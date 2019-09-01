Анонсы событий на 13 сентября

18:11 | 12.09.2019

8:00 Отель «Панорама» (ул. Куйбышева 44д). Пройдет открытая тренировка сборной России по боксу.

Уже в эту субботу 14-го сентября на ринг «Екатеринбург ЭКСПО», который на две недели стал Меккой мирового бокса, выйдут российские боксеры. Так, в этот день свой первый бой проведет один из лидеров национальной сборной двукратный чемпион Европы Василий Егоров, его соперник будет определен сегодня. В субботу же екатеринбургский ринг протестирует и Глеб Бакши. Его соперник уже известен. Это боксер из Азербайджана Амин Кусков. И третий спортсмен, что в этот день выступит под российским флагом, это Илья Попов, самый молодой в нашей команде: этому питерскому боксеру в июне исполнилось 19 лет.

Напомним, что всего в составе национальной команды России 8 боксеров: 52 кг — Василий Егоров, 57 кг — Альберт Батыргазиев, 63 кг — Илья Попов, 69 кг — Андрей Замковой, 75 кг — Глеб Бакши, 81 кг — Георгий Кушиташвили, 91 кг — Муслим Гаджимагомедов, +91 кг — Максим Бабанин.

Под руководством главного тренера Виктора Фархутдинова команда готовилась к чемпионату мира по боксу сначала в Кисловодске, затем в Златоусте. В Екатеринбург боксеры прибыли 6 сентября.



10:00 Верхняя Пышма (АО «Автотранспорт», пр. Успенский, 129). Стартует областной конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда» в номинации «Лучший водитель автобусов».

В мероприятии примут участие министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, представители Уральского управления государственного автодорожного надзора и ГИБДД.

Состязания водителей пройдут в три этапа - сдача экзамена на знание правил дорожного движения, маневрирование на автобусах большого и среднего класса и финальные заезды.

Напомним, областной конкурс «Славим человека труда!» проводится при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Соревнования проводятся с целью повышения повышение престижа профессии и мастерства водителей пассажирского транспорта, а также повышения уровня безопасности и качества пассажирских автоперевозок.

Программа конкурса профессионального мастерства:

08.30 – 09.45 - регистрация гостей и участников

10.00 – 10.30 - торжественное открытие

10.30 – 15.00 - соревнования (сдача экзамена на знание правил дорожного движения, маневрирование на автобусах большого и среднего класса)

16.00 – 16.10 - подведение итогов конкурса, награждение победителей



10:30 Ельцин-Центр (ул. Бориса Ельцина, д. 3). На площадке «Точка кипения» состоится стратегическая сессия, посвященная разработке мер по улучшению инвестиционного климата в Свердловской области. В работе стратегической сессии примут участие министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Даниил Мазуровский, представители автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Андрей Киреев, Андрей Дорошенко и Алексей Гольдич, представители министерств и ведомств Свердловской области, руководители и представители общественных бизнес-объединений.

Цель стратегической сессии – выработать лучшие решения и практики по следующим направлениям: получение разрешения на строительство; каналы прямой связи инвестора с руководством субъекта; оценка необходимой для ведения бизнеса недвижимости.



12:30 Эрмитаж-Урал (ул. Вайнера, 11). Начнется пресс-тур для осмотра хода строительства объекта «Культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал».

Основным зданием, в котором разместится КПЦ «Эрмитаж-Урал» будет реконструируемый и приспособленный для современного использования объект культурного наследия, расположенный по адресу, улица Вайнера, 11. К существующему зданию будет возведен пристрой, в котором разместится вся необходимая для музея инфраструктура.

Участники пресс-тура:

Богданов Алексей Валентинович – заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа,

Бирюлин Алексей Владимирович – заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования.

Корытин Никита Николаевич – директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств,

Хватов Дмитрий Александрович – первый заместитель директора АО «Корпорация «Атомстройкомплекс»



15:00 Дом Кино (ул. Луначарского, 137). Состоится церемония закрытия IX Открытого фестиваля-конкурса социальной рекламы «Выбери жизнь». Планируется, что участие в мероприятии примет заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, генеральный директор Инновационного культурного центра Николай Михайлов. Пресс-подход состоится в 14.30.

Фестиваль-конкурс социальной рекламы «Выбери жизнь» с каждым годом становится масштабнее, на сегодняшний день его география охватывает регионы России от Хабаровска до Калининграда. В этом году на конкурс поступило 238 работ от более, чем пятисот авторов.

Призовой фонд фестиваля составляет 200 тысяч рублей. Участник, завоевавший первое место получит 20 тысяч рублей, второе – 10 тысяч рублей, третье место – пять тысяч рублей. Также будет вручен «Специальный приз организатора» в размере 10 тысяч рублей и «Специальный приз жюри», вознаграждение в данной номинации составляет 15 тысяч рублей.

Лучшие работы конкурсантов будут демонстрироваться в кинотеатрах Свердловской области. Работы принимались в следующих номинациях: «НЕТ вредным привычкам», «Жизнь прекрасна», «Счастливая семья», «Береги жизнь», «Мы вместе».

Учредитель и организатор конкурса – Свердловский областной фильмофонд (филиал Инновационного культурного центра). Конкурс проводится при поддержке правительства Свердловской области и регионального министерства культуры.



15:40 Цирк (ул. 8 Марта, 43). Состоится пресс-конференция, посвященная началу нового сезона в Екатеринбургском государственном цирке.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, директор Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова, руководитель программы "Белые львы Африки" Надежда Сквирская, руководитель акробатического ансамбля Алексей Майоров озвучат планы по дальнейшему развитию, поделятся информацией о предстоящих гастролях цирковых артистов, расскажут о новой политике администрации цирка по работе с представителями СМИ Свердловской области.

1 февраля Екатеринбургскому цирку исполняется 40 лет. Кроме того, 100-летие в 2019 году отмечает Росгосцирк.

В 15.00 презентация циркового шоу нового сезона. После пресс-конференции предусмотрен фуршет.

© «Вечерние ведомости»