Анонсы событий на 6 ноября

17:58 | 5.11.2019

11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов открытого межрегионального Форума юных граждан "Будущее строим вместе".

29 октября 2019 года состоялся торжественный старт открытого межрегионального Форума юных граждан "Будущее строим вместе", основной темой которого стало обеспечение безопасности подростков в период их интеграции во взрослую жизнь. Проведение Форума было направлено на вовлечение молодого поколения в систему принятия решений, затрагивающих интересы несовершеннолетних, привлечение детей к участию в общественной жизни и воспитание у них гражданственности и патриотизма.

Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков, председатель правления Свердловского отделения Российского детского фонда Марина Черкасова, председатель Совета "Благотворительного Фонда "БАЖОВ" Сергей Полыганов расскажут о программе и участниках форума, поделятся информацией о приглашенных гостях, обсудят взгляд детей на затронутые на форуме темы и проблемы.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная открытию сезона зимнего плавания 2019/20 в Свердловской области.

Президент Федерации зимнего плавания Свердловской области Василий Ястребов, член Федерации зимнего плавания Свердловской области Ирина Пайвина, заведующий оперативным отделом МБУ "Скорая медицинская помощь", врач анестезиолог-реаниматолог Матвей Демин и главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко расскажут о подготовке к старту сезона зимнего плавания на Урале, о программе мероприятий по моржеванию и закаливанию в этом сезоне, поделятся информацией о методиках и правилах проведения зимних заплывов, перечислят противопоказания для занятий зимним плаванием, а также озвучат прогноз погоды на ближайшие недели.

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