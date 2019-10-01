Анонсы событий на 12, 13 и 14 октября

19:42 | 11.10.2019

12 октября



9:40 Станция Хрустальная (территория детского оздоровительного лагеря им. А. Гайдара в районе станции Хрустальная, 6 км. старого Московского тракта). Состоится пресс-тур учений по подготовке молодежи к действиям в чрезвычайных ситуациях «Уралспас» осень 2019 – Авария космического аппарата», которые проводит Свердловский областной фонд гражданской защиты и пожарной безопасности.

Командные учения проводятся как для профессионалов, так и для любителей – всех, кто хочет обучиться правилам организации и проведения поисковых, спасательных и аварийных работ в природной среде в максимально условиях моделируемой чрезвычайной ситуации и ее развития. Участвовать могут все желающие старше 15 лет. Состав каждой команды – четыре человека.

Отметим, для учений разработана соответствующая легенда, связанная с выводом на орбиту космического аппарата, с которой участников мероприятия ознакомят перед стартом операции. Дистанция учений и этапы ее прохождения рассчитаны на 36 часов. По итогам учений будут определены победили в групповых и общем зачетах.



12:00 Ирбит (ул. Пролетарская, 61). Состоится торжественное открытие первого в городе скейт-парка по ул. Пролетарская, 61.

Строительство площадки осуществлялось на условиях софинансирования из областного и местного бюджетов в рамках госпрограммы Свердловской области по патриотическому воспитанию молодежи и муниципальной программы по развитию физкультуры и спорта.

Общая сумма финансирования составила более четырех миллионов рублей.

Площадка для благоустройства и функциональное назначение спортивного объекта были определены в 2018 году по итогам встречи молодежи города с главой муниципалитета Николаем Юдиным. Рядом со скейт-парком находится Центр детского творчества, где занимается более тысячи детей и подростков. В непосредственной близости находятся общеобразовательные школы и учебные заведения, многоэтажные жилые дома, удобная и доступная транспортная сеть. Также расположена спортивная площадка для игровых видов спорта (футбол, волейбол, баскетбол), легкой атлетики (беговая дорожка, сектор для прыжков) и занятий уличной гимнастикой (воркаут). В 2020 году на ней планируют возвести новые трибуны и оборудовать их специальными помещениями для раздевалок.

Близость скейт-парка и спортивной площадки, уверены в администрации города, позволит более активно привлекать жителей города к занятиям физической культурой и спортом, организовывать тренировочные процессы и проводить общегородские турниры по экстремальным видам спорта.



13 октября



12:00 Кушва (площадь Культуры, 1, Кушвинский дворец культуры). Состоится гала-концерт Международного фестиваля исполнителей на духовых инструментах «Дыхание». Это ежегодный фестиваль, который проходит при поддержке Евразийской ассоциации саксофонистов. В конкурсе молодых исполнителей выступали учащиеся и преподаватели музыкальных школ и других учреждений культуры, и искусства, студий. Оценивали выступления по-настоящему звездное жюри: обладатель гран-при международного конкурса им. А. Сакса в Бельгии, президент Евразийской Ассоциации саксофонистов, член гильдии молодых музыкантов-исполнителей российского музыкального Союза, преподаватель Московского Государственного колледжа музыкального исполнительства им. Ф. Шопена Никита Зимин, вице-президент Евразийской Ассоциации саксофонистов, художественный руководитель и солист камерного оркестра «Imperialis», музыкант театра О. Табакова, приглашенный артист-солист оркестра musicAeterna под руководством Т. Курентзиса, выпускник РАМ им. Гнесиных Тарас Гусаров, доцент Санкт-Петербургской Государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, лауреат международных конкурсов, региональный руководитель Евразийской Ассоциации саксофонистов по Ленинградской области Андрей Большиянов и другие.

В гала-концерте примут участие как конкурсанты, так и члены жюри.



14 октября



9:30 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын и начальник управления жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга Александр Брагин проверят результаты проведенного в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустройства городских дворов.

При участии областного и федерального бюджетов в 2019 году в столице Урала ведется благоустройство 39 дворовых территорий. С инициативой о включении их в региональную программу вышли сами жители. Дизайн будущего благоустройства также разрабатывался с учетом пожеланий горожан. Общая сумма финансирования работ составила 383 миллиона рублей, из которых почти 14 миллионов вложили собственники.

В рамках проверки планируется посещение территорий по ул. Академика Бардина, д. 49, по ул. Первомайской, д. 76, по ул. Луначарского, д. 74 – ул. Шевченко, д. 8 – ул. М. Сибиряка, д. 73 и по пр. Теплоходный, д. 9



10:00 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21, конференц-зал). Состоится церемония открытия XI международного форума «Юридическая неделя на Урале», организаторами которого выступают региональное отделение Ассоциации юристов России, Уральский государственный юридический университет и уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области. Участие в мероприятии примут представители органов власти, юридического и научного сообществ.

В 11.30 по окончании церемонии открытия состоится брифинг, в котором примут участие ректор Уральского государственного юридического университета, председатель совета свердловского регионального отделения «Ассоциация юристов России» Владимир Бублик, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх и другие.

Организаторы подготовили обширную программу для участников форума, который продлится до 19 октября. Круглые столы, научно-практические конференции, мастер-классы, деловые игры, правовые дебаты, семинары, посвященные вопросам защиты прав и свобод человека в условиях цифровой трансформации бизнеса, законодательным изменениям в современных экономических отношениях и многому другому.



11:00 Дом журналистов (ул. К.Цеткин, 1). Состоится пресс-конференция «Гериатрия – опыт Свердловской области в достижении ключевых показателей продолжительности жизни, утвержденных национальным проектом «Здравоохранение». Во встрече со СМИ примут участие начальник Свердловского областного клинического госпиталя для ветеранов войн Олег Забродин, главный внештатный специалист-гериатр министерства здравоохранения Свердловской области Валентина Ямпольская.

Они расскажут о том, что на базе Свердловского областного клинического госпиталя для ветеранов войн при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, регионального министерства здравоохранения создается центр по развитию геронтологии и гериатрии.

Гериатрия – это наука, изучающая заболевания людей старших возрастных групп, основы профилактики, диагностики и реабилитации. Также гериатрия – это раздел геронтологии, занимающейся биологическими, социальными и психологическими аспектами старения человека. В последние десятилетия население Свердловской области стало жить значительно дольше, и необходимо сделать все для того, чтобы показатели продолжительности жизни людей были не только количественными, но и качественными.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная открытию IV Фестиваля современной еврейской культуры в Екатеринбурге.

Директор Свердловского регионального благотворительного общественного фонда "Екатеринбургский еврейский культурный центр "Менора" Ирина Гуткина, генеральный директор группы компаний "Ньютон" Алексей Глазырин, генеральный директор джаз-клуба "EverJazz" Ирина Щетникова и главный режиссер Центра современной драматургии Антон Бутаков расскажут о подготовке к фестивалю, объявят программу мероприятий, проинформируют о концертах, выставках, мастер-классах, спектаклях и творческих встречах, а также поделятся ожиданиями от проведения фестиваля.

С 17 по 20 октября в Екатеринбурге пройдет IV Фестиваль современной еврейской культуры. Мероприятие, обещают организаторы, представит современное еврейское искусство в инструментальном, вокальном, танцевальном жанрах, а также в изобразительном искусстве, фотографии, хореографии, дизайне, литературе.



18:00 Ельцин Центр (Точка кипения, ул. Б.Ельцина, 3). Состоится подведение первого бизнес-акселератора для женщин-предпринимателей «Леди007»

Для участия в бесплатной обучающей программе, организованной Уральским региональным отделением общероссийской общественной организации «Женщины Бизнеса», зарегистрировалось 1200 бизнес-леди. В ходе программы сформировано 40 бизнес-планов. Три лучших проекта, которые будут выбраны в ходе мероприятия, получат поддержку от Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

В отборе примут участие: исполняющий обязанности министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян, исполнительный директор Свердловского венчурного фонда Денис Скоморохов, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, руководитель агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Александр Породнов, а также успешные предприниматели.

В рамках мероприятия бизнесмены и топ-менеджеры обсудят плюсы и минусы ведения собственного бизнеса

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