Анонсы
20:48 | 15.11.2019
Анонсы событий на 17 и 18 ноября
10:00 ККТ Космос (ул. Дзержинского, д.2,зал «Виола»). В рамках XVIII межрегиональной выставки «Мать и дитя» состоится круглый стол «Проблемы и возможности» с участием экспертов, предприятий и дистрибьюторов индустрии детских товаров, представителей Минпромторга РФ, министерства промышленности и науки Свердловской области, Центра поддержки экспорта Свердловской области, регионального отделения Российского экспортного центра, центра стандартизации, метрологии и испытаний Свердловской области.
В 14:00 – круглый стол «Продвижение отечественных производителей в рамках реализации плана мероприятий «Десятилетия детства» с участием региональных товаропроизводителей, будущих родителей, врачей и экспертов в области материнства и детства.
18 ноября
12:00 ТАСС (пр Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная Всемирной неделе правильного использования антибиотиков.
В 2015 году ВОЗ инициировала ежегодное проведение Всемирной недели правильного использования антибиотиков. В 2019 году Всемирная неделя правильного использования антибиотиков стартует 18 ноября.
Врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории реанимационно-анестезиологического отделения Свердловской областной клинической больницы № 1 Ольга Малкова, заведующий пульмонологическим отделением МО "Новая больница" Евгений Медведский, заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Свердловской области Наталья Банникова, руководитель испытательной лаборатории ФГБУ "Свердловский референтный центр Россельхознадзора" Ирина Топоркова расскажут о воздействии антибиотиков на организм человека, опишут последствия неправильного применения антибиотиков, поделятся информацией о случаях, когда пациенты превышают дозировку или покупают и принимают антибиотики без рецепта врача, также спикеры огласят основные законодательные нормы применения антибиотиков в сельскохозяйственном секторе России и озвучат результаты проверок по этому направлению в Свердловской области.
15:30 Театр балета «Щелкунчик» (ул. 8 марта, 104). Состоится торжественное награждение победителей областного конкурса «Семья года». Мероприятие приурочено ко Дню матери.
Конкурс «Семья года» проходит в Свердловской области уже 27 лет. Ежегодно в нем принимают участие более 300 семей Свердловской области, среди которых многодетные, молодые семьи, семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках торжественного мероприятия семьи представят творческие номера.
17:00 Центр традиционной народной культуры Среднего Урала (ул. Чапаева, 10). Состоится открытие выставки фотографий, предметов быта и традиционных ремесел цыган, проживающих на территории Свердловской области, «Дорогами цыган».
На выставке будут представлены традиционные ковры и самовары, архивные фотографии, мужские и женские костюмные комплексы, музыкальные инструменты, различная методическая и художественная литература и многое другое.
Выставочный проект «Дорогами цыган» организован при поддержке министерства культуры Свердловской области.
© «Вечерние ведомости»
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