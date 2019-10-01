Анонсы событий на 17 октября

18:42 | 16.10.2019

10:00-14:00 ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово-экономический техникум» (ул. Большакова, 65). Состоится VIII Международный Фестиваль «Ural Professional Cooking Cup», посвященный Международному дню повара. В рамках фестиваля проводятся выставки, конкурсы и зрелищные мастер-классы от Шеф-поваров ведущих международных сетей.

В связи с тем, что 2019 год в России объявлен годом театра, тематическая направленность фестиваля «Кулинарный театр вкуса». Приходите, попробуйте профессиональный кулинарный театр на вкус!



11:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Состоится совместное заседание постоянных комиссий по бюджету и экономической политике, а также по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

Причина – обращения предпринимателей в связи с расчётом новой кадастровой стоимости объектов недвижимости. В результате этого, налог на имущество для некоторых юридических лиц увеличивается на 40% и более, что существенно снизит темпы развития бизнеса.

«Рост налога на имущество, вынудит собственников торговых и административно-деловых центров повысить арендную плату, в результате пострадает малый бизнес, который осуществляет свою деятельность в арендованных помещениях, что в свою очередь приведет к повышению цен на товары и услуги. В результате рост налоговой нагрузки приведет к росту цен на потребительском рынке», - говорится в письме Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, поступившего в городскую Думу.

На заседание будут приглашены депутаты Государственной Думы, Законодательного Собрания Свердловской области, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области, представители регионального Центра государственной кадастровой оценки и предпринимательского сообщества, журналисты региона.

Главная цель встречи – обсудить вопрос и оценить возможность установления переходного периода, введения дифференцированной ставки, а также возможность применения различных подходов к расчёту кадастровой стоимости.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному Дню борьбы с остеопорозом.

Остеопороз – заболевание, при котором кости теряют свою прочность, становятся более хрупкими и могут легко ломаться. Потеря костной массы происходит незаметно для человека и часто диагностируется только после уже случившегося осложнения — перелома позвоночника, лучевой кости, шейки бедра, что кардинально меняет жизнь пациента в худшую сторону.

По данным Всемирной организации здравоохранения среди неинфекционных заболеваний остеопороз занимает четвёртое место после болезней сердечно-сосудистой системы, онкологической патологии и сахарного диабета. Именно остеопороз является основной причиной переломов шейки бедра у женщин старше 65 лет.

Начальник отдел санаторно-курортной и паллиативной помощи, реабилитации министерства здравоохранения Свердловской области Ирина Василенко, главный внештатный специалист-ревматолог министерства Свердловской области Свердловской области, заведующая отделением ГБУЗ СО "Свердловская областная клиническая больница № 1" Людмила Евстигнеева, главный внештатный специалист гериатр министерства здравоохранения Свердловской области, заместитель начальника по медицинской части ГБУЗ СО "Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн" Валентина Ямпольская, начальник Управления здравоохранения Администрации Екатеринбурга Денис Демидов, заместитель директора по научной работе Уральского института травматологии и ортопедии им. В.Д. Чаклина Кирилл Бердюгин расскажут о лечении остеопороза и профилактике вторичных переломов, обозначат группы риска, а также поделятся информацией о комплексе мероприятий, запланированных в рамках регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан пожилого возраста "Старшее поколение" Свердловской области".

После пресс-конференции будет организован пресс-тур в Центральную городскую больницу № 7, где 17 октября в 13.00 состоится торжественное открытие первого на Урале и в Свердловской области кабинета вторичной профилактики переломов и остеопороза. На базе этой пилотной площадки врачи-ревматологи будут помогать пациентам, уже перенесшим переломы для того, чтобы предупредить у них более серьёзные переломы костей в будущем.



12:00 Дом правительства (пл. Октябрьская, 1). Губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области.

Заместитель губернатора Свердловской области – руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области Валерий Чайников представит доклад о реализации указа Президента России в сфере оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов РФ. Содоклад представит замгубернатора Олег Чемезов.

Кроме того, в повестке заседания рассмотрение проектов постановлений, направленных на развитие образования, социальной политики, агропромышленного-комплекса, культуры и других сфер жизни и деятельности региона.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная итогам исследования качества дизельного топлива в Свердловской области.

Исследование было проведено Роскачеством в рамках соглашения о взаимодействии с Росстандартом и в соответствии с методическими рекомендациями по организации и проведению общественного контроля в сфере топливного рынка.

Заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Кулешов и заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева объявят результаты исследования, расскажут о показателях качества и безопасности, по которым проводились испытания дизельного топлива, поделятся данными о количестве АЗС, где были отобраны пробы, а также озвучат информацию об экспертах, которые принимали участие в исследовании.



12:30 Гимназия №13 (ул. Карла Маркса, 33). Состоится торжественное открытие стадиона

В мероприятии примут участие начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, заместитель начальника Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Михаил Ладейщиков, директор гимназии № 13 Римма Стихина.

Гимназия № 13 была открыта в 1921 году. В этом здании, на Карла Маркса, 33 школа располагается с 1 сентября 1977 года. Тогда же была построена спортивная площадка, на которой 42 года проходили уроки физической культуры. Ребята, учителя, родители давно мечтали о новом стадионе, который соответствовал бы новым стандартам и вмещал всех желающих. Благодаря родителям и выпускникам общеобразовательной организации № 13, мечта гимназистов, а также педагогов была реализована.



14:00 Конгресс-Центр (бул. Экспо, 2). На площадке Конгресс-Центра - МВЦ "Екатеринбург-Экспо" (г. Екатеринбург) состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная старту широкомасштабной социальной кампании по пропаганде безопасности дорожного движения "Однозначно" в Свердловской области.

Цель социальной кампании "Однозначно" - привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике, донесение информации о важности правильного выбора скоростного режима, а также о необходимости соблюдения установленных скоростных ограничений. Социальная кампания реализуется в 15 регионах РФ в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов, президент экспертного центра "Движение без опасности", член Правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталья Агре, министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации Олег Понарьин расскажут о ходе реализации проекта, поделятся результатами социального исследования, касающегося "болевых точек" дорожной ситуации в стране и мифов в этой сфере.

На пресс-конференции будут присутствовать министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков и уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков.



16:00 Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26). Состоится открытие выставки «Медицинский форпост. Из истории Свердловской областной клинической больницы № 1». Вход на экспозицию, которая была подготовлена совместно с музеем больницы в рамках проекта «Екатеринбург – город семи районов», – свободный для всех желающих.

Фотовыставка посвящена истории строительства, ввода в эксплуатацию и повседневным будням Свердловской областной клинической больницы №1. Ее посетителями предоставляется уникальная возможность – взглянуть на события давно минувших дней – через объектив фотоаппарата Анатолия Грахова, легендарного корреспондента ТАСС, чьи негативы сохранились в больничном музее. Анатолий Андреевич запечатлел заключительные штрихи строительства первой областной и врачей, обживающих новое здание.

Проникнуть в святая святых больницы, в частности, операционный блок, гости выставки смогут также благодаря фотоработам еще одного автора – Якова Акимовича Ботвинкина, реаниматолога-анестезиолога ОКБ №1 и члена общества любителей фотоискусства Среднего Урала, снимавшего своих коллег «на боевом посту». Его снимки – это реалистичные фоторассказы о больничной жизни и буднях оперблока.

Добавим, что выставка «Медицинский форпост», которая будет работать до 10 ноября включительно, является частью масштабного исследовательского проекта «Екатеринбург – город семи районов», инициированного Волонтерским обществом Свердловской области совместно с Музеем истории Екатеринбурга. Организаторы этого проекта стремятся исследовать и презентовать город максимально полно, широко и беспристрастно, подробно изучив каждый из семи районов Екатеринбурга.

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