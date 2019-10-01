Анонсы
18:15 | 7.10.2019
Анонсы событий на 8 октября
В ходе встречи специалисты отрасли пояснят, как была выстроена работа по замене лифтов в домах на спецсчетах на условиях софинансирования из бюджетов разных уровней и привлечением средств собственников жилья, а также расскажут о плановых объемах работ в этом направлении на ближайшие два года.
11:00 Поселок Октябрьский (Камышловский район, ул. Свободы, 8). На площадке у стационарного отделения комплексного центра социального обслуживания населения Камышловского района состоится открытие новой спортивной площадки. Участие в открытии примет министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.
Спортивная площадка построена в рамках реализации национального проекта «Демография» и региональных проектов «Старшее поколение» и «Спорт – норма жизни». На площадке могут заниматься пожилые пациенты центра соцобслуживания, люди с инвалидностью, воспитанники социально-реабилитационного центра, а также все жители поселка. Площадка состоит из уличной части, включающей волейбольное, футбольное, баскетбольное поле и крытой части, укомплектованной современными спортивными тренажерами. Заниматься спортом здесь можно круглогодично.
11:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 116). Избирательная комиссия продемонстрирует процедуру защиты опросных листов от подделки и фальсификации
Опрос жителей уральской столицы по выбору места размещения Собора во имя Святой Великомученицы Екатерины стартует уже в это воскресенье, 13 октября. Мероприятие является уникальным для Екатеринбурга и для всей России в целом, поэтому так важно обеспечить доверие к голосованию и его результатам.
Каждый опросный лист, выдаваемый на специальных пунктах проведения опроса, будет защищен от подделки и фальсификации.
На ваше обозрение будет представлен бланк опросного листа, на который наносится оттиск печати муниципальной Избирательной комиссии, выступающей в качестве комиссии по проведению опроса.
12:00 Арамиль (администрация, ул. 1 Мая, 12). Состоится пресс-тур в Арамиль, где в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализуется программа по переселению из аварийного жилья.
Пресс-тур начнется в 12.00 у здания городской администрации (Арамиль ул. 1 Мая, 12). Глава Арамильского городского округа Виталий Никитенко расскажет о реализации программы расселения в муниципалитете, о планах на первый этап программы, о работе с горожанами.
Затем планируется осмотреть расселенные дома по улице Рабочей. Семьи, получившие компенсации за старое жилье и получившие новые квартиры поделятся своими впечатлениями от программы.
Напомним, расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В первый этап программы, рассчитанный на 2019-2020 годы вошли более 20 муниципалитетов. Среди них Екатеринбург, Арамиль, Березовский, Верхний Тагил, Верхняя Пышма, Верхотурье, Невьянск, Волчанск, Дегтярск, Ирбит, Ивдель, Карпинск, Нижний Тагил, Новолялинский городской округ, Ревда, Каменск-Уральский, Тавда, Талица, Туринский городской округ.
12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к сезону простуд в регионе.
Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Светлана Скрябина поделится информацией о прогнозируемых пиковых периодах заболеваемости в этом сезоне, а также расскажет о мерах профилактики.
12:00 Дом журналистов (ул. Клары Цеткин, 1). Состоится пресс-конференция руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Игоря Цыганаша. Речь пойдет о проведении в регионе лесной и дачной амнистии.
© «Вечерние ведомости»
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