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19:04 | 31.10.2019

Анонсы событий на 1 ноября

10:00 Гимназия № 5 (ул. Хохрякова, 29 «а»). Состоятся XXV юбилейные городские открытые педагогические чтения на тему «Школьная оценка в четырех измерениях: цифра, качество, эффективность, результат».
Педагогические чтения пройдут в двух сессиях: в 10:00 в здании гимназии № 5 на улице Хохрякова, 29 «а» начнется пленарная часть; в 13:00 – практическая часть на площадках обоих зданий общеобразовательной организации (улица Хохрякова, 29 «а» и Народной Воли, 19).
В рамках пленарной части начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева выступит с докладом на тему «Школьная оценка в четырех измерениях: цифра, качество, эффективность, результат». После чего начнется деловая дискуссия, в которой примут участие: директор по региональному развитию сервиса Яндекс.Учебник, ООО «Яндекс» (Москва) Дмитрий Растворов; генеральный директор ОАО «Российская венчурная компания», первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров России (Москва) Вадим Ковалев; заместитель директора гимназии № 210 «Корифей» Лариса Старцева.
В рамках практической части, на которую зарегистрировалось свыше 1 тысячи участников, состоятся круглые столы, мастер-классы, практикумы, вокршопы и семинары от ведущих специалистов педагогической отрасли.

11:00 В Свердловской области состоится Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Написать его свердловчане смогут на 70 площадках. Регистрация – с 10.00.
Главной площадкой региона станет мультимедийный исторический парк «Россия – моя история. Свердловская область» (ул. Народной Воли, 49). Здесь напишут диктант представители органов власти, национально-культурных объединений Свердловской области, а также все желающие принять участие в акции жители региона.

12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ в Свердловской области и вакцинопрофилактике.
Заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева и проректор Уральского государственного медицинского университета, заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии, доктор медицинских наук, профессор Алебай Сабитов расскажут о статистике и учете заболевших в регионе, огласят данные по количеству привитых в Свердловской области, а также поделятся информацией, как обезопасить себя в сезон острых вирусных инфекций и гриппа.

13:30 Отель Angelo by Vienna House Ekaterinburg (ул. Бахчиванджи, 55А, 2 этаж, зал «Топаз»). Состоится пресс-конференция, посвященная старту деловой программы нового конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург Экспо».
Участвует генеральный директор агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Александр Породнов, израильский и американский писатель, мыслитель, основатель Института Адизеса Ицхак Адизес, управляющий партнер «Центра бизнес-образования» Ольга Жигальцова.

15:00 Екатеринбург-ЭКСПО (бул. Экспо, 2). Состоится подведение итогов VI Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech-2019
В 15.00 на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (шахматная гостиная) состоится церемония награждения победителей и призеров среди юниоров от 12 до 16 лет (WorldSkills Russia Juniors), I национального чемпионата «Навыки мудрых» среди работников старше 50 лет. А также подведение итогов II Открытый Евразийский чемпионат по стандартам WorldSkills и BRICS Future Skills Challenge 2019.
В 19.00 в конгресс-центре (главный концертный зал) состоится торжественная церемония закрытия с чествованием победителей в основной номинации – работников предприятий от 16 до 49 лет. Участвуют: первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, генеральный директор Союза «Ворлдскиллс Россия» Роберт Уразов.
Напомним, WorldSkills Hi-Tech-2019 стал крупнейшим в линейке чемпионатов сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности. 789 конкурсантов состязались по 48 компетенциям, работу оценивали свыше 450 российских и международных экспертов. Впервые снято верхнее ограничение по возрасту.

© «Вечерние ведомости»

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