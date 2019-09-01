Анонсы событий на 21 и 23 сентября

19:46 | 20.09.2019

21 сентября



10:00 Село Арамашево (Алапаевское муниципальное образование; ул. Пушкарева, 15). Состоится открытие Арамашевского дома культуры после капитального ремонта в рамках реализации национального проекта «Культура». Дом культуры в Арамашево – первый ДК, в котором завершены ремонтные работы в рамках нацпроекта. Планируется, что участие в церемонии открытия примет и.о. министра культуры Свердловской области Галина Головина.

Арамашевский Дом культуры был построен в 1969 году. ДК тесно сотрудничает со школой, детским садом, местной пожарной частью 15/3, музеем и библиотекой.

На ремонт Арамашевского дома культуры было выделено 2,6 миллионов рублей, в том числе 1,6 миллиона рублей из федерального бюджета, 840 тысяч рублей – из регионального, а также 210 тысяч рублей из муниципальной казны. В Доме культуры были отремонтированы фасад и крыльцо, кабинет, в котором размещается студия рукоделия, туалет; установлен пандус, светильники в фойе.



10:00 Исторический сквер. Состоится Фестиваль «Осень уральского следопыта» в формате квеста uralstalker. В мероприятии примут участие команды учащиеся средних и старших классов, студентов колледжей и техникумов, вузов, военно-патриотических клубов, сборные и разновозрастные команды.

На старте каждая команда получает карту-схему, на которой обозначены контрольные пункты, которые необходимо пройти. Задача команды – набрать максимальное количество баллов за прохождение конкурсных этапов. Продолжительность активной части квеста 3 часа. Старт для участников всех возрастных групп общий.

За время квеста командам предстоят: многочисленные навесные веревочные переправы и переправа через Исеть на катамаране; ориентирование на местности; отработка приземления с парашютом на тросовой горке; стрельба из пневматической винтовки; расшифровка сигналов азбуки Морзе; элементы комплекса ГТО; разведение костра и его тушение с помощью ранцевых огнетушителей; ориентирование в планетарии по звездам; топонимика и краеведческая викторина и другое (всего более 50 этапов). В организации этапов задействованы студенты и сотрудники ведущих вузов Урала, ДОСААФ, центры дополнительного образования, Федерации туризма и альпинизма Свердловской области.

Все участники квеста получат ветровки с фестивальной атрибутикой, именные сертификаты, горячее питание. Победители – дипломы, кубки, призы и подарки.



10:00 Площадь им. Кирова у УрФУ. Министр спорта РФ Павел Колобков и губернатор Евгений Куйвашев откроют всероссийский забег «Кросс нации» в Екатеринбурге и примут участие в забеге.

Напомним, Всероссийский день бега «Кросс нации» – это самое массовое по количеству участников спортивное мероприятие на территории Свердловской области. Традиционно в забеге принимают участие команды всех районов и вузов Екатеринбурге, спортивные семьи, иностранные студенты, спортсмены-инвалиды, руководители региона и города. В забеге в столице Урала примут участие не менее 50 тысяч бегунов, массовая дистанция составит 2023 метра в поддержку проведения в столице Урала в 2023 году Универсиады. Кроме того, в это день «Кросс Нации» пройдет во всех муниципальных образованиях.



10:00 Билимбаевское лесничество около поселка Ледянка. Состоится посадка леса в рамках Всероссийской осенней акции «Живи, лес!». Вместе с волонтерами из Екатеринбурга и Верхней Пышмы, школьниками и студентами в посадке леса примет участие министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

По проекту лесовосстановления на площади более двух гектаров участникам акции предстоит посадить 8 тысяч деревьев. Для посадки подготовлен посадочный материал сосны обыкновенной, который должен хорошо прижиться, поскольку влажная погода создает хорошие условия для посадки. Инструментом для посадки такого количества саженцев является меч Колесова – это очень узкая и острая лопата с горизонтальной рукояткой.



12:00 Озеро Шарташ (ул. Отдыха, 1 «А»). Состоится II межрегиональный открытый фестиваль казачьих боевых искусств «КАЗАЧЬЯ СТАЛЬ» под девизом «Победишь себя — будешь непобедим!». Мероприятие посвящено Дню Державы Российской и приурочен к Дню победы в Куликовской битве, Празднику Рождества Пресвятой Богородицы и Международному дню мира.

С 12:00 до 17:00 часов для всех желающих независимо от пола, возраста и состояния здоровья будут работать казачьи учебно-тренировочные площадки по стрельбе из традиционного лука, метанию сулиц и серпов, метанию топоров и ножей, обучению работе арапником и фланкировке, сабельному и мечевому бою. Развернутся молодецкие богатырские забавы: метание палицы и бревна, жим колоды, рукоборье, борьба на поясах, различные силомеры, славянская гимнастика.

Здесь же пройдёт ярмарка народных промыслов и ремёсел, передвижные выставки и кузня, мастер-классы, катание на лошадях, национальная кухня.

Участниками Фестиваля станут не только жители Среднего Урала, но и гости из Челябинской области, Пермского края, Новокузнецка.

Фестиваль проходит в форме народного гулянья и активного семейного отдыха.



14:00 Патрушихинский пруд (со стороны ул. Новостроя). В поддержку объявленных губернатором на территории Свердловской области экологических субботников «Зеленая Россия» пройдет эко-квест «Чистые Игры». Участники мероприятия будут соревноваться за «Кубок Чистоты».

День проведения «Чистых игр» выбран не случайно, 21 сентября отмечен в календаре как «Всемирный день чистоты». Для того, чтобы стать участником «Чистых игр», участники уже прошли регистрацию на сайте «Чистые Игры Екатеринбург». Команды добровольцев посоревнуются в сборе и сортировке мусора с целью получения вторсырья для переработки, поучаствуют в экологической викторине, а затем отметят очищенную от мусора территорию на интерактивной карте через специальное приложение. Победители получат призы, а на финише всех участников ждет пикник, музыка и конкурсы.

Памятный «Кубок Чистоты» завоюет самая результативная команда по итогам работы на всех территориях, где пройдут «Чистые Игры». Известно, что они состоятся более, чем в 70 городах России.



19:00 Екатеринбург-ЭКСПО (бул. Экспо, 2). Евгений Куйвашев и Павел Колобков посетят Екатеринбург-ЭКСПО, где пройдут финальные поединки XX чемпионата мира по боксу среди мужчин.

После первой церемонии награждения аккредитованные на бокс СМИ приглашаются на пресс-подход, который состоится в пресс-центре (микст-зона).

Напомним, XX Чемпионат мира по боксу среди мужчин проходит в Екатеринбурге с 8 по 21 сентября. Чемпионат уже сейчас можно назвать самым значимым спортивным событием года для Свердловской области. Практически во все дни соревнований наблюдается высокий интерес болельщиков. Свидетелями яркой и красочной церемонии открытия в Конгресс-Центре стали почти 4 тысячи екатеринбуржцев и гостей города.

Ну а главный зрительский ажиотаж ожидается, естественно в дни полуфиналов и финалов 20-21 сентября и не только из-за спортивной составляющей турнира. Ведь в эти дни болеть за боксеров приедет настоящий звездный десант: Олимпийские чемпионы Алексей Тищенко, Евгений Тищенко, Олег Саитов. Компанию им составят именитые боксеры-профессионалы – Наталья Рагозина, Михаил Поветкин, Денис Лебедев и, наконец, Рой Джонс и Эвандер Холифилд. По словам организаторов, на полуфинальные и финальные бои проданы все билеты.



23 сентября



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная конференции "Безопасность – стратегия и тактика для промышленных регионов".

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, член Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, соорганизатор Всероссийского конгресса "Промышленная экология регионов" Юлия Корнеева, член Совета по вопросам АПК при Совете Федерации Федерального Собрания РФ, соорганизатор Всероссийского конгресса "Промышленная экология регионов", президент форума "РосПромЭко" Николай Чуркин, доктор архитектуры, академик Российской академии архитектуры и строительных наук Андрей Боков расскажут о программе конференции и основных проблемах, которые предстоит рассмотреть в рамках пленарного заседания и круглых столов.

Третье межконгрессное мероприятие международной дискуссионной площадки РОСПРОМЭКО - конференция "Безопасность – стратегия и тактика для промышленных регионов" пройдет в рамках специализированной выставки товаров и услуг для пожарной и общественной безопасности "STOPFIRE-2019".

Безопасность территорий – тема, которую впервые подняли на IV Конгрессе "Промышленная экология регионов". Основные вопросы были рассмотрены экспертами, политиками, учеными и промышленниками в рамках экспертного стола. Безопасность всегда относилась к функциям государства, мы привыкли говорить о внешнеполитических, правоохранительных и пожарных направлениях безопасности, на самом деле это понятие очень широкое, которое включает в себя многие направления деятельности человека по жизнеобеспечению населения и территорий.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная началу отопительного сезона в Свердловской области в 2019 году.

Первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов, директор Свердловского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Георгий Козлов, директор Свердловского предприятия магистральных электрических сетей – филиала ПАО "ФСК– ЕЭС" Валерий Мацкевич, генеральный директор АО "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов, заместитель директора по тепловым сетям Свердловского филиала ПАО "Т Плюс" Андрей Шмельков расскажут о готовности жилого фонда к началу отопительного сезона, обозначат сроки начала отопительного сезона в многоквартирных домах и социальных объектах Свердловской области, предоставят информацию о самых масштабных проведенных ремонтных работах.

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