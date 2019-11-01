Анонсы событий на 15 ноября

18:04 | 14.11.2019

10:00 Синара-Центр (Верх-Исетский бульвар, 15/4). Начнется Уральский медиафорум.



10:00 Российский государственный профессионально-педагогический университет (ул. Машиностроителей, 11). Состоится открытие Уральской молодежной конференции «Современные финансы и цифровая экономика». Цель мероприятия – показать профессиональному сообществу новые имена молодых профессионалов финансовой сферы и отметить лучшие финансовые университеты.



10:30 ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3). Губернатор Евгений Куйвашев примет участие в торжественном собрании передовиков агропромышленного комплекса Свердловской области в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Глава региона поздравит работников отрасли, наградит передовиков благодарственными письмами и почетными грамотами, а также вручит руководителям лучших хозяйств региона ключи от новой сельскохозяйственной техники.



11:00 Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства (ул. Малышева, 117). Состоится торжественная церемония открытия Центра опережающей профессиональной подготовки Свердловской области, созданного в рамках реализации национального проекта «Образование». Планируется, что участие в мероприятии примет министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Татьяна Кансафарова.

Центр опережающей профессиональной подготовки — это агрегатор и оператор ресурсов региона для профессиональной ориентации, ускоренного профессионального обучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс. Центр оснащен современной инфраструктурой: в нем есть лекторий, коворкинг, медиазона, зона для проектной деятельности, компьютерный класс, аудитории-трансформеры. Пройти профессиональную подготовку в Центре могут все желающие, в том числе школьники, студенты, предпенсионеры и пенсионеры.

В рамках мероприятия также состоится совещание, посвященное направлениям развития опережающей профессиональной подготовки во взаимодействии с работодателями и круглый стол по теме «Решение актуальных проблем кадровой политики бизнеса с использованием ресурсов Центра опережающей профессиональной подготовки Свердловской области».



11:00 Областной перинатальный центр областной детской кинической больницы (ул. Серафимы Дерябиной, 32). Состоится ежегодная встреча бывших пациентов, родившихся недоношенными и получивших лечение в отделении патологии новорожденных и специалистов центра. Встреча посвящена празднованию Международного дня недоношенного ребенка.

В рамках мероприятия для «выпускников» отделения новорожденных и недоношенных будет организован детский праздник, а родители смогут пообщаться с врачами, которые выхаживали их малышей. Приглашенным детям от 2 до 15 лет, они были рождены недоношенными (от 400 грамм).



11:00 Лобва (ул. Бажова, д. 12, корп. 1). Состоится торжественное вручение ключей от квартир переселенцам из аварийного жилья. Всего администрация Новолялинского городского округа приобрела 43 квартиры для 95 человек.

Всего в рамках первого этапа региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах на территории Новолялинского городского округа планируется расселить 1590,7 квадратных метров аварийного жилья и 119 человек.



12:00 Деревня Шипицына (ул. Пролетарская, д.15Б). Председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина проведет ряд рабочих совещаний по реализации национального проекта «Здравоохранение» в городе Камышлове и Камышловском муниципальном районе.

В программе визита – осмотр нового ФАПа в деревне Шипицына Камышловского муниципального района. В состав района входит 5 муниципальных образований, 54 населенных пункта, поэтому доступность первичной медицинской помощи – один из актуальных вопросов. В 2019 году в районе начали работу 4 ФАПа в деревнях Кокшарова, Бутырки, Чикунова и Шипицына, строительство еще одного ФАПа в селе Большое Пульниково завершится в декабре текущего года.

Во взрослой и детской поликлиниках города Камышлова (Камышловской центральной районной больницы) внедрены бережливые технологии, объем финансирования составил свыше 19 миллионов рублей.

Автобус для представителей СМИ отправится от здания Законодательного Собрания (ул.Б.Ельцина, 10) в 9.00.



12:00 ЦГБ №3 (ул. Билимбаевская, 32). Состоится открытие третьего терапевтического отделения в центральной городской больнице №3. Первичную медико-санитарную помощь здесь будут оказывать жителям отдаленных территорий микрорайона старая Сортировка, где проживает более 20 тысяч человек. Теперь прийти на прием к врачу, пройти ультразвуковое обследование и ЭКГ, а также поставить прививку или сдать кровь для лабораторного исследования горожане могут рядом с домом. В новом отделении развернуто восемь терапевтических участков для оказания первичной медицинской помощи.

В новом терапевтическом отделении уже реализован проект применения технологий бережливого производства. Больница построена в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».



14:00 Школа №57 (ул. Белореченская, 25). Пройдет мероприятие в рамках благотворительной акции «Екатеринбург – открытый город»: 75 школьников и студентов примут участие в мастер-классе по изготовлению эко-мешочков в технике шелкографии, которые будут проданы на ярмарке в финале проекта.

Акция «Екатеринбург – открытый город» создана по инициативе организаций «УралДобро» и «Открытый город» с целью помочь уникальному проекту «Город мастеров», который дает возможность молодежи и взрослым людям с аутизмом и нарушениями интеллекта трудиться в творческих мастерских. Чтобы производство в мастерских не остановилось, необходимо приобретать расходные материалы – ткани, краски, бисер, заготовки для лозоплетения и другие. На покупку этих материалов и пойдут все деньги, вырученные в ходе благотворительной акции «Екатеринбург – открытый город».



16:00 Свердловская областная межнациональная библиотека (ул. Академика Бардина, 28). Состоится церемония награждения победителей Международного литературного конкурса малой прозы «ЭтноПеро». В этом году на конкурс было прислано более 200 заявок из 13 стран мира, в том числе Австралии, Армении, Белоруссии, Германии, Израиля, Норвегии и других.

Цели проведения конкурса «ЭтноПеро» – укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и различных форм нетерпимости, поощрение авторов литературных произведений, способных внести значимый вклад в популяризацию истории и культуры народов России, развитие межкультурного диалога.

Конкурс «ЭтноПеро» проводится Свердловской областной межнациональной библиотекой при поддержке министерства культуры Свердловской области. В этом году он состоялся уже в четвертый раз.



18:30 Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история. Свердловская область» (ул. Народной Воли, 49). Состоится лекция о современной казачьей культуре и возможностях «вписать» ее в «век новых технологий».

Лекцию проведет донской казак Максим Ильинов – художник, поэт, музыкант, основатель и идейный вдохновитель самых ярких казачьих творческих проектов (рэп-группы «Атаманский Дворец», казачьего поп-арта, ведущий программы про внутренний туризм и кулинарной передачи, основатель галереи «Улей», журнала об искусстве «Моветон», главный художник казачьих национальных спортивных игр «Шермиции», автор поэтического сборника «Неудобно».

Максим Ильинов провёл 22 персональные и 100 совместных выставок, выпустил 6 музыкальных альбомов.

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