Анонсы
18:00 | 30.10.2019
Анонсы событий на 31 октября
В 10.00 заместитель министра экономического развития РФ Петр Засельский в сопровождении гендиректора Союза «Ворлдскиллс Россия» Роберта Уразова осмотрит площадку национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech-2019.
В 11.30 первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов проведет рабочую встречу с заместителем министра экономического развития РФ Петром Засельским (конгресс-центр, зал 1.5 )
Деловая программа чемпионата включает порядка 30 тематических сессий с представителями органов государственной власти, промышленных предприятий и образовательных организаций, подробная деловая программа на сайте мероприятия.
Национальный чемпионат проходит на площадке Международного конгрессно-выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» с 28 октября по 1 ноября. В эти же даты здесь проходят Всемирный день городов и VI Международный форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia. Мероприятия объединены идеями развития инновационных технологий, строительства «городов будущего» и развития человеческого потенциала. Они проводятся при поддержке Минстроя и Минромторга России.
13:00 Отель Angelo by Vienna House Ekaterinburg (ул. Бахчиванджи, 55А, 2 этаж, зал «Топаз»). Состоится пресс-конференция, организованная информационным агентством "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге, посвященная старту деловой программы конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург Экспо» и приуроченному к этому событию визиту писателя, мыслителя и консультанта Ицхака Адизеса
Участники пресс-конференции:
Ицхак Адизес, израильский и американский писатель, мыслитель и бизнес-консультант, основатель Института Адизеса
Александр Породнов, генеральный директор агентства по привлечению инвестиций Свердловской области
Ольга Жигальцова, управляющий партнер «Центра бизнес-образования» & «CBO business school»
Ольга Акимова, генеральный менеджер отелей angelo by Vienna House Ekaterinburg 4*
Вопросы пресс-конференции:
-2 ноября в инновационном конгресс-центре МВЦ «Екатеринбург-Экспо» стартует программа деловых мероприятий для бизнеса. Ее открывает семинар легенды бизнес-образования Ицхака Адизеса. В каком формате пройдет мероприятие? Кто станет его участниками? В чем важность и значимость события для делового сообщества Свердловской области?
-Тема семинара Ицхака Адизеса: «Как построить несокрушимую компанию?». Какую методологию использует в своей работе известный мыслитель и бизнес-консультант? Возможен ли перенос мировых практик на российскую действительность?
-В чем специфика российского бизнес-опыта? Какие его практики помогают компаниям удерживать управление в эпоху перемен?
-В 2019 году Институт Ицхака Адизеса начал консультирование группы компаний с уральскими корнями (группы ЧТПЗ). Какова специфика управления промышленными компаниями в новых экономических условиях, по мнению эксперта?
13:00 Кушва (ул. Первомайская, 43). После капитального ремонта будет сдана в эксплуатацию Кушвинская плотина. В торжественном мероприятии приема отремонтированного гидротехнического сооружения примет участие министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, глава Кушвинского городского округа Михаил Слепухин.
Работы по ремонту и реконструкции Кушвинской плотины велись с 2017 по 2019 год. Общая стоимость проведенных работ составила около 117 миллионов рублей. Средства выделялись из федерального, областного и местного бюджетов.
Благодаря отремонтированному гидроузлу удастся предотвратить ущерб от возможного затопления в размере почти 245 миллионов рублей. Из прямой угрозы затопления исключены территория и здания Кушвинского завода прокатных валков, железнодорожный и автомобильный мосты, участок автомобильной дороги, а также 50 жилых домов.
Кушвинский гидроузел был построен в 1739 году. В 1952-1957 была проведена реконструкция гидротехнических сооружений и с тех пор плотина больше не реконструировалась. Надо отметить, что Кушвинское водохранилище имеет большое социальное значение, поскольку используется для технического водоснабжения городской котельной, которая подает отопление всему городу. Вода также идет на промышленные нужды ОАО «Кушвинский завод прокатных валков» и используется для противопожарных целей.
© «Вечерние ведомости»
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