Анонсы событий на 11 октября

19:09 | 10.10.2019

10:30 Театр драмы (Октябрьская пл., 2). На площадке Свердловского государственного академического театра драмы состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная премьере спектакля "Республика ШКИД" в Свердловском государственном академическом театре драмы.

Уникальность постановки заключается в том, что режиссер Дмитрий Егоров, отталкиваясь от литературного источника, уделяет большое внимание документальным материалам, предоставленным внучкой писателя Григория Белых. Премьерные спектакли состоятся 11 и 12 октября.

Генеральный директор Свердловского государственного академического театра драмы Алексей Бадаев, театральный режиссер Дмитрий Егоров (Санкт-Петербург), внучка писателя Григория Белых Елена Назарян (Москва) расскажут о работе над постановкой, об основном авторском замысле, представят уникальные документальные материалы из частного архива одного из авторов, поделятся ожиданиями от премьеры, а также ответят на вопросы журналистов.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению XI Международного форума "Юридическая неделя на Урале".

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, член правления Нотариальной палаты Свердловской области Ирина Перевалова, председатель исполнительного комитета Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России", проректор по научной работе ФГБОУ ВО "Уральский государственный юридический университет" Людмила Берг, руководитель Екатеринбургского филиала Коллегии адвокатов "Регионсервис" Александр Золоев, доцент кафедры гражданского процесса ФГБОУ ВО "Уральский государственный юридический университет", кандидат юридических наук Анатолий Безруков поделятся информацией о программе мероприятий форума, расскажут о приглашенных спикерах, озвучат основные темы встреч.

XI Международный форум "Юридическая неделя на Урале" пройдет в Екатеринбурге с 14 по 19 октября 2019 года. Организаторами форума выступают Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России", Уральский государственный юридический университет, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области.



12:00 мультимедийный исторический парк «Россия - моя история» (ул. Народной воли, 49). Будет дан старт Всероссийской акции «День в музее для российских кадет» в Свердловской области. Планируется, что участие в мероприятии примет министр культуры региона Светлана Учайкина.

В ходе церемонии открытия акции также состоится награждение победителей конкурса творческих работ «Реликвия моей семьи».

В творческом состязании приняли участие кадеты из образовательных учреждений Екатеринбурга, Богдановича, Новоуральска, Верхней Пышмы, села Ильинского Богдановичского района. Конкурсанты представили на суд жюри работы по двум направлениям: фотография или письменный рассказ.

В рамках Всероссийской акции «День в музее для российских кадет» музеи откроют свои двери для кадет и суворовцев – будущих защитников Отечества.

По решению министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества с 2016 года акция получила статус всероссийского ежегодного проекта, а ее проведение приурочено ко дню рождения выдающегося русского художника-баталиста Василия Верещагина, одного из лучших выпускников петербургского Морского кадетского корпуса.

Координаторами акции в Свердловской области выступают Уральский государственный военно-исторический музей и Центр инновационных музейных технологий Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера.



13:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная работе наблюдателей во время проведения опроса по выбору места для строительства храма Святой Екатерины.

Председатель Избирательной комиссии муниципального образования "город Екатеринбург" Вадим Антошин, межрегиональный координатор Урала и республик Поволжья ассоциации "Голос" – за честные выборы Александр Грезев и представитель АНО "Центр общественных инициатив" Андрей Пономарев расскажут о процедуре опроса, о видеонаблюдении и работе наблюдателей на участках, а поделятся информацией о механизме проведения процедуры экзитпола.

Как ранее сообщали журналисты ТАСС, в мае в Екатеринбурге проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства церкви не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Ее планируют возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.



15:00 Отель Marins Park Hotel (ул. Челюскинцев, 106). 11 октября в Свердловской области стартует Региональный образовательный слет «Равнение на Героев». Проект реализует Свердловское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» при поддержке Фонда президентских грантов.

11 октября в 15.00 в отеле Marins Park Hotel (ул. Челюскинцев, 106) состоится официальное открытие мероприятия. В нем примут участие представители органов власти, труженица тыла, вдова ветерана Великой Отечественной войны Нина Акимовна Горбунова, руководитель Свердловского регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» Анастасия Семеновых.

Участники слета – активисты организации «Волонтеры Победы», руководители муниципальных штабов и центров в вузах – обсудят и сформируют тренды в патриотическом воспитании молодежи, встретятся с ветеранами, почетными гостями и представителями органов власти Свердловской области, пройдут обучение по организации работы общественной организации.

12 декабря в 12.00 в отеле Marins Park Hotel (ул. Челюскинцев, 106) состоится беседа участников форума с Героем Российской Федерации Сергеем Ворониным.

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