Анонсы событий на 22 октября

18:11 | 21.10.2019

9:00 Поселок Чусовское озеро (ул. Боровая, 15). Инспекторы МЧС совместно с представителями с АО «Екатеринбурггаз» проведут рейд "газовой безопасности" в Верх-Исетком районе Екатеринбурга.

Во время рейда сотрудниками отделения надзорной деятельности и профилактической работы будут проводиться беседы с собственниками жилья о мерах безопасности при эксплуатации печного отопления и электроприборов. Профилактические мероприятия проводятся вместе с плановым техобслуживанием газового оборудования.



10:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 50б). Состоится очередное заседание городской думы Екатеринбурга.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная основным итогам сезона клещевых инфекций в Свердловской области.

Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Светлана Скрябина и заведующая первым неврологическим отделением ГКБ №33, кандидат медицинских наук Марина Топоркова расскажут об уровне заболеваемости клещевым энцефалитом, в том числе среди детей, поделятся информацией о последствиях укусов клещей при отсутствии прививки, а также напомнят о противопоказаниях и правилах вакцинации.



11:00 Дом журналистов (ул. К. Цеткин, 1). Состоится пресс-конференция заместителя директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталии Бордюговой.

Речь пойдет о реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», в рамках которого действует специальная программа переобучения. Также замдиректора департамента ответит на вопросы по реализации нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости».



13:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится круглый стол, посвященный развитию телемедицины в Уральском федеральном округе в рамках национального проекта "Здравоохранение" и национальной программы "Цифровая экономика".

Помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Евгений Гурарий, директор департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин, заместитель министра здравоохранения Свердловской области Ирена Базите, начальник управления лицензирования, лекарственного обеспечения и информатизации здравоохранения департамента здравоохранения Тюменской области Алексей Немков, директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич, директор по развитию ГК ХОСТ Андрей Завада, руководитель направления отдела прикладных проектов ПАО "Ростелеком" Сергей Федоров расскажут о развитии телемедицины в УрФО, о подключении к интернету социально значимых объектов Урала, о возможностях, которые открывает применение технологии телемедицины.

По видеосвязи в круглом столе примут участие директор департамента цифрового развития и информационных технологий министерства здравоохранения РФ Дмитрий Селиванов, директор департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Павел Ципорин и директор института цифровой медицины ПМГМУ имени И.М. Сеченова Георгий Лебедев.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже одного раза в год. На реализацию нацпроекта в РФ планируется направить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.



14:00 НПП «Старт» (ул. Прибалтийская, 24). Состоится презентация итогов участия предприятия в реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Участвуют: заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, старший руководитель управления проектами федерального центра компетенций Сергей Ушенин, генеральный директор предприятия Ринат Идрисов.

В ходе совместной работы с экспертами федерального центра компетенций за 6 месяцев на отдельных участках предприятия удалось добиться сокращения времени протекания процессов на 35%, увеличения загрузки персонала на 48%, повышения эффективности использования оборудования на 23%.



15:30 Екатеринбург-ЭКСПО (бул. Экспо, 2). В конгресс-центре МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» пройдет традиционный совет глав муниципальных образований Свердловской области.

Темой совещания станут результаты реализации национальных проектов в Свердловской области. В частности, реализация нацпроектов «Здравоохранение», «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда».

Автобус для аккредитованных представителей СМИ в МВЦ отправляется 22 октября от резиденции губернатора в 14.30. Время начала работы аккредитованных журналистов на площадке — 15.30.

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