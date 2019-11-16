Анонсы
21:26 | 18.11.2019
Анонсы событий на 19 ноября
Финал V Национального чемпионата «Абилимпикс» пройдет 20-22 ноября.
10:00 Заксобрание Свердловской области (ул. Б.Ельцина, 10). На очередном заседании депутатами намечается рассмотреть в первом чтении проект закона ?Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов?, а также ряд других законопроектов.
11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов конкурса профессионального мастерства в УрФО и Свердловской области "Славим человека труда!".
Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, победитель конкурса "Славим человека труда!" в УрФО в номинации "Лучший повар" категории "Профессионалы" Николай Чукалкин расскажут о проведении конкурса профмастерства в этом году, озвучат информацию о номинациях и количестве участников, а также поделятся информацией о составе жюри и критериях, по которым проходила оценка мастерства участников. Кроме того, спикеры расскажут о роли соревнований для развития территорий.
Конкурс "Славим человека труда!" направлен на повышение престижа и социального статуса рабочих и инженерных профессий, возрождение в общественном сознании уважения к рабочему человеку и реализуется при поддержке главы региона с 2011 года в Свердловской области и поддержке полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе с 2012 года.
12:00 КДЦ «Дружба» (ул. Бардина, 21б). Состоится итоговый фестиваль клубного движения среди свердловчан пожилого возраста. Его участниками станут более 130 человек – победители окружных туров со всего региона.
Проект реализуется в поддержку национального проекта «Демография». Основная цель фестиваля – продление творческой, общественной и культурной активности свердловчан пожилого возраста и инвалидов, обмен опытом и достижениями, развитие творческого и актерского мастерства.
15:30 Театр Эстрады (ул. 8 Марта, 15). Состоится торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства "Славим человека труда!" Уральского федерального округа и Свердловской области. Предварительная аккредитация для представителей СМИ в театр Эстрады до 12.00 19 ноября на информационном портале Свердловской области.
© «Вечерние ведомости»
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