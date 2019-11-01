Анонсы событий на 22 ноября

21:48 | 21.11.2019

10:00 Специализированная пожарно-спасательная часть ФПС по Свердловской области (ул. Таганская, 58). Пройдет IX Чемпионат Главного управления МЧС России по Свердловской области по пожарно-спасательному спорту среди юношей и девушек, посвященный памяти Б.Ф. Мокроусова – начальника Управления государственной противопожарной службы Свердловской области с 1996 по 2002 год.

В соревнованиях примут участие 18 команд из Екатеринбурга, Заречного, Асбеста, Сухого Лога, Артемовского, Ирбита, Нижнего Тагила, Верхней Салды, Туринска, Нижней Салды, села Байкалово и Горноуральского городского округа. Ранее эти команды стали победителями в отборочных этапах соревнования.

Спортсменам предстоит состязаться в подъеме по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни и преодолении 100-метровой полосы с препятствиями.



10:00 Министерство социальной политики Свердловской области (ул. Большакова, 105). Состоится форум по истории развития социальной защиты в Екатеринбурге.

С 10.00 будет работать выставка материалов по истории социальных служб Екатеринбурга. В это же время состоится демонстрация видеоматериалов о деятельности учреждений социальной защиты Екатеринбурга, будут организованы стендовые декады у экспозиций муниципальных образований.

В 11.00 – открытие форума. Участники форума поговорят об истории социального служения церкви в Екатеринбургском уезде, благотворительности, деятельности ветеранских организаций в сохранении прошлого и др.

Планируется участие руководителей органов исполнительной и законодательной власти, общественных организаций и ученого сообщества.



10:00 Екатеринбург-ЭКСПО (бул. Экспо, 2). Начнется работа выставки «Образование и карьера на Урале». Уникальный проект за два дня работы соберет на одной площадке представителей образовательных учреждений и ведущих работодателей региона. Впервые выпускники школ, колледжей и вузов в одном месте смогут определить свое профессиональное будущее. В 10.15 начнется обход экспозиции первым заместителем губернатора Свердловской области Алексеем Орловым. В 10.30 состоится торжественное открытие выставки (главный холл второго этажа конгресс-центра).

В 11.00 на стенде Уральского государственного экономического университета состоится подписание договора о прохождении практики и стажировке студентов вуза в МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

Также в 11.00 (холл второго этажа) начнется проведение квест-игры «К.В.А.Н.Т.У.М. Креатив/ Внимательность/Актуальность/Научный подход/Творчество/Ум/Мышление». Квест-игра для людей будущего от детского технопарка «Кванториум» и Центра цифрового образования «IT-КУБ». Дети от 8 до 18 лет смогут протестировать все направления проектов. Школьников разобьют на команды, которые должны пройти девять станций и выполнить задания. Например, написать программу, спаять микросхемы, провести исследование под микроскопом, выиграть в виртуальном конкурсе, а на последней станции – дать блиц-интервью юнкорам медийной студии Дворца молодежи «Громко».

В 13.30 состоится встреча министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова со свердловчанами, принимавшими участие в Чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition 2019 в Казани в составе сборной России.

В 14.30 состоится открытое выступление видеоблогера, автора YouTube-канала «Все работы хороши» Олега AsSa (главный зал конгресс-центра).

В 14.40 на выставке пройдет дискуссия «Дополнительное образование. Пора менять/СЯ!» (конференц-зал 2.3, второй этаж), темой которой станут запросы рынков и возможности для обучения актуальному и перспективному.

23 ноября с 10.00 на площадке выставки пройдут мастер-классы и интерактивные семинары по программированию импровизации, запланирована сессия, в ходе которой о своей работе расскажут представители различных профессиий.

В 11.00 (холл второго этажа) начнется квест-игра для людей будущего от детского технопарка «Кванториум» и Центра цифрового образования «IT-КУБ».

В 12.00 (конференц-зал 3.2, третий этаж) российский эксперт в области современного образования Артем Соловейчик проведет лекцию для родителей и педагогов на тему: «Чему и как мы учим в школе и почему это не учит?». В частности, он расскажет, как получать знания, не потонув под грузом информации и почему важно сформировать у ребенка целостную картину мира. Чтобы принять участие в лекции, нужно обязательно получить бесплатный билет на официальном сайте и иметь при себе паспорт.

В 13.00 состоится открытая лекция специального гостя форума, российского продюсера, актера, популярного пародиста и видеоблогера Ильи Шабельникова – SATYR (главный зал конгресс-центра).



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению XX Ежегодной благотворительной акции "Елка желаний - 2020" в Екатеринбурге.

"Елка желаний" — ежегодный благотворительный проект движения "Дорогами добра", задачей которого является поддержка детей в сложной жизненной ситуации: дети-сироты, дети-инвалиды, дети из неблагополучных, малообеспеченных и многодетных семей.

В этом году впервые в рамках акции "Елка желаний" в Свердловской области открывается официальный офис Деда Мороза.

Председатель СРОО "Добровольческое движение "Дорогами добра" Валерий Басай, нападающий ХК "Автомобилист", российский хоккеист, олимпийский чемпион и чемпион мира Павел Дацюк расскажут о проведении акции в этом году, предоставят информацию об участниках и возрасте детей, озвучат, как будут доставляться подарки детям, поделятся планами по развитию "Елки желаний" в России, а также обсудят вопросы "умной" и эффективной корпоративной благотворительности.

В прошлом году "Елки желаний" зажгли свои огни во всех без исключения крупных городах России (26 городов), в нескольких сотнях малых населенных пунктах и впервые в Кремле - ее участниками стали президент России и главы субъектов РФ.

Акция проходит при поддержке министерства социальной политики, министерства образования и молодежной политики и администрации губернатора Свердловской области.



13:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, начальник Управления культуры администрации города Екатеринбурга Илья Марков, генеральный директор АО "ПО Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова" Анатолий Слудных, комиссар Уральской индустриальной биеннале Алиса Прудникова, куратор программы арт-резиденций Кристина Горланова и куратор публичной программы Дмитрий Безуглов обозначат результаты проведения 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства для региона и культурной жизни города, подведут итоги взаимодействия современного искусства и действующего предприятия, сообщат итоги экспансии художников в города уральского региона, озвучат статистику посещаемости, а также расскажут о дальнейших планах развития проекта.

В пресс-конференции также примут участие куратор специального проекта в Ельцин Центре "AES+F | Allegoria Sacra" Илья Шипиловских, куратор специальных проектов "После нас" и "Все не то, чем кажется" Владимир Селезнев, куратор специального проекта в Синара Центре "Бернар Гаро. Глубины и поверхности" Дарья Костина, кураторы исследовательского проекта Ульяна Яковлева и Настя Елизарьева, сокуратор театрального проекта "1 000 лет вместе" Валентина Ануфриева.

В 2019 году юбилейная 5-я Уральская индустриальная биеннале проходит с 12 сентября по 1 декабря в Екатеринбурге и городах Уральского региона и посвящена теме "Бессмертие".



14:00 Областной рынок на Громова (Екатеринбург,ул. Громова, д.145). Состоится торжественное открытие после реконструкции филиала Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Новый офис МФЦ оформлен в соответствии с единым фирменным стилем «Мои документы». Также он отвечает всем требованиям территориальной доступности. Для удобства посетителей выделены зона ожидания, зона информирования, а также предусмотрена зона для посетителей с детьми.

Ожидается, что в торжественной церемонии примут участие заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов, директор департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин, первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик, директор многофункционального центра Свердловской области Наталья Змеева.



15:00 Дом учителя (ул. Антона Валека, 8). Стартует проект «Помогаем детям помогать», получивший поддержку Фонда президентских грантов. Он направлен на формирование культуры волонтерства и добровольческой деятельности у детей в возрасте от 7 до 16 лет, в том числе у детей с ограниченными возможностями здоровья.

22 ноября в 15.00 на площадке екатеринбургского Дома учителя (ул. Антона Валека, 8) пройдет установочный семинар, в котором примут участие некоммерческие организации Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, а также педагоги образовательных организаций города. Они обменяются опытом по организации волонтерского движения в образовательной среде, обсудят вопросы сотрудничества волонтерских отрядов школ и НКО в рамках проекта.

28 ноября в 14.00 в экоцентре Дворца молодежи (ул. Ясная, 5) состоится официальное открытие проекта. Команды школ презентуют свои «Маршруты добра» (планы на год), посмотрят мотивирующие фильмы и познакомятся с их героями.

Кроме того, представители НКО из Санкт-Петербурга передадут уральцам «Огонек добра» – символ добровольческой деятельности петербуржцев.

На протяжении нескольких дней в рамках проекта в школах Екатеринбурга будут проходить «Уроки доброты».

© «Вечерние ведомости»