Анонсы событий на 10 сентября

18:17 | 9.09.2019

10:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Состоится двадцатое заседание Екатеринбургской городской Думы. Повестка в письме.



10:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная мотопробегу уральского клуба байкеров "Черные ножи" по городам Республики Казахстан "Единая история".

Директор департамента внешнеэкономического и гуманитарного сотрудничества министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Олег Александрин, вице-президент региональной общественной организации "Евразия-Казахстан" Галия Аманжулова и организатор и руководитель проекта "Черные ножи" Виктор Мариненко подведут итоги мотопробега уральского клуба байкеров "Черные ножи" по городам Республики Казахстан "Единая история", посвященного 75-летию Великой Победы.

В рамках мотопробега прошли встречи с местным населением у мемориалов Великой Отечественной войны, совместные мероприятия с соотечественниками, казахстанскими байкерами, местными СМИ. Маршрут мотопробега прошел по таким городам, как Костанай, Атбасар, Нур-Султан, Караганда, Балхаш, Алматы.



11:00 Уральский оптико-механический завод (ул. Восточная 33Б). Состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная открытию 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

Директор департамента музеев министерства культуры РФ Владислав Кононов, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, генеральный директор ГМВЦ РОСИЗО Софья Грачева, генеральный директор Уральского оптико-механического завода Анатолий Слудных, первый проректор Уральского федерального университета Дмитрий Бугров, комиссар Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алиса Прудникова и куратор Основного проекта 5-й Уральской индустриальной биеннале Шаоюй Вэн расскажут об отражении главной темы биеннале в произведениях, поделятся информацией о площадках, программе, спецпроектах, участниках и авторах экспозиций, а также озвучат итоги арт-резиденций.

В 2019 году юбилейная 5-я Уральская индустриальная биеннале пройдет с 12 сентября по 1 декабря в Екатеринбурге и городах Уральского региона и будет посвящена теме "Бессмертие".



12:00 Музей архитектуры и дизайна Уральского государственного архитектурно-художественного университета (ул. Горького, 4 А). Выставочным проектом «Демидовы в Европе» откроется Международная выставка архивных документов. Открытие выставки приурочено к знаменательной дате: 100-летию государственной архивной службы Свердловской области.

В экспозиции будут представлены архивные документы об участии Демидовых в международной торговле, дипломатической деятельности, установлении культурных связей и в благотворительности. Документы собраны в архивах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Ярославля, а также Франции, Финляндии и Италии.

Мероприятия по выявлению и приобретению архивных документов по истории рода Демидовых в отечественных и зарубежных собраниях имеют статус губернаторской программы и ведутся при поддержке Фонда губернаторских программ.

В 14:00 в конференц-зале здания правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1) состоится торжественное собрание, посвященное 100-летию государственной архивной службы Свердловской области. В фойе конференц-зала будет экспонироваться межархивная выставка, посвященная этому событию. В мероприятии примет участие начальник управления архивами Свердловской области Александр Капустин, он расскажет об истории становления и перспективах развития архивной службы области.



12:30 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная первым гастролям Государственного академического музыкального театра Республики Крым в Екатеринбурге.

Заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, заместитель генерального директора Свердловского театра музыкальной комедии Владислав Слухаенко, заслуженный артист Автономной Республики Крым, директор Государственного академического музыкального театра Александр Вишневый, заслуженный деятель искусств Республики Крым, лауреат Премии Автономной Республики Крым, главный режиссер государственного академического музыкального театра Владимир Косов, заслуженный деятель искусств республики Крым, главный дирижер Государственного академического музыкального театра Эльмира Мухтерем и народный артист Украины Валерий Карпов расскажут о программе гастрольного тура, поделятся информацией о наиболее ярких проектах театра, об участии в российских и международных конкурсах и фестивалях.

Государственный академический музыкальный театр Республики Крым впервые проведет гастроли в Екатеринбурге. Они состоятся с 10 по 19 сентября на сцене Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии.



14:00 Министерство финансов Свердловской области (пр. Ленина, 34, 3 этаж, зеленый зал). Состоится первое, вводное, заседание согласительной комиссии с муниципальными образованиями, на которой рассмотрят основные принципы формирования бюджета на 2020 год и плановый период.

В заседании комиссии примут участие представители региональных и муниципальных органов власти, депутаты Заксобрания Свердловской области. По итогу заседания состоится пресс-подход заместителя губернатора – министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко и председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Законодательного собрания Свердловской области Владимира Терешкова.



19:00 Двор по адресу Луначарского, 74/Шевченко, 8 /мамина Сибиряка, 73. Состоится открытие большого реконструируемого двора.

Большая площадь дворовой территории позволила провести ее зонирование с выделением большой зоны отдыха со скамейками, спортивной площадки с волейбольной сеткой и тренажерами, большой детской игровой зоны и площадки для выгула собак. В ходе реконструкции также расширен дворовый проезд, входные группы у подъездов вымощены плиткой, высажены новые деревья и кустарники, отремонтирована контейнерная площадка.

В открытии обновленной дворовой территории примут участие: глава Кировского района Александр Лошаков, депутаты Екатеринбургской городской Думы Михаил Матвеев и Тимофей Жуков, представители подрядной организации и жители окружающих двор домов.

© «Вечерние ведомости»