
Ожидается, что в торжественной церемонии примут участие заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов, директор департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин, первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик, директор многофункционального центра Свердловской области Наталья Змеева.
15:00 Дом учителя (ул. Антона Валека, 8). Стартует проект «Помогаем детям помогать», получивший поддержку Фонда президентских грантов. Он направлен на формирование культуры волонтерства и добровольческой деятельности у детей в возрасте от 7 до 16 лет, в том числе у детей с ограниченными возможностями здоровья.
22 ноября в 15.00 на площадке екатеринбургского Дома учителя (ул. Антона Валека, 8) пройдет установочный семинар, в котором примут участие некоммерческие организации Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, а также педагоги образовательных организаций города. Они обменяются опытом по организации волонтерского движения в образовательной среде, обсудят вопросы сотрудничества волонтерских отрядов школ и НКО в рамках проекта.
28 ноября в 14.00 в экоцентре Дворца молодежи (ул. Ясная, 5) состоится официальное открытие проекта. Команды школ презентуют свои «Маршруты добра» (планы на год), посмотрят мотивирующие фильмы и познакомятся с их героями.
Кроме того, представители НКО из Санкт-Петербурга передадут уральцам «Огонек добра» – символ добровольческой деятельности петербуржцев.
На протяжении нескольких дней в рамках проекта в школах Екатеринбурга будут проходить «Уроки доброты».
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
22:06 | 21.11.2019
Баскетбольный клуб УГМК в очередной раз обыграл «Надежду»
20:35 | 21.11.2019
Пилотов, посадивших самолет в кукурузном поле, наградил Владимир Путин
20:17 | 21.11.2019
Власти Екатеринбурга поздравили сотрудников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником
19:55 | 21.11.2019
К 2022 году зарплаты екатеринбуржцев могут вырасти до 66 тысяч рублей
19:18 | 21.11.2019
Проспект Академика Сахарова в Екатеринбурге признали лучшим объектом благоустройства на региональном уровне
19:07 | 21.11.2019
В бюджет Свердловской области на 2020 год заложили средства для ремонта домов культуры и кинотеатров
18:33 | 21.11.2019
Выпил литр пива: в Реже будут судить свердловчанина, управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии
18:30 | 21.11.2019
Птицефабрика в Прикамье намерена увеличить производство яиц до 300 миллионов штук в год
18:23 | 21.11.2019
В предстоящие выходные движение транспорта по улице Героев Хасана закрываться не будет
18:14 | 21.11.2019
Ввод жилья в Пермском крае вырос на 30%
18:08 | 21.11.2019
К Новому году в Екатеринбурге появится почти 12 тысяч инсталляций
17:56 | 21.11.2019
Телебашя Екатеринбурга отпраздновала свой юбилей
17:33 | 21.11.2019
Оперативники свердловского УФСБ задержали высокопоставленного сотрудника Фонда содействия капремонту
16:46 | 21.11.2019
На Уралмаше открылся пункт обогрева для бездомных
16:24 | 21.11.2019
«Звезда-2005» приглашает на заключительный матч сезона
16:20 | 21.11.2019
В Ивделе осудят мужчину, убившего человека
16:18 | 21.11.2019
Житель Прикамья лишился двухкомнатной квартиры за долги
15:51 | 21.11.2019
Столицу Урала и Тюмень свяжет «Ласточка»
15:33 | 21.11.2019
Более 800 коммерческих потребителей в Прикамье останутся без тепла и горячей воды из-за долгов
15:27 | 21.11.2019
Екатеринбург встретит Деда Мороза из Великого Устюга
14:39 | 21.11.2019
В Екатеринбурге состоялось прощание с Игорем Сахновским
14:22 | 21.11.2019
«Ласточка» Пермь – Екатеринбург начнет курсировать уже в декабре
13:49 | 21.11.2019
В Екатеринбурге водитель иномарки сбил мальчика
13:47 | 21.11.2019
В Перми пройдет торжественный финал конкурса «Первоклассник года-2019»
13:39 | 21.11.2019
Услуги такси в Прикамье станут более безопасными для жителей
13:34 | 21.11.2019
С 9 декабря жители Прикамья смогут ездить до Екатеринбурга на «Ласточке»
13:26 | 21.11.2019
К концу недели на Среднем Урале потеплеет
13:06 | 21.11.2019
В Алапаевске мужчина до смерти запинал свою мать
12:49 | 21.11.2019
В Белоярском ГО сгорел автосервис
12:28 | 21.11.2019
В Пермском крае появится рабочая группа по защите прав дольщиков