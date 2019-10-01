Анонсы событий на 19, 20 и 21 октября

18:34 | 18.10.2019

19 октября



12:00 В Свердловской области при поддержке регионального министерства культуры пройдет Всеобщий музыкальный диктант. Участникам предстоит несколько раз прослушать авторский музыкальный отрывок, который исполняется опытным педагогом, и грамотно записать нотами услышанный материал.

Специально для акции российские композиторы написали 10 авторских музыкальных отрывков. Экспертный совет проекта, в который вошли гнесинские теоретики, помог адаптировать их под заявленные уровни сложности – от третьего класса до профессора. Иллюстрировать диктанты на площадках и проверять работы участников будут местные педагоги по сольфеджио и теории музыки.

В этом году акция пройдёт на 86 региональных площадках в 54 городах России. В Свердловской области акция состоится на 18 площадках образовательных учреждений сферы культуры и искусства начального и среднего звена в 14 муниципалитетах региона. Список площадок размещен на официальной странице Всеобщего музыкального диктанта в социальной сети: https://vk.com/musdictation.

Планируется, что участниками проекта в Свердловской области станут 700 человек, в том числе жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменск-Уральского, Алапаевска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Ревды, Серова, Асбеста, Верхней Салды, Заречного и двух закрытых территорий: Новоуральского городского округа и города Лесной. Ожидается, что в мероприятии примут участие и известные уральцы. Так, председатель союза композиторов Свердловской области Александр Пантыкин планирует принять участие в диктанте на площадке координатора мероприятия – Регионального ресурсного центра в сфере культуры и художественного образования Свердловской области (ул. 8 Марта, 24).



20 октября



12:00 В двух городах Свердловской области – Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском – состоится торжественное открытие реконструированных в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» общественных территорий.

В Нижнем Тагиле после почти полугодового благоустройства жителей и гостей города встретит обновленный сквер Пионерский. Участие в мероприятии примет министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Общественная территория находится в центре Дзержинского района – между главными транспортными магистралями – проспектом Вагоностроителей и улицей Ильича – и является одним из самых популярных мест отдыха жителей. В марте 2018 года городское пространство было включено в число приоритетных объектов благоустройства и в ходе рейтингового голосования заняло второе место.

Благодаря комплексному подходу сквер стал уютной и красивой территорией, наполненной современными игровыми и спортивными комплексами. Главной точкой его притяжения стал новый современный фонтан. В дальнейшем, убеждены в муниципалитете, сквер станет не только местом семейного отдыха, но одной из самых востребованных площадок для проведения районных и общегородских мероприятий.

В Каменске-Уральском, после завершения второго этапа благоустройства парка «Космос» состоится открытие самого большого на территории Урала и Сибири скейт-парка и самого протяженного, 90-метрового, памп-трека. Обе площадки ориентированы на проведение соревнований регионального и всероссийского уровня. Участие в мероприятии примет заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын.

Территория парка «Космос» расположена в центре Каменска-Уральского и была благоустроена еще в 50-е годы. Со временем созданные элементы благоустройства обветшали, материально и физически устарели. Пространство постепенно превратилось в зону городского леса.

Сегодня, после комплексного благоустройства, парк призван стать не просто популярной площадкой для отдыха, а настоящим центром культурной и спортивной жизни города.



21 октября



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная профилактике мошенничества в Свердловской области и межведомственному взаимодействию.

Начальник отделения по борьбе с мошенничествами ОУР УМВД России по г. Екатеринбургу майор полиции Игорь Каргаполов, начальник управления службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в УрФО Уральского управления ЦБ РФ Сергей Кокоулин и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщат о наиболее распространенных случаях и новых видах мошенничества, озвучат статистические данные и меры ответственности, дадут рекомендации, как обезопасить себя от преступников, объяснят основы безопасного взаимодействия с кредитными организациями при оформлении кредита, затронут вопросы финансовой грамотности населения.

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