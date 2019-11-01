Анонсы событий на 8 ноября

18:19 | 7.11.2019

10:00 Свердловский областной медицинский колледж (ул. Крылова, 2). Состоится обучение волонтеров и организаторов добровольческой деятельности специфике взаимодействия с людьми с инвалидностью и людьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Это занятие станет одним из первых в серии обучающих мероприятий, которые состоятся в рамках проекта «Волонтеры инклюзии», на реализацию которого свердловское отделение Союза добровольцев России получило поддержку Фонда президентских грантов.

В обучении будет использовано специальное оборудование – инвалидные коляски, телескопические пандусы, костюмы-симуляторы старости и инвалидности, телескопические трости и другое.

Цель проекта, помимо обучения волонтеров работе с людьми с ОВЗ, – пропаганда ценностей инклюзивной культуры в Свердловской области.



11:00 Правительство Свердловской области (Октябрьская пл., 2). Начнется заседание ассамблеи Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль».

Планируется, что в заседании ассамблеи примут участие губернатор Евгений Куйвашев, председатель комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Участники дискуссии обсудят вопросы совершенствования социального, жилищного и налогового законодательства.

Обращаем ваше внимание!

В 10.30 до начала заседания состоится пресс-подход Павла Крашенинникова и Людмилы Бабушкиной в цокольном этаже дома правительства.



11:00 УрГЭУ (ул. 8 марта, 62). Начнет работу II областной родительский форум «Дети с инвалидностью в образовательной среде. Реализация возможностей». Планируется, что участие в мероприятии примет первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева; директор Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс» Лариса Макарова; руководитель центральной психолого-медико-педагогической комиссии Свердловской области Ирина Третьякова; председатель регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) в Свердловской области Татьяна Флеганова; директор автономной некоммерческой организации социальной помощи инвалидам и людям с особенностями в развитии «Особые люди» Татьяна Хижнякова.

На форуме будет представлен передовой опыт психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с ОВЗ, и успешные педагогические практики инклюзивного образования. С 11.00 до 12.30 на площадке форума пройдет основная пленарная сессия, посвященная стратегическим направлениям развития системы сопровождения особых детей и семей. В 14.00 начнется работа дискуссионных площадок и групповые консультации, в 15.00 – мастер-классы.

В ходе групповых консультаций и мастер-классов действующие тьюторы и родители особых детей расскажут о том, как познакомить окружающих с ребенком с ОВЗ, как помочь ребенку найти призвание в жизни и поделятся опытом организации работы родительской общественности по формированию системы сопровождения детей с ОВЗ.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению Ночи карьеры в Екатеринбурге.

Заместитель проректора УрФУ по учебной работе Елена Авраменко, председатель Союза студентов УрФУ Ойбек Партов, заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Владислав Даванков и программный директор Ельцин Центра Денис Корнеевский объявят программу Ночи карьеры, подробно расскажут о мастер-классах, конкурсах и выступлениях экспертов, обсудят вопросы трудоустройства студентов и выпускников, перечислят наиболее популярные специальности, а также поделятся своим видением профессий будущего.

Ночь карьеры – традиционное HR-событие. На одной площадке студенты и выпускники вузов и колледжей смогут встретиться с работодателями, экспертами, кадровыми агентствами и образовательными учреждениями в неформальной обстановке. Ночь карьеры пройдет на площадке Ельцин Центра 8 ноября с 17.00 до 21.00.

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