Анонсы событий на 18 сентября

20:24 | 17.09.2019

10:00 Дом правительства (пл. Октябрьская, 1). Губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области.

Основным вопросом станет готовность жилищно-коммунального комплекса региона к отопительному сезону 2019/2020 года. С докладами выступят министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов, директор департамента государственного жилищного и строительного надзора региона Алексей Россолов. О готовности жилищно-коммунального хозяйства Серовского городского округа к проведению отопительного сезона расскажет глава Василий Сизиков.

После заседания в пресс-холле на втором этаже состоится брифинг для СМИ. На вопросы журналистов о готовности жилищно-коммунального комплекса Свердловской области к отопительному сезону ответит Николай Смирнов.

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