Анонсы
17:51 | 1.11.2019
Анонсы событий на 2, 3, 4 и 5 ноября
9:00-13:00 Свердловский областной онкологический диспансер (ул. Соболева, 29, поликлиника). Состоятся мероприятия, посвященные Дню ранней диагностики и профилактики меланомы.
Горожане, записавшиеся на осмотр, смогут проконсультироваться у онколога и пройти дерматоскопию (проверку родинок).
3 ноября
13:00 Богданович (Богдановичский краеведческий музей, ул. Советская, 2). Состоится открытие выставки «Мой край, возлюбленный навеки», посвященной 100-летию образования республики Башкортостан. Гостям будет представлена уникальная экспозиция, объединившая предметы культуры и быта башкирского народа, книги Мустая Карима, а также документальный фильм о современной Башкирии.
Выставка организована совместно со свердловской организацией сохранения и развития культуры башкирского народа «Курултай башкир».
4 ноября
День народного единства.
5 ноября
11:00 Нижний Тагил (дворец культуры «Юбилейный», ул. Фрунзе, 39). В Свердловской области проходят репетиции инклюзивных исторических балов, участниками которых станут как люди с инвалидностью, так и без. Танцевальные пары разучивают полонез, менуэт, марш Рима, фрикасе и другие любимые танцы аристократов 19 века.
5 ноября в 11.00 в Нижнем Тагиле (ул. Фрунзе, 39, дворец культуры «Юбилейный») состоится репетиция инклюзивного исторического бала.
11 ноября в 11.00 в Серове (проспект Серова, 1а, Дом культуры железнодорожников) состоится репетиция инклюзивного исторического бала.
Всего в регионе до конца года пройдет шесть балов, по одному в каждом управленческом округе.
12:00 УГМК-Здоровье (ул. Шейнкмана, 113). Состоится церемония открытия роддома негосударственной клиники «УГМК-Здоровье», который будет работать по европейским стандартам. Одновременно в самом медицинском центре заработают сразу несколько отделений, не имеющих аналогов на Урале.
В торжественной церемонии ожидается участие губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Виктора Дубенецкого, генерального директора УГМК Андрея Козицына и руководителей крупнейших медицинских учреждений региона.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
20:17 | 1.11.2019
Документ о размещении ТКО в Свердловской области вынесут на общественное обсуждение после 15 ноября
19:46 | 1.11.2019
В Екатеринбурге завершился чемпионат WorldSkills Hi-Tech
19:28 | 1.11.2019
Екатеринбург вновь встал в пробки из-за сложных погодных условий
19:07 | 1.11.2019
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за сообщения о минировании рейса «Екатеринбург – Сургут»
18:22 | 1.11.2019
В «Сколково» появилась 15-я компания-резидент из Пермского края
18:04 | 1.11.2019
В Первоуральске женщина убила мужа ножом, из-за того, что тот потратил деньги на выпивку
18:00 | 1.11.2019
В Перми появились новые остановочные пункты
17:51 | 1.11.2019
Пермский марафон стал лауреатом всероссийской «Премии организаторов национального бегового движения»
17:48 | 1.11.2019
В администрации Екатеринбурга сообщили, что уборка улиц от снега ведется круглосуточно
17:46 | 1.11.2019
Пермский край претендует на дополнительное финансирование здравоохранения из федерального бюджета
16:54 | 1.11.2019
В Екатеринбурге умер легендарный бегун Тарзан
16:39 | 1.11.2019
Екатеринбурженка отсудила у виновника ДТП почти 350 тысяч рублей
16:09 | 1.11.2019
В Екатеринбурге обнаружили тело женщины на козырьке подъезда
15:50 | 1.11.2019
Управление здравоохранения Екатеринбурга проверяет морги после публикации фотографий трупов в соцсетях
15:27 | 1.11.2019
Не договорились: депутаты городской думы Екатеринбурга пытаются сохранить деньги горожан
15:20 | 1.11.2019
Подрядчик, «сливший» силовикам депутата гордумы Екатеринбурга, объявлен в розыск. Суд признал его виновным в мошенничестве
15:09 | 1.11.2019
Игорь Сапко: в рамках проекта «С Думой о детях» делегация педагогов Пермского края находится с рабочим визитом в Татарстане
15:01 | 1.11.2019
Мастера Республики Алтай приняли участие в Фестивале «Иван-да-Марья» в Екатеринбурге
14:52 | 1.11.2019
Для прочистки улиц Перми было выведено около 80 единиц техники
14:46 | 1.11.2019
Аэропорт «Большое Савино» перешел на зимнее расписание
14:18 | 1.11.2019
В жилом доме в Екатеринбурге случился пожар
13:56 | 1.11.2019
«Большой этнографический диктант» прошел в Свердловской области
13:28 | 1.11.2019
Школьники Нижнего Тагила ещё неделю проведут на каникулах
13:19 | 1.11.2019
В рамках акции «Студенческая донорская осень» учащиеся вузов Прикамья сдали более 250 литров крови
12:58 | 1.11.2019
Свердловские спасатели переведены в режим повышенной готовности
12:56 | 1.11.2019
2020 год Пермь встретит с новой главной елью
12:49 | 1.11.2019
В Пермском крае открылась первая библиотека нового поколения
12:41 | 1.11.2019
Владелец РМК погасил кредит убитой Ксении Каторгиной
12:23 | 1.11.2019
В выходные в Перми немного потеплеет