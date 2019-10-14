Анонсы событий на 14 октября

20:44 | 14.10.2019

9:30 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится деловое мероприятие, посвященное реализации национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в регионе.

Заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян, заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, директор Свердловского венчурного фонда Денис Скоморохов, основатель и гендиректор компании "iRidium Mobile" Сергей Королёв, глава и создатель компании "Труба-Дело" Иван Зубарев, team director и собственник компании "Koffer" Павел Лебедев и директор ООО "Заморозка. PRO" Сергей Севрюков проинформируют начинающих предпринимателей, предпринимателей из сектора малого и среднего бизнеса о возможностях, предоставляемых им на территории Свердловской области, об инструментах поддержки и способах развития бизнеса в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Нацпроект направлен на всестороннее улучшение предпринимательского климата в России. В его структуру входит пять федеральных проектов, а именно: "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Акселерация субъектов МСП", "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", а также "Популяризация предпринимательства". Эти меры призваны увеличить количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 25 млн к 2024 году, нарастить долю МСП в ВВП страны до 32%, а долю экспорта субъектов МСП — до 10% от общего объема.



15:00 Компания РЭЙ (ул. Старых Большевиков, 2а, корпус 1). Состоится открытие нового швейного импортозамещающего производства. Запуск цеха позволит свердловскому предприятию стать авторизованным поставщиком одной из крупнейших мировых сетей спортивных гипермаркетов «Decathlon», и получить возможность поставлять продукцию в 52 странах мира.

В церемонии открытия участвуют: министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, директор департамента новых производств зоны СНГ компании «Decathlon» Самюэль Желино, заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Компания специализируется на производстве спортивной одежды, а также сопутствующих аксессуаров, является официальным партнером cборной команды Свердловской области по лыжным гонкам.



15:00 Нижний Тагил (площадка центра «Мой бизнес», ул. Мира, 2а). В рамках XI Международного форума «Юридическая неделя на Урале» состоится круглый стол, посвященный актуальным направлениям улучшения условий ведения бизнеса. Участвуют: исполняющий обязанности министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, руководитель представительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в Горнозаводском управленческом округе Сергей Федореев, а также уполномоченные и представители аппаратов уполномоченных по защите прав предпринимателей восьми субъектов РФ, представители Уральской торгово-промышленной палаты, предприниматели, представители администрации Нижнего Тагила.

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