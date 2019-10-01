Анонсы событий на 16 октября

18:16 | 15.10.2019

11:30 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20 А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция, посвященная подготовке международного фестиваля Ural Music Night-2020

Участники пресс-конференции:

Евгений Горенбург, директор фестиваля Ural Music Night

Светлана Учайкина, министр культуры Свердловской области

Ольга Рыбакова, директор фонда «Социум»

Мария Бурлуцкая, главный аналитик фонда «Социум»

Татьяна Неверова, менеджер по работе с партнерами фестиваля Ural Music Night

Вопросы пресс-конференции:

-Фонд «Социум» проводил опрос зрителей международного фестиваля Ural Music Night-2019 и готов впервые представить результаты исследования: каков портрет аудитории фестиваля в этом году? Из каких городов приехали зрители?

-Как в цифрах фестиваль влияет на экономику Екатеринбурга, доходы малого и среднего бизнеса?

-Как бренд Ural Music Night влияет на привлекательность региона? Удалось ли создать на Среднем Урале новую музыкальную столицу России?

-Финансовая сторона фестиваля-2020. Каким будет фестиваль? Какие новые партнерские предложения предлагает команда фестиваля?

-Как будет обеспечиваться безопасность мероприятия в 2020 году? Что изменится в системе организации фестиваля?



13:00 ТЭЦ 19. Специалисты Екатеринбургского филиала Т Плюс по реализации приоритетных инвестиционных проектов расскажут о ходе работ по оптимизации теплового узла юго-западной части Екатеринбурга.

Энергетики уже построили здания насосных станций на территории, прилегающей к Академической ТЭЦ, и площадке ТЭЦ 19. В межотопительный период одну из этих насосных подключили к Академической ТЭЦ по технологическим врезкам действующих трубопроводов. Эта станция предназначена для покрытия тепловых нагрузок микрорайона Вторчермет. Мероприятия выполняются в рамках проекта по оптимизации теплового узла юго-западной части уральской столицы.

В настоящее масштабную работу проводят монтажники тепломеханического оборудования: идет сварка трубопроводов и запорной арматуры в условиях их плотной компоновки при соблюдении высоких требований к точности центровки насосных агрегатов. Ведется строительство тепловой сети после насосных станций с применением труб в ППУ-изоляции с системой оперативно-дистанционного контроля утечек.

Справка. Проект по оптимизации теплового узла юго-западной части Екатеринбурга предполагает закрытие ТЭЦ 19, так как состояние основных фондов этой станции не отвечает современным требованиям и перевод нагрузки на Академическую ТЭЦ. Подключение потребителей на самый эффективный на сегодняшний день тепловой источник в Екатеринбурге обеспечит качество и надежность теплоснабжения. Необходимость оптимизации вызвана прогнозным перспективным ростом тепловых нагрузок микрорайонов «Академический», «Широкая речка», «УНЦ».



16:00 Центр «Мой Бизнес» (ул. Восточная, 7Д). Состоится тестирование услуг центра и пресс-подход с участием заместителя министра экономического развития РФ Вадима Живулина, первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова, заместителя генерального директора Корпорции «МСП» Наталья Ларионовой, президента «Опоры России» Александра Калинина.

В 17.00 в здании правительства Свердловской области (Октябрьская площадь, 1, цокольный этаж) состоится пленарное заседание Всероссийского форума. В рамках заседания участники обсудят меры для повышения привлекательности бизнеса, положительный опыт регионов в этом направлении, а также вопросы повышения образовательного и информационного уровня предпринимателей.

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