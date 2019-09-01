Анонсы событий на 11 сентября

20:36 | 10.09.2019

10:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению Дня Свердловской области в рамках IV фестиваля Русского географического общества в Москве.

О проектах Свердловской области, которые будут представлены на фестивале Русского географического общества и программе мероприятий расскажут министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова, заместитель директора Центра развития туризма Свердловской области Надежда Шестакова и заместитель генерального директора агентства по привлечению инвестиций Свердловской области, руководитель Конгресс-бюро Татьяна Флеганова.

День Свердловской области состоится 19 сентября в парке «Зарядье» в центре Москвы в рамках IV фестиваля Русского географического общества «Открываем Россию заново! Вместе». На мероприятиях выступят известные народные коллективы области и знаменитые представители региона . Гостей фестиваля также познакомят с историей и культурой Урала, Свердловской области и Екатеринбурга.



10:00 Деревня Голендухино (Режевской городской округ). В 10.00 в деревне Голендухино и в 13.00 в поселке Костоусово Режевского городского округа заместитель министра здравоохранения Олег Рейтблат примет участие в открытии модульных фельдшерско-акушерских пунктов.

Оба ФАПа ранее функционировали в приспособленных помещениях советской постройки, которые уже давно израсходовали свой ресурс. Как пример, в костоусовском здании до сих пор было печное отопление. В голендухинском отопление централизованное, но коммуникации настолько старые, что медики уже не помнят, были ли у них когда-то тёплые батареи за последние 10 лет.

Вместе с церемонией открытия ФАПов в рамках программы мероприятий в деревне Голендухино состоится акция «#ДоброВСело». Все желающие смогут попасть на приём к врачам Свердловской областной клинической больницы и Свердловского областного онкологического диспансера: гинеколога, онколога, отоларинголога, кардиолога, эндокринолога.

Также в акции принимают участие передвижные мобильные комплексы: флюорограф, маммограф, мобильный комплекс «Диагностика».



13:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийскому Дню трезвости.

Главный врач Областной наркологической больницы Антон Поддубный, протоиерей Игорь Бачинин, начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области Дмитрий Шиловских и врио заместителя начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Дмитрий Кузнецов расскажут о мерах профилактики алкоголизма и наркомании у жителей Свердловской области, о социальных проектах, реализуемых на территории региона, в частности о конкурсе "Здоровое село – территория трезвости", озвучат статистику правонарушений, совершенных лицами в состоянии алкогольного/наркотического опьянения.

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