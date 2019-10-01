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19:41 | 29.10.2019

Анонсы событий на 30 октября

9:00 Правительство Свердловской области (Октябрьская пл., 2). Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет заседание правительства региона.
Ключевыми вопросами повестки станут прогноз социально-экономического развития региона на среднесрочный период 2020–2022 годов, проект закона о бюджете Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. А также — программа управления государственной собственностью и приватизации государственного имущества Свердловской области и проект закона о бюджете ТФОМС.

10:00 МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (бул. Экспо, 2). В рамках деловой программы VI международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia пройдет сессия, посвященная «умным» услугам (конгресс-центр, зал 3.5).
В сессии примут участие: директор федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов, руководитель. управление Росреестра по Свердловской области Игорь Цыганаш, директор департамент информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин, первый заместитель министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Елена Николаева, заместитель министра инвестиций и развития региона Елена Хлыбова, директор МФЦ государственных и муниципальных услуг Наталья Змеева, главный архитектор Свердловской области Владимир Вениаминов и другие.
Участники обсудят развитие электронных сервисов в Свердловской области, в том числе, создание портала геопространственных данных региона.
Напомним, Форум форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia проходит на площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» с 28 октября по 1 ноября. В эти же даты здесь проходит VI Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech-2019 и Всемирный день городов. Мероприятия объединены идеями развития инновационных технологий, строительства «городов будущего» и развития человеческого потенциала. Они проводятся при поддержке Минстроя и Минпромторга России.

11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20 А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция, посвященная «Ночи искусств» в Свердловской области.
В пресс-конференции участвуют:
Галина Головина, первый заместитель министра культуры Свердловской области
Илья Марков, начальник управления культуры администрации Екатеринбурга
Светлана Швецова, директор Центра инновационных музейных технологий Свердловского областного музея им. О.Е. Клера
Ольга Анисимова, директор Нижнетагильского драматического театра им. Д.Н. Мамина-Сибиряка
Участники пресс-конференции расскажут о тематике, площадках и мероприятиях «Ночи…» в Екатеринбурге и регионе в целом.

13:00 МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (бул. Экспо, 2). Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев примет участие в Международном форуме и выставке высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia.
Ожидается, что для участия в мероприятиях 100+ в Екатеринбург прибудет министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев.
В 13.00 состоится обход стендов экспозиции 100+ Технологии для городов в первом павильоне МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
В 13.40 на стенде Свердловской области в первом павильоне пройдет церемония подписания соглашения между правительством региона и «Газпром-Медиа Холдинг» о популяризации спорта и здорового образа жизни на территории Среднего Урала. Подписи под документом поставят губернатор Евгений Куйвашев и генеральный директор компании Дмитрий Чернышенко.
В 14.30 начнется пленарное заседание 100+ Forum Russia в главном зале конгресс-холла МВЦ. Ожидается, что в рамках пленарного заседания будут подписаны соглашения о сотрудничестве между Свердловской областью и Минстроем РФ, а также между Свердловской областью и Национальным объединением саморегулируемых организаций.
После окончания пленарного заседания состоится пресс-подход его участников.

© «Вечерние ведомости»

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