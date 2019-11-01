Анонсы событий на 14 ноября

18:13 | 13.11.2019

10:00 Правительство Свердловской области (Октябрьская пл., 1). Губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области.

Ключевым вопросом повестки станет выполнение мероприятий по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Свердловской области. С докладом выступит заместитель губернатора Сергей Швиндт.

Содоклады представят глава Кировградского городского округа Александр Оськин и глава городского округа Ревда Ирина Тейшева.



10:00 ГУ МЧС России по Свердловской области (ул. Шейнкмана, 84). В Главном управлении МЧС России по Свердловской области среди личного состава силовых ведомств будут проводиться соревнования «Территория неравнодушных» по оказанию первой помощи и психологической поддержки. В соревнованиях примут участие команды Россгвардии, МЧС, МВД, Центрального военного округа, Министерства общественной безопасности Свердловской области и Уральского института ГПС МЧС России.

Участники будут состязаться в теоретических знаниях и практических навыках оказания первой помощи пострадавшим при различных неотложных состояниях (проведение сердечно-легочной реанимации, первая помощь при травмах и ранениях), а также навыках оказания психологической поддержки пострадавшим при острых стрессовых реакциях (истероидная реакция, агрессивная реакция, реакция страха, апатия).



10:30 Гимназия №39 (ул. Союзная, 26,). Во Всемирный день качества, который отмечается 14 ноября, состоится урок качества для школьников 5-7 классов. Урок проведет заместитель руководителя Роскачества России Александр Беляев.

Ребятам расскажут историю качества. Например, понятию качества – 100 лет. Впервые его упоминания встречаются в 1919 году, когда ассоциация технического аудита, решила поделиться с миром своим видением улучшения качества жизни отдельно взятых людей и всего мира. Также для ребят проведут конкурсы и викторины, где они узнают, например, что означает маркировка яиц и стоит ли верить маркировке «фермерский продукт».



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню качества.

14 ноября - Всемирный день качества. Праздник был утвержден в 1990 году. Целью Всемирного дня качества является повышение значения высокого качества продукции и услуг, а также активизация той деятельности, которая направлена на привлечение внимания к проблемам качества.

Руководитель УМТУ Росстандарта Светлана Михеева, начальник отдела государственного надзора по Свердловской области УМТУ Росстандарта Алсу Саитгареева и начальник отдела оценки соответствия ФБУ "Уралтест" Евгений Сысуев озвучат информацию о количестве обращений граждан, расскажут, на качество каких товаров чаще всего жалуются свердловчане, пояснят, какой надзор за качеством товаров и услуг осуществляется в Свердловской области. В частности, спикеры огласят результаты испытаний незамерзающей стеклоомывающей жидкости в Свердловской и Челябинской областях, а также итоги проверок нефтепродуктов, электроэнергии и детских игровых площадок на Урале.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с диабетом.

Начальник отдела по делам инвалидов министерства социальной политики Свердловской области Татьяна Любушкина, заместитель руководителя по экспертной работе ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Свердловской области" Минтруда России Ольга Черняева, председатель Свердловской региональной общественной организации "Свердловское диабетическое общество" и председатель Общественной организации инвалидов "Свердловское диабетическое общество инвалидов" Галина Василевская и заведующая эндокринологическим отделением СОКБ №1, руководитель Образовательного центра "Школа для пациентов с сахарным диабетом" Татьяна Грачева расскажут причинах развития диабета, о его типах, симптомах и признаках, на которые необходимо обращать внимание, озвучат информацию о том, как проходит лечение, социальная адаптация и реабилитация граждан с сахарным диабетом, а также поделятся статистикой заболевания в Свердловской области.

Всемирный день борьбы с диабетом отмечается ежегодно 14 ноября под эгидой ООН.



13:30 Областная детская клиническая больница (ул. Серафимы Дерябиной, 32). Состоится открытие Областного центра детской эндокринологии, который приурочен к Всемирному дню борьбы против диабета. Центр будет оказывать специализированную, высокотехнологичную помощь пациентам Свердловской области и Екатеринбурга.

На базе центра будет осуществляться анализ эпидимиологических показателей эндокринных заболеваний у детей, внедрение современных методов диагностики и лечения эндокринных заболеваний, а также проведение клинических исследований. Специалисты центра будут вести консультативное сопровождение медицинских организаций Свердловской области по вопросам коррекции интенсивной терапии и согласования госпитализаций детей с сахарным диабетом.

О необходимости открытия такого центра, об основных показателях заболеваемости и оказания медицинской помощи детям на территории Свердловской области расскажет главный внештатный детский специалист-эндокринолог министерства здравоохранения Свердловской области Алексей Кияев.



15:00 Дом журналистов (ул. Клары Цеткин,1). Состоится пресс-конференция с организаторами новогоднего проекта в МВЦ «Екатеринбург-Экспо», который реализуется совместно с мультипликационной студией «Союзмультфильм».

Тема ЭкспоЁлки-2020 — легендарный мультфильм «Ну, погоди!», чей 50-летний юбилей отмечается в этом году. Одноименный интерактивный спектакль станет главным шоу проекта. В спектакле решено использовать все технические возможности нового конгресс-холла.

В пресс-конференции примут участие директор по маркетингу киностудии «Союзмультфильм» Татьяна Мельникова, режиссер спектакля, доцент кафедры мастерства актера Екатеринбургского государственного театрального института и Александр Блинов и руководитель дирекции собственных проектов МВЦ «Екатеринбург-Экспо» Леонид Скобелин.

© «Вечерние ведомости»