Анонсы
17:58 | 12.11.2019
Анонсы событий на 13 ноября
Каждый желающий сможет бесплатно посетить специалистов, обследоваться на оборудовании мобильных медицинских комплексов – пройти флюорографию, раннюю диагностику заболеваний глаз, ЭКГ, обследование на ВИЧ-инфекцию (в том числе анонимно), узнать уровень холестерина и глюкозы крови.
Силами волонтёров-медиков Свердловского областного медицинского колледжа будут организованы посты здоровья, на которых жители смогут измерить давление, а также будут проведены мастер-классы по оказанию доврачебной помощи при неотложных состояниях.
12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню доброты.
Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, вице-президент ассоциации "Особые люди" Татьяна Хижнякова и исполнительный директор ассоциации "Особые люди" Артем Ислентьев обсудят тенденции и перспективы развития благотворительного сектора, поделятся информацией о типах социально незащищенных группы населения и о видах помощи, пояснят такие понятия как "токсичные сборы" и "ленивая благотворительность", также спикеры перечислят признаки, по которым можно вычислить мошенников в сфере благотворительности.
13:00 Отель Хаятт Ридженси (ул. Бориса Ельцина, 8). В рамках форума «Города России 2030: территория проектов» состоится заседание экспертной сессии по теме «Реформа экологического законодательства – гарантия устойчивого развития».
В качестве экспертов на заседании сессии выступят министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Законодательного собрания Свердловской области Сергей Никонов и другие.
Проведут заседание экспертной сессии первый заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной Думы РФ Николай Валуев и председатель РОО «Уральская Экологическая Инициатива» Ольга Старцева.
Круг вопросов, вынесенный на рассмотрение экспертов, касается законодательного регулирования и реализации национальных проектов «Экология» и «Жилье и городская среда» в городах, и в частности в Екатеринбурге; экологической ответственности государства и бизнеса при осуществлении инвестиционных проектов на территории городов, в том числе при составлении градостроительных планов. В дискуссии примут участие представители региональной и муниципальной власти, бизнеса, экспертного сообщества и общественных объединений.
15:00 Дом культуры Всероссийского общества слепых (ул. Техническая, 23). Ассоциация национально-культурных объединений Свердловской области проведет мероприятие, посвященное Международному дню слепых: представители десяти народов Урала установят национальные подворья, на которых представят свою культуру – национальные атрибуты, одежду, блюда, а также проведут концерт для слабовидящих жителей региона.
17:00 КВК «Синара-Центр» (Верх-Исетский бульвар, 15). Состоится фестиваль «Вслед за мечтой» – торжественное закрытие одноименного социального проекта, который реализован фондом «Другой Мир» при поддержке Фонда президентских грантов.
На торжественном мероприятии состоится показ десяти атмосферных короткометражных фильмов, главные герои которых – люди с ограниченными возможностями здоровья и большим внутренним потенциалом, успешно преодолевающие ежедневные трудности и реализовавшие себя в жизни. Среди них – незрячий искусствовед, обучающий взрослых и детей с нарушением зрения, девушка с ДЦП, юный спортсмен, для которого протез ноги не преграда для активного образа жизни и другие. На закрытии проекта гости смогут познакомиться с ними, а многие из героев выступят с творческими номерами.
© «Вечерние ведомости»
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