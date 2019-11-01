Анонсы событий на 12 ноября

18:18 | 11.11.2019

9:00 Коворкинг-центр УрФУ (ул. Гоголя, 25). Состоится пресс-завтрак на тему «Инвестиционная активность бизнеса в Свердловской области: настроения предпринимателей и оценка предлагаемых властями возможностей», где будут представлены результаты исследования «Инвестиционный барометр», проведенного по инициативе министерства инвестиций и развития региона.

Участвуют: министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, директор Института экономики и управления УрФУ и аналитического центра «Эксперт» Дмитрий Толмачев.



11:00 Нижний Тагил (ООО «СТЭП», ул. Максима Горького, д.1). Состоится подведение итогов участия предприятия в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости».

В период с апреля по октябрь 2019 года на производственном предприятии ООО «СТЭП» активно внедрялись принципы бережливого производств. В качестве пилотного был выбран участок по сбору низковольтных комплектных устройств. Реализация комплекса мер позволила сократить время протекания некоторых процессов до 31% и повысить вовлеченность персонала за счет прозрачности и комфортности работы. Напомним, на территории Среднего Урала в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» до конца 2024 года планируется вовлечь более 300 региональных производителей в процесс перехода на более эффективные схемы работы. Основная задача проекта – обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

В мероприятии примут участие: директор департамента по труду и занятости Свердловской Дмитрий Антонов, представители министерства промышленности и науки региона, эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда, сотрудники компании и представители администрации Нижнего Тагила.



12:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20 А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция, посвященная визиту в Екатеринбург британского поп-арт-художника Карла Стимпсона

Участники пресс-конференции:

Карл Стимпсон, британский художник (Лондон)

Ричард Дьюэлл, генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге

В Екатеринбург прибывает британский художник Карл Стимпсон. Он проведет в городе творческое исследование, а в пятницу,14 ноября, откроет свою выставку в Ельцин-центре. На ней будут представлены 70 работ художника, вдохновленные музыкой, в том числе уральскими музыкантами и группами. На пресс-конференции журналисты смогут увидеть несколько работ с выставки, связанные с музыкантами из Екатеринбурга. Также художник продемонстрирует технику, в которой работает. Вопросы пресс-конференции:

-Карл Стимпсон находит вдохновение в музыке – в названиях песен, стихах, обложках альбомов, в творчестве он опирается на тренды популярной музыки. Какое исследование он планирует провести в Екатеринбурге, с кем он встретится?

-Что натолкнуло художника на создание работ, связанных с Россией и Екатеринбургом?

-Художник также работает с образами городской архитектуры и логотипами различных брендов. Какие здания в Екатеринбурге Карл Стимпсон считает самыми подходящими для стиля комиксов? Какие идеи у него есть по поводу обновления фасадов?

-Визит Карла Стимпсона в Екатеринбург проходит в рамках года музыки Великобритании в России. Какие еще события состоятся в Екатеринбурге в этом году?



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная IV общероссийскому Форуму «Города России 2030: территория проектов».

По традиции, форум станет площадкой формирования актуальной повестки развития российских городов и подходов к запуску разномасштабных эффективных проектов развития муниципалитетов.

Помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Анна Ленская, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов, директор Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова и вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Даниил Мазуровский расскажут о цели и концепции форума, обозначат ключевые темы секций, огласят программу и представят знаковых спикеров.

На площадке форума "Города России 2030: территория проектов" будут обсуждаться новые возможности городского развития в условиях реализации национальных проектов и программ, их увязка с муниципальными документами стратегического планирования, также эксперты затронут тему создания "умных городов" и внедрения инновационных технологий. Форум пройдет 13 и 14 ноября.



13:00 Сквер имени А.Е. Канделя. Баскетболистки Детско-юношеской спортивной школы «УГМК-Юниор» вместе с тренерами и девушками из группы поддержки УГМК «Funny foxes» развесят кормушки для птиц в сквере имени А.Е. Канделя, расположенном между ККТ «Космос» и ДИВСом.

10 ноября в ДИВСе на домашнем матче БК УГМК для болельщиков команды был организован мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц. Совместными силами почитатели баскетбола изготовили и украсили 30 деревянных домиков для пернатых.

12 ноября, в «Синичкин день» баскетболистки Детско-юношеской спортивной школы «УГМК-Юниор» вместе с тренерами и девушками из группы поддержки УГМК «Funny foxes» развесят изготовленные на мастер-классе кормушки для птиц в сквере имени А.Е. Канделя.



14:00 Трамвайно-троллейбусное управление (Степана Разина, 51). Состоится экскурсия, посвященная 90-летию екатеринбургского трамвая. Сотрудники музея расскажут и покажут, как менялся внешний облик городского трамвая на протяжении его работы в Екатеринбурге, а Начальник отдела организации транспортного обслуживания населения Комитета по транспорту Администрации города Екатеринбурга Иван Шуравин поделиться информацией о том, сколько трамвайных маршрутов и вагонов обеспечивают перевозку пассажиров по городу сегодня и расскажет о перспективах развития этого вида транспорта в уральской столице.

© «Вечерние ведомости»