Анонсы событий на 20 ноября

18:54 | 19.11.2019

9:30 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная проекту обновленной территориальной схемы по обращению с ТКО Свердловской области.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов расскажет о процедуре актуализации территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами, огласит порядок перехода региона на комплексную систему обращения с ТКО, а также поделится информацией о ходе реализации регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области" в рамках национального проекта "Экология".

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области опубликовало проект обновленной территориальной схемы размещения твердых коммунальных отходов (ТКО).



11:00 Полевской. Состоится приемка благоустроенного в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» бульвара Трояна. Участие в мероприятии примет глава города Константин Поспелов, представители подрядной организации и жители.

Общественная территория расположена в южной части города и является центральным местом отдыха горожан. Долгие годы пространство находилось в полузаброшенном состоянии – с разбитыми фонарями, разрушенным ограждением и покореженными бетонными плитами вместо асфальта. Сейчас здесь новая тротуарная плитка, газоны, современное освещение, светодиодный фонтан, урны, скамейки, а также литые из чугуна скульптуры Данилы Мастера и Хозяйки Медной горы. Комплексное благоустройство осуществлялось за счет средств областного, федерального и местного бюджетов и по затратам составило почти 22 миллиона рублей. Отремонтированная прогулочная зона войдет в тематические маршруты по сказам П.П. Бажова (24 сказа писателя географически связаны с Полевским, и этот город писатель называл «сказовым местом»).

Напомним, в 2019 году Полевской стал одним из победителей всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и выиграл федеральный гранд в размере 85 миллионов рублей. С участием этих средств здесь планируется реконструировать весь центр города: ул. Карла Маркса с расположенной на ней площадью П.П. Бажова, а также и прилегающую к бульвару Трояна площадь Центра культуры и народного творчества. Помимо традиционного благоустройства концепция проекта – Читаем город как книгу – предусматривает обустройство еще нескольких общественных пространств, среди которых кинотеатра и библиотека под открытым небом.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная кампании по уплате жителями региона имущественных налогов.

2 декабря истекает срок уплат гражданами имущественных налогов за 2018 год.

Заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области Лидия Исаева и начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Свердловской области Павел Ваняшин расскажут о порядке уплаты земельного, транспортного налогов и налога на имущество физических лиц, о сроках направления единых налоговых уведомлений, сообщат информацию о налоговых ставках, льготах и условиях для их получения, поделятся статистической информацией по начислению имущественных налогов гражданам в динамике.



12:00 Отдел полиции № 4 (ул. Вонцовского, 21к.2). Глава Екатеринбурга Александр Высокинский откроет новый опорный пункт Отдела полиции № 4 (ул. Вонцовского, 21к.2). В новом помещении разместятся служба участковых уполномоченных и инспекторов по делам несовершеннолетних, экипажи патрульнопостовой и дорожнопартульной службы.



14:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 531). Состоится подведение итогов голосования городского конкурса «Народный участковый-2019». Конкурс проводится при содействии Администрации города Екатеринбурга с 2012 года. Единственным критерием для определения победителей служит мнение самих горожан.



14:00 МАОУ гимназия №2 (Пестеревский пер., 3). В рамках проекта Открытое пространство и к 95-летию Мастера состоится презентация выставки из собраний Художественно музея Эрнста Неизвестного «Эрнст Неизвестный - гражданин мира». Выставка станет уникальным событием культурного календаря уральской столицы, поскольку впервые в пространстве общеобразовательного учреждения города Екатеринбурга оформлена выставочная зона, посетив которую, учащиеся и родители познакомятся с произведениями известных мастеров и начинающих авторов.



14:00 ГУ МЧС России по Свердловской области (ул. Шейнкмана,84). Состоится торжественная церемония награждения номинантов областного этапа Всероссийского фестиваля «Созвездие Мужества-2019».

В рамках церемонии будут награждены 60 номинантов. Ведомственные награды МЧС России вручат детям-героям. Юлию Тимошенко из г.Североуральска, спасшую тонущего ребенка, наградят медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах». Сергей Жуликов из г. Ревды, проявивший героизм при пожаре, будет награжден нагрудным знаком МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС».

Награды МЧС России получат: сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний из г.Екатеринбурга Александр Трифонов, в ноябре 2018 года спасший пострадавшего в ДТП, Роман Кузнецов из г.Нижнего Тагила, вынесший на руках 83-летнюю женщину-инвалида из горящего дома в январе 2019 года, сотрудник Росгвардии Александр Томашук, в августе этого года нашедший и спасший грибников, заблудившихся в лесу под г.Туринском и Сергей Зелянин из г.Екатеринбурга, в марте 2019 года спасший молодого человека, провалившегося под лед на акватории городского пруда.

Среди участников фестиваля представители учреждений и общественных организаций, которые вносят огромный вклад в дело предупреждения пожаров и ЧС, повышения культуры безопасности. В рамках церемонии наградят победителей конкурса профессионального мастерства среди сотрудников пожарно-спасательных подразделений.

Также будут награждены представители средств массовой информации, юные корреспонденты - победители областного конкурса журналистских работ.



15:00 Парк Дружбы народов (парк рядом с УрГПУ, проспект Космонавтов, 26). Состоится открытие арт-объекта «Гармония», созданного румынским скульптором Чиприаном Хопыртианом. Арт-объект символизирует развитие национальной политики региона и межнациональной дружбы, царящей в Свердловской области.

Участие в мероприятии примут руководители национально-культурных объединений Свердловской области.

Скульптура была создана в продолжение проекта «Мраморная миля» из одноименного камня, добываемого из полевских недр.

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