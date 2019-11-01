Анонсы событий на 9, 10 и 11 ноября

16:57 | 8.11.2019

9 ноября



10:00 Каменск-Уральский (пл. Ленинского Комсомола). Стартует акция по профилактике онкологических заболеваний «Урал – территория здоровья!».

Все желающие смогут пройти скрининг-исследования на риск возникновения онкозаболеваний, а также получить консультации врачей. Кроме онколога, принимать жителей муниципалитета будут и другие специалисты — уролог, гинеколог, маммолог и стоматолог. В центре города будут установлены отапливаемые передвижные медицинские комплексы «Диагностика» и «Флюорограф». Маммограф в это же время будет работать на базе поликлиники по улице Рябова, 20.

В рамках акции состоятся тематические лекции и мастер-классы по профилактике онкозаболеваний и здоровому образу жизни. Силами волонтеров-медиков филиала Свердловского областного медицинского колледжа будут организованы кардиопосты в крупных торговых центрах города, где люди смогут измерить давление и уровень глюкозы в крови.



10 ноября



11:00 Екатеринбург-Арена (ул. Репина, 5). Состоится открытие III областного фестиваля молодежных СМИ «Медиа-менеджеры». Его участниками станут более 160 начинающих журналистов, редакторов, блогеров, специалистов по связям с общественностью из Свердловской области, Челябинска и Кургана. В течение двух дней с ними будут работать лучшие эксперты и журналисты Свердловской области.

В программе фестиваля – мастер-классы, посвященные работе на телевидении, новым стандартам профессии «журналист», съемке на мобильный телефон, видеосъемке, SMM, а также конкурс видеосюжетов и круглый стол, посвященный вопросам развития журналистики в условиях роботизации. Мероприятия пройдут на разных площадках. Программа фестиваля прилагается.

Цель мероприятия – предоставление новых образовательных возможностей в сфере медиа, популяризация молодёжных СМИ и социально значимого контента, повышение культуры информационной безопасности в молодёжной среде и развитие творческих способностей в сфере интернет-журналистики. Организатор фестиваля – «Дом молодежи».



11 ноября



14:00 Дом журналистов (ул. К. Цеткин, 1). Состоится пресс-конференция уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой.

Указом главы государства Татьяна Мерзлякова включена в состав Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Омбудсмен расскажет о новых задачах и о текущей работе.



16:00 Министерство физической культуры и спорта Свердловской области (ул. Малышева, 101, зал заседаний). Состоятся торжественные проводы спортсменов Свердловской области на XIX Сурдлимпийские зимние игры, которые пройдут с 12 по 21 декабря года в Италии.

Кандидатами на участие в играх являются семь спортсменов Свердловской области по трем дисциплинам: сноуборд – Даниил Истомин и Алексей Казанцев (тренер Сергей Загородских); хоккей с шайбой – Сергей Кунников (тренер Рашат Галимуллин); шахматы – Александр Герасимов (тренер Дмитрий Щербин), Ольга Герасимова, Наталья Кудрявцева, Юлия Туркеева (тренер Александр Герасимов).

Всего будет разыграно 36 комплектов наград в шести дисциплинах спорта глухих: горнолыжном спорте, кёрлинге, лыжных гонках, сноуборде, хоккее с шайбой, а также новом виде спортивной программы – шахматах.

Предварительный состав российской спортивной делегации на соревнованиях составляет 146 человек, включая 87 спортсменов. Представители России планируют выступить во всех видах спортивной программы зимней Сурдлимпиады-2019.

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