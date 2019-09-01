Анонсы событий на 12 сентября

18:27 | 11.09.2019

9:00 Нижний Тагил (ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал», улица Индустриальная, 70, корпус 5 Б). Состоится областной конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучший сварщик».

Конкурс откроют заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин и технический директор ЕВРАЗ НТМК Павел Зажигаев.

В соревновании примут участие 11 специалистов, работников горно-металлургических предприятий региона. Конкурсантам предстоит ответить на вопросы теста в теоретической части конкурса, а затем показать свои практические умения: выполнить особо сложные сварные соединения в вертикальном и горизонтальном положениях.

Конкурсы «Славим человека труда!» проходят при поддержке губернатора Евгения Куйвашева с 2011 года, профессия сварщика входит в 50 наиболее востребованных профессий в стране.



10:00 ул. Степана Разина, 80. В рамках капитального ремонта на Среднем Урале началась замена лифтов в домах повышенной этажности. 12 сентября в 10.00 заместитель генерального директора Фонда капремонта Александр Мокроусов проверит результаты пилотного проекта, реализованного в одном из домов Екатеринбурга – по ул. Степана Разина, 80, где установили и ввели в эксплуатацию новые подъемники с системой пожарной сигнализации. В дальнейшем аналогичное оборудование планируется устанавливать и на других объектах жилфонда.

В ходе встречи представитель регионального оператора пояснит, какие требования пожарной безопасности предъявляются к домам повышенной этажности, расскажет о стоимости работ по проектированию и установке систем пожарной сигнализации, а также планах замены лифтового оборудования в домах Свердловской области в ближайшие два года.

Специалисты подрядной организации продемонстрируют, как работает пожарная сигнализация при возникновении возгорания в доме, и как обеспечивается безопасная эвакуация жителей из лифтов при переходе подъемников в режим «Пожарная опасность».



11:00 Городской центр медицинской профилактики (ул. 8 Марта 78а литер В, конференц-зал). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению диспансеризации по-новому.

С 2019 года диспансеризация является частью приоритетного национального проекта «Здравоохранение» и включает в себя медицинский осмотр, направленный на выявление хронических неинфекционных заболеваний, а также риска их развития.

В ходе пресс-конференции начальник Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга Денис Демидов, главный внештатный эндокринолог Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга Марина Кочергина и председатель амбулаторного Совета медицинских организаций для взрослых населения города Екатеринбурга, заместитель главного врача по амбуларно-поликлинической службе Центральной городской больницы №2 им. А.А Миславского, врач высшей категории Ольга Мялицына поделятся статистической информацией о прохождении диспансеризации и профилактических осмотров в текущем году, расскажут о новом порядке прохождения диспансеризации, об обследованиях, позволяющих выявить заболевания на ранних стадиях, о создании кабинетов ранней диагностики в городских поликлиниках.

Участники пресс-конференции смогут первыми пройти анкетирование, направленное на выявление факторов риска развития онкологических заболеваний.

В рамках исполнения «майского» Указа президента Российской Федерации от 7.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», профилактические медицинские осмотры для всех россиян должны проходить не реже одного раза в год.

Новый порядок прохождения диспансеризации и ежегодных профилактических медицинских осмотров, разработанный Минздравом РФ, вступил в силу в мае текущего года.



11:00 ККТ «Космос» (Джержинского,2, автопарковка у центрального входа). У «Космоса» сделает остановку международный автопробег, «Зов предков-2019», инициированный корейскими общественными организациями стран СНГ, который следует по маршруту Москва–Ташкент – Нур-Султан – Улан-Батор – Пхеньян – Пекин – Сеул – Москва.

Автопробег проходит под эгидой общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России», его задача – укрепление гражданского единства многонационального народа Российской Федерации и развитие международных связей России с Узбекистаном, Казахстаном, Монголией, Китаем, КНРД, Республикой Корея.

10 брендированных джипов стартовали из Москвы 9 июля и уже преодолели тысячи километров.



11:00 ул. Стачек 55. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский примет участие в мероприятии, посвященном завершению модернизации телекоммуникационной сети компании Ростелеком в уральской столице. При участии градоначальника, а также директора Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Андрея Попова и известного гонщика Сергей Карякин произойдет протяжка оптоволоконной линии, ее сварка и переключение жилого дома, расположенного по адресу ул. Стачек 55 к гигабитной скорости интернета.



12:00 Оперный театр (пр. Ленина, 46а). Состоится презентация пары львов, ставших символом Екатеринбургского оперного театра. Скульптуры находятся на реставрации, о ходе которой непосредственной в мастерской расскажут художники-реставраторы и заместитель директора МКУ «Городское благоустройство» Алексей Погадаев.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50 Б). Состоится пресс-конференция, посвященная результатам приема абитуриентов в вузы, техникумы и колледжи в 2019 году.

Результаты абитуриентской кампании в вузах и учреждениях среднего специального образования области озвучат начальник отдела высшего образования и развития педагогических кадров министерства образования и молодежной политики Свердловской области Михаил Корягин, заместитель проректора по учебной работе Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина Елена Авраменко, ректор Екатеринбургского государственного театрального института Анна Глуханюк, проректор по учебно-методической работе и качеству образования Уральского государственного экономического университета Дмитрий Карх, проректор по образовательной деятельности Уральского государственного педагогического университета Маргарита Кусова, ответственный секретарь приемной комиссии, декан медико-профилактического факультета Уральского государственного медицинского университета Марина Уфимцева и проректор по учебной работе Уральского государственного аграрного университета Михаил Носырев. Также спикеры расскажут о популярных среди молодежи специальностях и о количестве бюджетных мест в учебных заведениях в этом году.



13:30 Гимназия № 37 (ул. Первомайская, 59). Состоится торжественное открытие спортивных площадок на территории гимназии № 37. В мероприятии примут участие Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, глава Администрации Кировского района Екатеринбурга Александр Лошаков, депутат Екатеринбургской городской Думы Михаил Матвеев, начальник отдела Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Татьяна Кудинова, директор компании PRINZIP Геннадий Черных.



14:00 Верхняя Пышма (Дворец спорта УГМК, ул. Орджоникидзе, 15). Состоится торжественная церемония открытия международного турнира по настольному теннису «UGMK-OPEN», посвященного 20-летию Уральской горно-металлургической компании.



14:30 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению финала турнира по высокоточной стрельбе "Евроазиатский чемпионат по снайпингу" в Свердловской области.

Председатель ДОСААФ России Александр Колмаков, председатель Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области Аркадий Воробкало, председатель Ассоциации тактической стрельбы "Росснайпинг" Сергей Мазуркевич и Герой России, член Российской Ассоциации героев Геворк Исаханян расскажут о развитии стрелкового спорта и снайпинга в России, озвучат статистику по количеству спортсменов, поделятся информацией о подготовке к проведению турнира в Свердловской области, перечислят уникальные стрелковые упражнения, которые предстоит выполнить финалистам соревнования, а также обсудят роль развития стрелкового спорта в профилактике подростковой агрессии.

13-14 сентября полигоне Свердловского учебного центра состоится финал масштабного турнира по высокоточной стрельбе - "Евроазиатского чемпионата по снайпингу". Более 70 стрелков-высокоточников, среди которых профессионалы и любители из регионов УрФО, Якутии, Комсомольска-на-Амуре, Москвы и Московской области, Воронежа, республики Татарстан и других регионов России выполнят 30 уникальных упражнений с движущимися мишенями, появляющимися на неизвестной для стрелка дистанции мишенями, тарелками и гонгами различного диаметра.

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