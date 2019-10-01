Анонсы событий на 18 октября

20:32 | 17.10.2019

10:00 МУП "Водоканал" (ул. Царская, 4). Состоится конкурс профессионального мастерства среди работников трех профессий Водоканала. 18 октября – масштабные состязания автослесарей, экскаваторщиков и водителей.

Состязания среди специалистов трех рабочих профессий автотранспортного предприятия Водоканала состоятся на территории службы ремонта предприятия. В соревнованиях примут участие автослесари, экскаваторщики и водители. Для конкурса в каждой профессии подготовлены специальные площадки для проведения состязаний, разработаны программы соревнований. После обязательного в каждой программе теоретического блока участники выполнят практические задания, а результаты судьи оценят и по качеству выполнения задачи, и по скорости выполнения. Автослесари устранят одинаковые неисправности в автомобилях, водители проедут на аварийных автомобилях специальную экзаменационную трассу, экскаваторщики продемонстрируют мастерство управления сложной техникой – например, закроют ковшами спичечные коробки!

В соревнованиях примут участие больше тридцати работников Водоканала. Предусмотрены зоны для зрителей и болельщиков. Конкурс состоится 18.10 в 11.00



10:10 Уральский государственный юридический университет (ул. Комсомольская, 21, актовый зал). Председатель комитета Государственной думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников представит свою новую книгу «Заповеди советского права: Очерки о государстве и праве военного и послевоенного времени. 1939-1961».

Книга продолжает серию работ, посвященных развитию государства и права от древнейших времен до наших дней. Рассматриваемый автором временной отрезок в отечественной истории вмещает в себя три периода: Второй мировой войны, послевоенный – до смерти Иосифа Сталина и период, границы которого определяются отказом от массовых репрессий после ХХ съезда КПСС.



10:15 Завод ЖБИ (ул. 40-летия Комсомола, 34). Сенатор Совета Федерации от Свердловской области Аркадий Чернецкий посетит завод ЖБИ в Екатеринбурге и стройплощадки ведущего застройщика региона «Группы ЛСР». Встреча состоится в рамках подготовки к Форуму 100+ и регулярной поддержки Чернецким предприятий стройиндустрии Свердловской области. Почетного гостя примет Владимир Крицкий, генеральный директор «ЛСР. Недвижимость – Урал».



10:30 Нижний Тагил (площадь перед КДК «Современник», ул. Уральская - ул. Горошникова). Состоится парад коммунальной техники, приуроченный ко Дню дорожника, который отмечается в предстоящее воскресенье 20 октября. В центре города на площади перед КДК «Современник» (ул. Уральская - ул. Горошникова) будет выстроено 50 единиц техники из автопарка предприятий, занимающихся содержанием городских дорог (МУП Тагилдорстрой и ООО УБТ-Сервис). Современные комбинированные дорожные машины, самосвалы, грейдеры, снегопогрузчики, тракторы. Директора предприятий отчитаются перед главой города Владиславом Пинаевым о готовности коммунальной техники к работе в зимний период. Водители транспортных средств для всех присутствующих продемонстрируют возможности машин и расскажут об их технических характеристиках.

В рамках мероприятия запланировано награждение почётными грамотами главы города лучших работников дорожной сферы.

Далее коммунальная техника колонной пройдёт по одной из центральных улиц города (ул. Горошникова).

После мероприятия пресс-службой мэрии будет предоставлена видеосъёмка с квадрокоптера (в зависимости от погодных условий).



10:30 Дом журналистов (ул. Клары Цеткин, 1). Состоится встреча с учредителем и президентом фонда «Другой Мир» Натальей Заиченко, которая расскажет о создании проекта «Город-конструктор» – инклюзивной культурно-просветительской музейной площадки, в рамках которой планируется экспонирование сборно-разборных макетов значимых архитектурных сооружений Екатеринбурга и Свердловской области. Проект получил поддержку Фонда президентских грантов.

Представителям СМИ также будет передан фильм, посвященный автору конструктора разборного античного периптера (Храма), который уже используется для работы с незрячими детьми и студентами, – незрячему искусствоведу Алексею Филатову.



12:00 Екатеринбург (Бебеля, 166). Разместится передвижной пункт помощи людям, находящимся в социально-опасном положении. Его организует «Православная Служба Милосердия», которая выиграла грант на реализацию проекта «Дорога к дому». Благодаря субсидии в ближайшее время организация сможет организовать центр социальной адаптации, в котором будут созданы условия для прохождения социализации, направленной на возвращение бездомного человека в нормальное трудовое сообщество и восстановление его контактов и возвращение к родным.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная старту нового политического сезона.

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько ответит на вопросы журналистов об общественно-политической ситуации в муниципалитетах региона, итогах выборной кампании и проведении общегородского опроса жителей Екатеринбурга, поддержке отдельных категорий свердловчан, нуждающихся в помощи и по другим темам.



14:00 Заксобрание Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж). Состоится заседание правления Специального Олимпийского комитета Свердловской области.

В рамках него пройдет награждение спортсменов и тренеров Специальной Олимпиады – победителей и призёров всероссийских и международных соревнований. Спецолимпийцам будут переданы спортивные костюмы, которыми экипируются все профессиональные спортсмены и любительские сборные команды РМК. В церемонии награждения примет участие президент Академии единоборств РМК Иван Штырков.



14:00 Заксобрание Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж). Состоится организационное собрание по подготовке к ассамблее свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль» под председательством Павла Крашенинникова.



16:00 Нижний Тагил (ул. Уральская, 7). Состоится торжественное открытие «Парка скульптуры советского периода» на площадке музея Изобразительных искусств, приуроченного к 75-летнему юбилею музея. Ожидается, что в нем примут участие министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

В центре нового парка в Нижнем Тагиле установлена скульптурная группа «Учительница и ученик». Вокруг нее расположились пионеры, горняк и советские вожди. Эти фигуры, некогда украшавшие площади, скверы, стадионы, пионерские лагеря и образцовые дворы, сейчас стали настоящей редкостью. Увидеть их, да ещё в первозданном виде, теперь можно в нашем городе.

Проект Нижнетагильского музея изобразительных искусств реализован на средства областного инвестиционного проекта «Музейный квартал», направленного на благоустройство объектов, предназначенных для организации досуга жителей города.

Подготовкой экспонатов «выставки» под открытым небом занимался тагильский реставратор Владимир Беке́тов. В течение года он работал над восстановлением каждой из девяти скульптур, которые собирали не только в Нижнем Тагиле, но и по городам Свердловской области. Скульптурную группу «Учительница и ученик» привезли из Верхней Салды, потом на постаментах появились пионер с барабаном и пионерка, отдающая салют. Шахта «Магнетитовая» передала подпорченную временем фигуру горняка. Памятник Ленину переехал в парк от здания закрытого молокозавода, а бюст Сталина отдал тагильчанин, долгие годы хранивший его под плёнкой на садовом участке.

Чтобы парк еще больше соответствовал духу эпохи, организаторы экспозиции использовали в оформлении оригинальные чугунные столбы под светильники 1957 года и урны для мусора 1954 года.



16:00 Музей камнерезного и ювелирного искусства (пр. Ленина, 37). Состоится подведение итогов Международного XX конкурса камнерезного, ювелирного и гранильного искусства им. А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень, идея». Среди участников в этом году – авторы-профессионалы и новички из России (в том числе из Екатеринбурга, Кунгура, Нижнего Тагила, Перми, Тольятти) и других стран.

Главная идея конкурса – демонстрация высоких достижений авторов и исполнителей произведений камнерезного, ювелирного и гранильного искусства. Победители будут определены в номинациях «авторское ювелирное украшение, в том числе с уральскими драгоценными камнями», «авторское произведение камнерезного искусства», «украшение интерьера», «студенческая работа», «ученическая работа», а также «гран-при».

«Металл, камень, идея» – открытая площадка для художников-профессионалов и новичков, учащихся и студентов, только пробующих свои силы в ювелирном искусстве и каменной пластике.

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