Анонсы
19:00 | 13.09.2019
Анонсы событий на 14, 15 и 16 сентября
8:30 Колледж Ползунова (пр. Ленина, 28). В старинном уральском поселке Висим впервые пройдет гастрономический фестиваль-путешествие к уральской кухне «Висимский пикник». Для журналистов предусмотрен трансфер из Екатеринбурга от колледжа Ползунова в поселок Висим в 8.30 и обратно в Екатеринбург в 15.00 и 17.00.
На фудкорте на открытом воздухе шефы известных екатеринбургских ресторанов приготовят блюда по восстановленным историческим рецептам. Главное событие фестиваля – дегустация сетов блюд уральской кухни, голосование и выбор лучших. Ожидается, что в мероприятии примет участие министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова и генеральный директор управляющей компании туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич. Под руководством шеф-повара фестиваля почетные гости поучаствуют в приготовлении блюд.
Организаторы фестиваля: туристический кластер «Гора Белая» в сотрудничестве с рестораторами, музеями и фермерами, при поддержке администраций Горноуральского округа и Нижнего Тагила.
14:00 ДИВС (Олимпийская набережная, 3). 14 и 15 сентября в Екатеринбурге на площадке Дворца игровых видов спорта в 16 раз пройдут ежегодные Всероссийские соревнования по каратэ «Малахитовый пояс».
Соревнования включены в единый календарный план Минспорта РФ. В них традиционно принимают участие более одной тысячи спортсменов всех возрастных и квалификационных групп.
В рамках состязаний также пройдут Открытый областной фестиваль по каратэ с выполнением нормативов ГТО, в котором примут участие дети 10-11 лет, образовательный семинар по вопросам внедрения комплекса «Готов к труду и обороне», а также семинар по вопросам антидопинговой деятельности.
Церемония открытия соревнований пройдет 14 сентября в 14.00 в ДИВСе. Участие в ней примет заместитель губернатора Свердловской области, вице-президент Федерации каратэ России Олег Чемезов.
16 сентября
9:30 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. М.Горького, 21). Губернатор Евгений Куйвашев и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев примут участие в церемонии закладки камня в основание Центра развития бокса в Каменске-Уральском.
Спортивный объект будет построен в рамках договоренностей, достигнутых ранее между регионом и Федерацией бокса. Напомним, Евгений Куйвашев и Умар Кремлев в октябре прошлого года подписали соглашение о создании таких центов в пяти муниципалитетах Свердловской области — Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Каменске-Уральском, Серове и Талице.
Также в ходе рабочего визита в муниципалитет губернатор осмотрит стройплощадку средней школы в жилом районе Южный.
Площадка, выбранная под строительство Центра бокса, находится в градостроительном комплексе № 2 микрорайона 1 жилого района Южный в Каменске-Уральском.
Автобус для аккредитованных представителей СМИ отправляется 16 сентября в 9.30 от резиденции губернатора (ул. Горького, 21).
14:00 Бисерть. Состоится торжественное открытие благоустроенной в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» общественной территории – набережной городского пруда.
В церемонии ввода объекта в эксплуатацию примут участие министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, депутаты Законодательного Собрания Свердловской области Елена Чечунова, Алексей Дронов и Владимир Терешков, а также управляющий администрацией Западного управленческого округа Виталий Вольф и руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Жанна Рябцева.
Благоустройство набережной было начато в апреле 2019 года в рамках региональной программы по формированию комфортной городской среды и финансировалось из средств областного, федерального и местного бюджетов. Общая стоимость работ составила 32,5 миллиона рублей.
Следующим объектом комплексного благоустройства в Бисерти станет сквер в районе Леспромхоза. Проект обновления общественной территории стал одним из победителей Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений и выиграл федеральный грант в размере 40 миллионов рублей.
15:00 Алапаевск (перекресток улиц Красина и Н.Островского). Директор Фонда жилищного строительства Свердловской области Оксана Вохминцева вручит ключи детям-сиротам Алапаевска.
Пятиэтажный дом на 60 квартир на углу улиц Красина и Н.Островского подрядчик должен был закончить к 30 октября, но получил документы на ввод с опережением графика. На строительство дома из регионального бюджета было направлено 91,7 миллиона рублей.
© «Вечерние ведомости»
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