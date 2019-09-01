Анонсы событий на 19 сентября

18:16 | 18.09.2019

10:00 ЦПКиО им. В. В. Маяковского (в административном корпусе). Состоится комплексное занятие «Безопасность для каждого» по правилам безопасной жизнедеятельности для пенсионеров и граждан с ограниченными возможностями здоровья, мастер-классы и обучающие лекции по вопросам профилактики мошенничества и оказанию доврачебной помощи.

Организатором мероприятия выступает комплексный центр социального обслуживания населения Октябрьского района Екатеринбурга.



10:00 Загородный оздоровительный лагерь «Исетские зори» (Каменский городской округ). Начнется работа «Губернаторской школы» (установочной сессии) в рамках инициативы «Кадры будущего для регионов», реализуемой Агентством стратегических инициатив. Официальное открытие состоится в 13.00. Участие в мероприятии примут представители министерства образования и молодежной политики Свердловской области. Установочная сессия продлится три дня – с 19 по 21 сентября. В ходе «Губернаторской школы» команды подростков в возрасте от 14 до 17 лет, ориентированные на развитие своих территорий, под руководством тьюторов и наставников пройдут специализированные обучающие программы в формате индивидуальных образовательных и профессиональных траекторий.

Инициатива «Кадры будущего для регионов» направлена на формирование и развитие лидерских команд из активных, амбициозных и неравнодушных школьников, способных и готовых включиться в проектирование и реализацию важных для своего региона социально-экономических проектов. В числе задач – расширение механизмов выявления высокомотивированных и социально-активных детей и молодежи, содействие регионам России в формировании инфраструктуры поддержки деловой и социальной активности детей и молодежи, внедрение новых форм наставничества и разработка механизмов мотивации детей и молодежи к участию в социально-экономическом развитии своего региона.



12:00 Музей наивного искусства (ул. Розы Люксембург, 18). Состоится открытие выставки «Салют Победы», подготовленной в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Планируется, что участие в мероприятии примет первый заместитель министра культуры Свердловской области Галина Головина.

В экспозицию «Салют Победы» включены наиболее интересные работы самодеятельных художников и народных мастеров из 12 регионов Уральского и Приволжского федеральных округов: Республики Башкортостан, Марий Эл, Удмуртской Республики, Курганской, Саратовской, Кировской, Самарской, Челябинской, Оренбургской, Ульяновской, Свердловской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа. Все произведения на выставке созданы не позднее 2015 года и отражают исторические сюжеты, батальные и жанровые сцены, сцены из современной армии, мирную жизнь новых поколений россиян.

Специальным жюри будут отобраны лучшие произведения выставки-смотра, которые в 2020 году будут представлены на Всероссийской выставке-смотре в Москве, организаторами которой выступают министерство культуры Российской Федерации и Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова.



14:00 БЦ Summit (улица 8 Марта, 51). Состоится расширенное совещание с руководителями и специалистами системы молодёжной политики Екатеринбурга «Система 20-30: от коммуникаций к партнёрству».

Это традиционное мероприятие, в рамках которого экспертное сообщество обменивается мнениями по таким актуальным вопросам, как:

– способы вовлечения молодежи в социальную практику и её информирование о потенциальных возможностях развития;

– развитие созидательной активности молодежи;

– интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

– формирование здорового образа жизни, организация трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи;

– организационное, методическое и кадровое обеспечение муниципальной молодежной политики.

Специалисты Комитета по молодежной политике Администрации города Екатеринбурга наградят работников организаций системы за достижения по итогам прошлого учебного года и отметят благодарственными письмами журналистов за эффективное сотрудничество в вопросах развития системы молодежной политики.

В мероприятии примут участие депутаты Екатеринбургской городской Думы.

Как отмечают сами организаторы, на совещании выступят представители муниципальных учреждений, молодёжных организаций и объединений, а также образовательных организаций высшего и профессионального образования уральской столицы.



16:00 Правительство Свердловской области (Октябрьская площадь, 1, цокольный этаж). Состоятся торжества, посвященные 20-летнему юбилею Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области. В мероприятии примут участие глава Екатеринбурга Александр Высокинский, заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова, заместитель председателя Законодательного собрания региона Виктор Якимов, председатель городской Думы Игорь Володин, руководители контрольно-надзорных органов, консулы иностранных государств.

В рамках церемонии состоится вручение наград губернатора Свердловской области, Законодательного Собрания Свердловской области и администрации Екатеринбурга.

В настоящее время Союз включает 47 бизнес-объединений, в состав которых входят свыше пяти тысяч предпринимателей.

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