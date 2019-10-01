Анонсы событий на 23 октября

18:50 | 22.10.2019

9:30 Свердловский государственный областной дворец народного творчества (ул. Фестивальная, 12, ауд. 203). Пройдут мастер-классы по театральному направлению для инклюзивных творческих коллективов, исполнителей с инвалидностью и специалистов, работающих в сфере инклюзивного искусства из Свердловской области. Занятия пройдут в рамках «Школы инклюзивного роста».

В 9.30 состоится мастер-класс «Клоун-терапия» от эксперта Ирины Калевой. Участники будут упражняться в выражении чувств самыми разными способами.

В 11.15 состоится дискуссия «Развитие инклюзивного искусства в области».

В 14.00 состоится мастер-класс «Сценическая речь» от эксперта Анжелики Рудневой.

В 15.45 состоится мастер-класс по музыкальной импровизации «Звучи. Наблюдай. Твори» от эксперта Ларисы Паутовой.

В 17.30 – подведение итогов, вручение сертификатов участников «Школы инклюзивного роста».



10:00 Ельцин-Центр (Точка кипения, ул. Б.Ельцина. 3, 5 этаж). Министерство экономики и территориального развития Свердловской области проведет совещание с предпринимателями и экспертами Агентства стратегических инициатив на тему: «Инструменты проведения эффективного надзора и профилактики».

В мероприятии участвуют: заместитель министра экономики и территориального развития Свердловской области Анна Ускова, вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Даниил Мазуровский, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Татьяна Кансафарова, заместитель руководителя представительства АСИ в УрФО Александр Василевский.



10:00 Горный Щит (школа № 142, ул. Ленина, 15 «а»). Состоится торжественное открытие образовательного проекта «Агрошкола».

В мероприятии примут участие ученики школ№№ 137 и 142, педагоги, ректор Уральского государственного аграрного университета Ольга Лоретц, начальник Управления образования Администрации Чкаловского района Ирина Соколовская, представители Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области.

Соглашение о вводе в сельских школах №№137 и 142 образовательного проекта «Агрошкола» Департамент образования Администрации города Екатеринбурга подписал с Уральским государственным аграрным университетом в августе этого года. Цель проекта – повысить интерес школьников к аграрному производству и научно-проектной деятельности. Преподаватели Уральского аграрного университета разработали для учеников 1-11 классов учебные модули: «Школа юного цветовода», «Школа юного овощевода», «Школа юного биоинженера», «Школа юного агробизнесмена». Также они подобрали учебную и методическую литературу, необходимый сельскохозяйственный инвентарь для работы на участке. В период летней оздоровительной кампании в этих школах уже успешно работали профильные отряды «Аграрий». Ученики 6-7классов выполнили ряд профильных кейс-заданий и разработали проекты по благоустройству пришкольных территорий с учетом особенностей местности и потребностей учебных программ.



11:00 Отель «Онегин» (ул. Розы Люксембург, 49). Состоится окружное совещание, посвященное реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

На совещании планируется принять стратегические решения по ряду вопросов, в том числе по организации работы гериатрической службы.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится круглый стол, посвященный поездке учащихся из уральских школ и вузов, а также представителей СМИ в КНР.

Врио Генерального консула КНР в Екатеринбурге Ши Тяньцзя, главный редактор журнала "Эксперт-Урал" Артем Коваленко, корреспондент журнала "Уральские авиалинии" Оксана Соболева, репортер ТК "Четвертый канал" Юлия Першина, представитель Института Конфуция УрФУ Ольга Хардина, студентки 3 курса кафедры востоковедения УрФУ Арина Бильдинова и Виктория Янгуатова, студентка 1 курса РГППУ Олеся Затопляева, учащийся гимназии №2 Илья Ржаников расскажут о программе пребывания в КНР, поделятся впечатлениями от поездки, выскажут свое мнение о перспективных направлениях сотрудничества между КНР и Свердловской областью.



12:00 Министерство социальной политики Свердловской области (ул. Большакова, 105). Состоится награждение победителей заключительных этапов областного фестиваля подростков «Патриоты России», областного фестиваля-конкурса творчества «Город мастеров», областной спартакиады «Город олимпийских надежд».

Подарки и дипломы будут вручены 18 ребятам из Екатеринбурга, Алапаевска, Режа, Ирбита, Кировграда, Новоуральска, Красноуфимска, Нижнего Тагила и других муниципальных образований. Планируется, что участие в мероприятии примет около 300 юных уральцев, а также представители региональных министерств и общественных организаций.



14:00 Свердловский областной суд (ул. Московская, 120, Зал: 1а; Этаж: 2). Состоится рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Синарского районного суда г.Каменска-Уральского Михаилу Астахову, которым экс-мэр был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Ему было назначено наказание в виде 8 лет колонии строгого режима. Жалобы подали сам осужденный и его адвокат.



16:00 Мартюш (ул.Бажова, 2а, стадион). Министр по физической культуре и спорту Свердловской области Леонид Рапопорт примет участие в открытии спортивной площадки для занятий уличной гимнастикой в п.г.т Мартюш (ул.Бажова, 2а, стадион) Каменского городского округа.

Воркаут создан в рамках реализации в Свердловской области национального проекта «Демография». В поселке Мартюш на обустройство площадки направлено более 800 тысяч рублей, в том числе 550 тысяч – из областной казны.

В 2019 году такие площадки появятся 14 муниципальных образованиях региона, что даст дополнительные возможности жителям разных возрастов вести здоровый образ жизни.



16:00 Полевской (детская музыкальная школа №1, ул. Степана Разина, 46). Состоится концерт-презентация новых музыкальных инструментов и мультимедийного оборудования, приобретенных в рамках национального проекта «Культура». Участие в мероприятии примут солисты, творческие коллективы, преподаватели образовательного учреждения. Также в ходе презентации состоится дебютное выступление созданного в школе инструментального ансамбля.

В 2019 году детской музыкальной школе №1 в Полевском исполняется 65 лет. В юбилейный год для школы приобретен рояль и фортепиано, домры, скрипки, духовые инструменты, аккордеоны, закуплены балалайки для созданного в 2019 году профильного класса. Также финансирование в рамках нацпроекта было направлено на закупку звукового и мультимедийного оборудования, учебных материалов. В общей сложности на укрепление материально-технической базы детской музыкальной школы было выделено порядка семи миллионов рублей.

Напомним, всего в период с 2019 по 2024 год в Свердловской области новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами будут оснащены 84 школы искусств, колледжей и училищ. В общей сложности на эти цели будет направлено более 546 миллионов рублей.

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