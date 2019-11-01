Анонсы событий на 7 ноября

18:08 | 6.11.2019

10:00 Свердловский областной медицинский колледж (Сиреневый бульвар, 6). Пройдет Олимпиада по финансовой грамотности среди свердловчан пожилого возраста.

Бороться за победу будут участники из Екатеринбурга, Новоуральска, Карпинска, Нижней Туры, Серова, Березовского, Сысерти, Ревды, Верхней Пышмы, Полевского, Нижнесергинского района, Сухоложского района, Белоярского района, Туринского района, Талицкого района, Пригородного района Нижнего Тагила. Свердловчане пожилого возраста посоревнуются в знании банковского дела и кредитования, защиты от мошенничества, семейного бюджетирования, основ планирования и использования личного бюджета, выполнят интерактивные и вычислительные задания, а члены жюри оценят творческое домашнее задание – презентацию «Финансовая грамотность в жизни».



10:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная ключевым вопросам предстоящей стратегической сессии: динамика, тенденции и лучшие практики развития преференциальных территорий, особенности инфраструктуры для бизнеса и проект IT-кластера "Контур-парк".

Участвуют: генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Максим Прачик, сопредседатель правления ассоциации индустриальных парков России Максим Паздников, директор группы корпоративного налогообложения, департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Ольга Сурикова, руководитель службы развития партнерской сети СКБ-Контур Елена Меньшикова.



10:00 Екатеринбург-Арена (ул. Репина, 5 подъезд № 15). Стартует «Экспортный марафон», проходящий в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В форуме примут участие около 150 компаний-экспортеров региона. В рамках мероприятия пройдет ряд тематических сессий и образовательных лекций, дискуссий с экспертами. Также впервые пройдет деловая игра Export Quiz. Подробная программа форума доступна по ссылке.

В 12.50 состоится пресс-подход с участием министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, заместителя директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева, предпринимателей-участников конкурса «Лучший экспортер Свердловской области-2019»

В 13.00 состоится церемония подведения итогов конкурса «Лучший экспортер Свердловской области-2019», организованного правительством Свердловской области в целях развития потенциала экпортно ориентированных компаний региона. Победители будут названы в шести номинациях. В числе призов – оборудованный стенд на международной выставке ИННОПРОМ-2020.



11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20 А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция, посвященная нарушениям правил технологического присоединения к газораспределительным и электрическим сетям в Свердловской области

В пресс-конференции примет участие заместитель руководителя УФАС России по Свердловской области – начальник отдела ограничения монополистической деятельности управления Екатерина Воробьева

Вопросы пресс-конференции:

-Много ли жалоб поступило уже в этом году в УФАС России по Свердловской области от жителей региона? Чего они касаются?

-Почему тема технологического присоединения к газораспределительным и электрическим сетям беспокоит экспертов?

-Какие меры принимаются УФАС для контроля над ситуацией? Какие штрафы были выписаны в 2019 году?

-Рекомендации собственникам земельных участков: в каких случаях права технологического присоединения к газораспределительным и электрическим сетям считаются нарушенными? Что предпринять в этом случае?



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная реализации национального проекта "Наука" в регионе и празднованию Всемирного дня науки.

Всемирный день науки отмечается ежегодно 10 ноября с целью повысить осознание общественностью во всем мире пользы науки, а также служит напоминанием международному сообществу о необходимости использования научно-технических достижений в интересах мира и развития на благо человеческой цивилизации.

Вице-президент РАН, председатель УрО РАН, академик РАН Валерий Чарушин, заместитель председателя УрО РАН, член-корреспондент Виктор Руденко, и.о. главного ученого секретаря УрО РАН, доктор технических наук Алексей Макаров, директор Института математики и механики им. Н.Н. Красовского УрО РАН, член-корреспондент Николай Лукоянов расскажут о ходе реализации институтами Уральского отделения РАН национального проекта "Наука" и о комплексном плане развития УрО, поделятся информацией о гуманитарных направлениях исследований уральских ученых, обсудят проблемы материаловедения и новых технологий, а также озвучат пути развития цифровых технологий в УрО.

Национальный проект "Наука" предусматривает развитие научной и научно-производственной кооперации, формирование научно-образовательных центров и научных центров мирового уровня, создание передовой инфраструктуры и развитие кадрового потенциала для проведения исследований и разработок в РФ. Срок его реализации: с октября 2018 года по 2024 год (включительно).



12:00 Дом журналистов (ул. К. Цеткин, 1). Состоится пресс-конференция заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ильи Власова. Речь пойдёт о межведомственном взаимодействии при реализации в регионе национальных проектов «Демография», «Экология» – выработке системы мер по усилению профилактики инфекционных заболеваний, сохранению здоровья уральцев, обеспечению жителей качественной питьевой водой и охране окружающей среды.



12:00 Отель Хаятт (ул. Б.Ельцина, 8). В присутствии первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Максим Прачик и генеральный директор СКБ-Контур Евгений Филатов подпишут соглашение, направленное на развитие экспорта услуг IT.

В 12.05 пресс-подход участников подписания.

В 12.15 состоится открытие стратегической сессии «ТОСЭР, ОЭЗ и индустриальный парк – драйверы экономического роста территорий» с участием Алексея Орлова.

В дискуссии на тему «Актуальные вопросы и практические механизмы развития преференциальных территорий» участвуют: министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, представитель Фонда развития промышленности РФ Алексей Марков, генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Максим Прачик и другие. Подробная программа стратегической сессии на сайте КРСУ.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная победе Свердловской области в конкурсе социально значимых инициатив "Мой проект - Моей стране" в рамках форума "Сообщество".

Цель ежегодного конкурса Общественной палаты РФ в области гражданской активности "Мой проект — моей стране!" - выявление и распространение лучших практик, поддержка и вовлечение их авторов в развитие конструктивной гражданской активности в России.

Всего на участие в конкурсе подали заявки 1699 социальных активистов из регионов России. 42 проекта были представлены в качестве финалистов в рамках форума "Сообщество".

Председатель Общественной Палаты Свердловской области Александр Левин и автор проекта-победителя, член Общественной Палаты Свердловской области Вероника Пиджакова расскажут о задачах Общественной Палаты Свердловской области в продвижении региона, а также поделятся информацией о результатах реализации проекта "Единая промышленная карта".



12:00 Первоуральск (промышленная площадка «Группы Ермак», ул. Фурманова, 23). Состоится подведение итогов участия предприятия в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости».

Предприятие специализируется на производстве блочно-модульных зданий медицинского и социально-культурного назначения для отдаленных населенных пунктов. В настоящее время в Свердловской области установлено более 100 фельдшерско-акушерских пунктов данного производителя.

В результате реализации в течение полугода мероприятий по повышению производительности труда, без дополнительных капиталовложений достигнуты значительные результаты: ежемесячный объем выпуска продукции увеличен в 1,7 раза; объем незавершенного производства снизился в 1,7 раза; количество претензий по качеству от покупателей снизилось в 5 раз.

В рамках презентации состоится экскурсия по предприятию, пресс-подход с участием представителей министерства промышленности и науки Свердловской области, экспертов Федерального центра компетенций, руководства предприятия.



12:00 Екатеринбургский центр занятости (ул. Шейнкмана, 22). Состоится Ярмарка вакансий для безработных и ищущих работу свердловчан с ограниченными возможностями здоровья. В ней примут участие 6 работодателей, предоставляющих квотируемые рабочие места для людей с инвалидностью.

Специалисты центра занятости расскажут посетителям обо всех формах трудоустройства, о программе сопровождения, в рамках которой профессионалы научат человека с инвалидностью составлять резюме, презентовать себя, успешно проходить собеседование и ориентироваться на рынке труда, а также сопроводят к работодателю.



18:00 Свердловская областная библиотека им. В.Г. Белинского (ул. Белинского, 15). Состоится открытие художественной выставки Инны Филяковской «Путь». Планируется, что в мероприятии примет участие первый заместитель министра культуры Свердловской области Галина Головина.

Ранее автор преподавала в Свердловском училище культуры и искусства, а также вела курс «Психология детей и подростков в организации творческой деятельности», затем начала заниматься изобразительным искусством. Свой творческий метод Инна Филяковская связывает прежде всего с так называемой терминаторной живописью – направлением, объединяющим авторов, художников из разных стран. Последователи данного направления привержены того, что занимаются созданием картин будущего, понимание которых может помочь этому будущему стать реальным и даже изменить его.

Сейчас в творческом багаже автора около 100 картин. Инна Филяковская активно выставляется, пропагандирует свое видение искусства, ведет учебную и просветительскую деятельность. Участвует во многих творческих экспериментах и проектах как в России, так и за рубежом. С работами художницы уже познакомились жители Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Магнитогорска, Челябинска, Будапешта. Работы будут представлены и екатеринбургским ценителям философской живописи и наивного искусства.

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