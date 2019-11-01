Анонсы событий на 21 ноября

18:15 | 20.11.2019

10:00 Правительство Свердловской области (Октябрьская пл., 1). Губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области.

Основной вопрос повестки — внедрение в регионе инновационных медицинских технологий, включая систему ранней и дистанционной диагностики состояния здоровья пациентов. С докладом выступит заместитель губернатора Павел Креков.

Главный врач Свердловского областного онкологического диспансера Владимир Елишев расскажет о развитии Центра ядерной медицины и региональной онкологической информационной системы «ОНКОР».



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов пилотного проекта "Моя история рода", проводившегося в школах Екатеринбурга и Свердловской области.

Проект "МИР" - победитель конкурса президентских грантов, направленный на изучение подростками и их родителями родовой истории семьи.

Начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, руководитель проекта "МИР", советник главного редактора ТАСС Александр Пашков, научный руководитель проекта "МИР", доктор исторических наук Алексей Мосин, президент фонда "Семья-XXI век", координатор проекта "МИР" Лариса Докучаева, заместитель генерального директора Уральского регионального института музейных проектов Людмила Зорина, председатель Уральского историко-родословного общества Михаил Елькин и директор литейной мастерской "Дубровин", меценат Иван Дубровин расскажут о реализации проекта, озвучат информацию о том, как проект смог объединить интересы представителей всех поколений в семье, а также поделятся впечатлениями участников от изучения своей личной родовой истории в контексте российской и мировой культуры.

В конце пресс-конференции самым активным школьникам и преподавателям, участвовавшим в конкурсе на лучшую творческую работу в рамках проекта "МИР", будут вручены специально разработанные памятные медали. Автор эксклюзивного изображения и текста на медалях - уральский художник, лауреат губернаторской премии Сергей Григорьев (Сережа Пикассо). Отлиты медали в мастерской Ивана Дубровина, там же, где были изготовлены "Маски скорби" Эрнста Неизвестного (для мемориального комплекса в Екатеринбурге), скульптура "Горожане" Андрея Антонова (на которой изображены М. Брусиловский, В. Волович, Г. Метелев), Гульсары из повести Ч. Айтматова (установленная на Иссык-куле). Художник и мастер лично вручат памятные медали победителям.



11:00 Заксобрание Свердловской области (ул. Б.Ельцина, 10). Состоится открытие выставки уральской художницы Елены Улановой-Трофимовой.

Выпускница УрГУ, Елена Уланова-Трофимова в 2015 году решила изменить свою жизнь, окончила курсы художественного мастерства в Уральском государственном архитектурно-художественном университете, и посвятила себя живописи. «Пишу, потому что не могу не писать!», – говорит Елена Геннадьевна. Художницу вдохновляет красота природы, уральские пейзажи.

В открытии выставки примут участие председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина, депутаты парламента, автор Елена Уланова-Трофимова, представители консульств иностранных государств в Екатеринбурге и др.



12:00 Дом журналистов (ул. К. Цеткин, 1). Состоится пресс-конференция на тему экологии и переработки мусора.

Главным отрицательным воздействием на окружающую среду являются отходы – промышленные, бытовые и коммунальные. Применение зарубежных технологий показало, что заимствованные решения не удовлетворяют требованиям комплексной переработки. Это связано, в первую очередь, со спецификой образования и формирования отходов в России. Для эффективного решения экологических проблем создан уральский межрегиональный научно-образовательный центр «Передовые промышленные технологии и материалы» на базе Уральского федерального университета. Ученые готовы предложить свои варианты создания эффективных мусороперерабатывающих заводов.

О современных технологических решениях комплексной переработки отходов, которые в ближайшем будущем могут быть внедрены на Урале, расскажут на пресс-конференции начальник отдела по обращению с твердыми коммунальными отходами министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Диана Рыбакова, директор института новых материалов и технологий УрФУ Олег Шешуков.



12:00 Театр эстрады (ул. 8 Марта, 15). Состоится торжественное мероприятие в честь Дня матери. Более 500 матерей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших и пропавших без вести при исполнении воинского и служебного долга, приедут в Екатеринбург со всей Свердловской области.

Пресс-брифинг по случаю Дня Матери состоится в 11:30 в фойе театра эстрады.

В нем примут участие:

Евгений Шаповалов, Первый заместитель Министра социальной политики Свердловской области;

Олег Родобольский, полковник Военно-воздушных сил Российской Федерации, участник боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, Герой Российской Федерации;

Сергей Воронин, полковник Вооружённых Сил Российской Федерации, участник боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, Герой Российской Федерации;

Евгений Мишунин, председатель Свердловской областной общественной организации инвалидов и ветеранов военных конфликтов "Арсенал".

Ожидается, что в торжественной церемонии открытия Дня Матери на сцене театра эстрады примут участие Заместитель Губернатора Свердловской области Павел Креков, Министр Социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, Председатель комитета по социальной политике Свердловской области Вячеслав Погудин, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Игорь Мороков, Консультант аппарата Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Наталья Уланова.

К участию в мероприятии также приглашены представители командования Центрального военного округа, духовенства, общественных и ведомственных организаций и многие другие.

Зрителей ждет двухчасовой праздничный концерт. На сцену выйдут артисты Культурного центра «Солдаты России», Ансамбль Песни и пляски Центрального Военного Округа, хореографический ансамбль «Цветы Урала», Шоу-группа «Мелодика», а также лауреаты региональных и федеральных конкурсов патриотической песни.

В фойе театра развернется работа консультационных пунктов министерств социальной политики и здравоохранения Свердловской области, госпиталя для ветеранов войн, отделения пенсионного фонда, фонда социального страхования, областного военного комиссариата. Здесь же будут представлены экспозиции Уральского военно-исторического музея (музей ВДВ «Крылатая гвардия») и муниципального музея памяти воинов-интернационалистов «Шурави».

Мероприятие пройдет при поддержке Министерства социальной политики Свердловской области. Организатор – Свердловская областная общественная организация инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал».



13:00 Ирбит (ул. Стекольщиков, 4). Заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Антон Шафаростов и глава Ирбита Николай Юдин примут участие в торжественном вручении ключей будущим жильцам нового трехэтажного 24-квартирного дома в рамках госпрограммы по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот.



14:00 СКБ Контур (ул. Малопрудная, 5). Состоится заседание межведомственной рабочей группы по реализации региональной программы цифрового развития Свердловской области под руководством заместителя губернатора Олега Чемезова. Эта программа является компонентом национального проекта «Цифровая экономика России».

Участники совещания обсудят основные результаты реализации проекта в УрФО и Свердловской области, создание условий для подготовки и привлечения кадров в ИТ-отрасль региона, экспорт цифровых услуг. В заседании рабочей группы примут помощник полномочного представителя Президента России в УрФО Евгений Гурарий, директор департамента информационной политики Свердловской области Юрий Гущин, генеральный директор СКБ Контура Евгений Филатов.



14:00 Заксобрание Свердловской области (ул. Б.Ельцина, 9, малый зал, 6 этаж). Под руководством председателя Законодательного Собрания Людмилы Бабушкиной и первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова продолжит работу временная согласительная комиссия Законодательного Собрания по вопросам, связанным с рассмотрением проекта областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

На очередном заседании планируется продолжить рассмотрение областных государственных программ.

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