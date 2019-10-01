Анонсы событий на 9 октября

19:04 | 8.10.2019

10:00 Ирбит (котельная, Мамина-Сибиряка, 2б). И.о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов посетит Ирбит и примет участие в торжественном запуске котельной на 36 МВт. Теплоисточник построен в рамках соглашения о сотрудничестве НК «Роснефть» с правительством Свердловской области в вопросах модернизации теплоснабжающего комплекса и газификации территорий и стал вторым совместным объектом в Ирбите и восьмым в регионе.

Новая котельная обеспечит теплом около 150 многоквартирных жилых домов, 34 учреждения социальной сферы и более 120 иных организаций и предприятий города. На новом энергообъекте смонтировано современное оборудование, позволяющее обеспечить не только бесперебойную подачу ресурса потребителям, но и сокращение потерь при передаче теплоносителя в сети. Часть из него использована в России впервые.

В церемонии также примут участие представители НК «Роснефть», АО «Регионгаз-инвест» и АО «Уралсевергаз».



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная снижению аварийности с участием общественного транспорта в Свердловской области.

Начальник Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, главный государственный инспектор Игорь Бородулин, начальник отделения технического надзора Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, майор полиции Борис Черных озвучат статистику проведения проверок автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, расскажут о проблемах заказных перевозок пассажиров, огласят наиболее частые нарушения при перевозке пассажиров, поделятся информацией о мерах, принимаемых для снижения аварийности с участием этого вида транспорта в Свердловской области.



11:00 Комплексный центр социального обслуживания населения Октябрьского района Екатеринбурга (ул. Малышева 31 Б, 1 этаж). Будет установлен Городской Смартфон, который совмещает в себе полноценный персональный компьютер и сенсорный дисплей высокой четкости. Интерактивная панель адаптирована под запросы пенсионеров и инвалидов. Такой социальный проект по обучению работе на смартфоне запускается в России впервые.

Смартфон предназначен для проведения интерактивных уроков и тренингов, работы c электронными ресурсами. На нем также размещена большая интерактивная карта города, которая позволяет планировать маршруты для экскурсий и отдыха, получать актуальную информацию обо всем, что происходит в столице Урала.

После прохождения обучающего курса, пожилые люди будут уверенно ориентироваться в своих смартфонах, пользоваться возможностями онлайн-доступа к госуслугам, легко находить нужную информацию на интерактивных панелях в торговых центрах и других общественных местах.



11:00 Среднеуральск (ул. Уральская, д.14, стадион школы №31). В Среднеуральске состоится открытие многофункционального спортивного центра.

Работа по реконструкции и обновлению стадиона началась при участии ПАО «Энел Россия» в 2017 году. За это время была оборудована многофункциональная баскетбольно-волейбольная площадка, обустроена футбольная площадка, установлены уличные тренажеры, заменено покрытие беговых дорожек, проведено общее благоустройство территории. Теперь проводить в комфортных условиях уроки физкультуры смогут не только школьники и воспитанники детского сада – спортивный комплекс доступен для занятий всем желающим.



11:40 Каменск-Уральский (ул. Привокзальная, 15 автовокзал). Состоится выездное совещание министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, посвященное старту работы мобильного приложения «Транспорт ЕК», позволяющего отслеживать передвижение пригородных автобусов. Замминистра Дмитрий Брусянин проверит корректность работы приложения, проинспектирует как идет информирование горожан о новых возможностях следить за расписанием автобусов, а также, как компании-перевозчики интегрируют цифровые технологии в свою работу.



19:00 Международный центр искусств «Главный проспект» (пр. Ленина, 8). Состоится открытие фестиваля науки «Кстати». Торжественное открытие продолжится первой бесплатной лекцией для горожан.

Первым событием фестиваля станет лекция биоинформатика Михаила Гельфанда «Неандертальцы, денисовцы и кроманьонцы: генетическая Санта-Барбара» в Международном центре искусств «Главный проспект», пр. Ленина, 8.

Учёный расскажет о представителях трёх ветвей человечества, которые несколько десятков тысяч лет назад в Евразии: кроманьонцы, неандертальцы и денисовцы. Они встречались, заводили семьи, и в ДНК современных людей есть следы этих тесных связей. В лекции Михаил Гельфанд о генетической многосерийной Санта-Барбаре расскажет.

Михаил Гельфанд – доктор биологических наук, кандидат физико-математических наук, заместитель директора Института проблем передачи информации имени Харкевича, профессор, руководитель магистерской программы «Биотехнологии» Сколтеха, профессор кафедры технологий моделирования сложных систем в Высшей школе экономики, член Европейской Академии, заместитель главного редактора газеты «Троицкий вариант - наука», один из основателей вольного сетевого сообщества «Диссернет», член Совета Общества научных работников, входит в совет просветительского фонда «Эволюция».

Организатор фестиваля — Информационный центр по атомной энергии Екатеринбурга. Фестиваль пройдёт при поддержке Госкорпорации «Росатом». У горожан будет пять дней, чтобы влюбиться в науку.

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