Анонсы событий на 2, 3, 4 и 5 ноября

17:51 | 1.11.2019

2 ноября



9:00-13:00 Свердловский областной онкологический диспансер (ул. Соболева, 29, поликлиника). Состоятся мероприятия, посвященные Дню ранней диагностики и профилактики меланомы.

Горожане, записавшиеся на осмотр, смогут проконсультироваться у онколога и пройти дерматоскопию (проверку родинок).



3 ноября



13:00 Богданович (Богдановичский краеведческий музей, ул. Советская, 2). Состоится открытие выставки «Мой край, возлюбленный навеки», посвященной 100-летию образования республики Башкортостан. Гостям будет представлена уникальная экспозиция, объединившая предметы культуры и быта башкирского народа, книги Мустая Карима, а также документальный фильм о современной Башкирии.

Выставка организована совместно со свердловской организацией сохранения и развития культуры башкирского народа «Курултай башкир».



4 ноября



День народного единства.



5 ноября



11:00 Нижний Тагил (дворец культуры «Юбилейный», ул. Фрунзе, 39). В Свердловской области проходят репетиции инклюзивных исторических балов, участниками которых станут как люди с инвалидностью, так и без. Танцевальные пары разучивают полонез, менуэт, марш Рима, фрикасе и другие любимые танцы аристократов 19 века.

5 ноября в 11.00 в Нижнем Тагиле (ул. Фрунзе, 39, дворец культуры «Юбилейный») состоится репетиция инклюзивного исторического бала.

11 ноября в 11.00 в Серове (проспект Серова, 1а, Дом культуры железнодорожников) состоится репетиция инклюзивного исторического бала.

Всего в регионе до конца года пройдет шесть балов, по одному в каждом управленческом округе.



12:00 УГМК-Здоровье (ул. Шейнкмана, 113). Состоится церемония открытия роддома негосударственной клиники «УГМК-Здоровье», который будет работать по европейским стандартам. Одновременно в самом медицинском центре заработают сразу несколько отделений, не имеющих аналогов на Урале.

В торжественной церемонии ожидается участие губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Виктора Дубенецкого, генерального директора УГМК Андрея Козицына и руководителей крупнейших медицинских учреждений региона.

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