Анонсы
17:58 | 5.11.2019
Анонсы событий на 6 ноября
29 октября 2019 года состоялся торжественный старт открытого межрегионального Форума юных граждан "Будущее строим вместе", основной темой которого стало обеспечение безопасности подростков в период их интеграции во взрослую жизнь. Проведение Форума было направлено на вовлечение молодого поколения в систему принятия решений, затрагивающих интересы несовершеннолетних, привлечение детей к участию в общественной жизни и воспитание у них гражданственности и патриотизма.
Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков, председатель правления Свердловского отделения Российского детского фонда Марина Черкасова, председатель Совета "Благотворительного Фонда "БАЖОВ" Сергей Полыганов расскажут о программе и участниках форума, поделятся информацией о приглашенных гостях, обсудят взгляд детей на затронутые на форуме темы и проблемы.
12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная открытию сезона зимнего плавания 2019/20 в Свердловской области.
Президент Федерации зимнего плавания Свердловской области Василий Ястребов, член Федерации зимнего плавания Свердловской области Ирина Пайвина, заведующий оперативным отделом МБУ "Скорая медицинская помощь", врач анестезиолог-реаниматолог Матвей Демин и главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко расскажут о подготовке к старту сезона зимнего плавания на Урале, о программе мероприятий по моржеванию и закаливанию в этом сезоне, поделятся информацией о методиках и правилах проведения зимних заплывов, перечислят противопоказания для занятий зимним плаванием, а также озвучат прогноз погоды на ближайшие недели.
© «Вечерние ведомости»
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