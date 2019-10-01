Анонсы
18:01 | 24.10.2019
Анонсы событий на 25 октября
Участники пресс-конференции:
Людмила Мокина, заместитель руководителя Росздравнадзора по Свердловской области
Татьяна Трофимова, начальник Медицинского информационно-аналитического центра
Вячеслав Денисов, главный врач Верхнепышминской Центральной городской больницы
Вопросы пресс-конференции:
-С 1 января 2020 года начнет действовать система обязательной маркировки лекарств по всей России. Что предпринимают аптеки, больницы, производители лекарств, чтобы войти в эту систему? Почему текущий уровень охвата маркировкой вызывает опасения экспертов? Успеют ли все пройти маркировку до конца года?
-Как проводится маркировка участников фармацевтического рынка?
-Сколько подделок и контрафактной продукции сейчас на рынке лекарств?
-Какие штрафы будут применяться к участникам рынка, которые продают немаркированные препараты?
-Повлияет ли нововведение на цены и доступность лекарств?
15:00 Верхне-Сысертское водохранилище. В рамках реализации национального проекта «Экология» по программе зарыбления в Верхне-Сысертское водохранилище выпустят 2900 мальков белого амура весом не менее 50 граммов. Мальки выращены специалистами ООО «Рефтинский рыбхоз».
В мероприятии примет участие министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов и заместитель директора природного парка «Бажовские места» Илья Беспалов.
Работы по зарыблению проконтролируют специалисты областного отдела по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов госучереждения «Главрыбвод» и региональных специалистов Федерального агентства по рыболовству.
Программа зарыбления Верхне-Сысертского водоема действует с 2010 года, она направлена на создание устойчивой популяции рыбы в водоеме. Белый амур выбран для зарыбления потому, что ему хорошо подходят наши природные условия и кормовая база. Кроме того, что это быстрорастущая промысловая рыба, белый амур эффективно очищает водоем от водорослей, которые при разрастании наносят значительный ущерб водному объекту.
Верхне-Сысертское водохранилище расположено в границах природного парка «Бажовские места» – особо охраняемой природной территории областного значения. Место выпуска мальков: район Емельянова мыса (56.417632, 60.680872). Схема проезда: из Верхней Сысерти по указателям надо поехать на лечебно-оздоровительный комплекс «Гранатовая бухта», затем далее на загородный клуб «Гринвальд». По единственной асфальтированной дороге мимо автостоянки клуба ехать по берегу водоема до двух домов.
15:00 Центр истории УДТК (ул. Репина, 19). Состоится посвящение в волонтёры Уральского добровольческого танкового корпуса студентов-первокурсников колледжа управления и сервиса «Стиль». В памятном мероприятии примут участие ветераны войны и военной службы Уральского добровольческого танкового корпуса, гостями станут представители свердловских ветеранских организаций и студенты образовательных учреждений Свердловской области.
Посвящение приурочено к одной из памятных дат истории прославленного воинского соединения: 26 октября 1943 года приказом Наркома обороны СССР 30-й УДТК был преобразован в 10-й гвардейский Уральский добровольческий танковый корпус. Всем частям корпуса было присвоено наименование гвардейских. Это было особое признание героизма и мужества уральских добровольцев в сражениях на Курско-Орловской дуге.
© «Вечерние ведомости»
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